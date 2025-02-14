У «Арсенала» катастрофические проблемы. Артета остался без атаки в ключевой момент сезона

«Арсенал» борется за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. Откровенно говоря, на золото в чемпионате Англии шансы малы (отставание от «Ливерпуля» – семь очков). Но лондонцы пока в гонке. А вот в ЛЧ пройти далеко команда вполне может. Или нет… Почему? У Микеля Артеты возникли проблемы. В важнейший момент сезона команда потеряла несколько ключевых футболистов. А на выходных играть с «Лестером».

В списке травмированных игроков «Арсенала» оказалось сразу несколько ключевых футболистов. Главная потеря – вингер Букайо Сака. Он недоступен в лучшем случае до марта из-за разрыва задней поверхности бедра. Аналогичная, но менее серьёзная травма у Габриэла Мартинелли (вернётся в середине-конце марта). Также из-за проблем с коленом Артета не рассчитывает на защитников Бена Уайта (вернётся в ближайших матчах) и Такэхиро Томиясу (клуб молчит о сроках возвращения).

А главная проблема – «Арсенал» остался без центрфорвардов. В начале 2025-го команда потеряла Габриэла Жезуса. Бразилец порвал крестообразные связки в первом тайме встречи Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 пен.). На 40-й минуте он пошёл в неудачный отбор мяча и получил серьёзное повреждение. Обидная травма по собственной вине. Плачущего Жезуса унесли с поля на носилках, а «Арсенал» на следующий день подтвердил, что форварду потребуется операция. Вдвойне неприятнее, что травма произошла в момент, когда страйкер набрал кондиции: перед повреждением он забил семь голов в семи встречах.

Габриэл Жезус и Бруну Фернандеш Фото: Alex Pantling/Getty Images

Болельщиков «Арсенала» немного успокаивал факт, что травма Жезуса произошла во время зимнего трансферного окна. У лондонцев оставался только один футболист, способный выйти на позиции центрфорварда – Кай Хаверц. Клуб рассчитывал на покупку новичка на позицию летом 2025 года, однако ситуация заставила рассмотреть варианты уже в январе. В шорт-листе находились Александер Исак («Ньюкасл»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Душан Влахович («Ювентус»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Рандаль Коло Муани («ПСЖ»).

Однако ни один из них не оказался в Лондоне. Исака не отпустил «Ньюкасл», к Влаховичу интерес быстро остыл (информация The Athletic), от Коло Муани также отказались сами (сообщил Фабрицио Романо). А управляющий директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер заявил, что контактов по Шешко с другими клубами не было и форвард «продолжит носить футболку команды». Инсайдер Давид Орнштейн добавил, что трансфер Беньямина в «Арсенал» зимой невозможен. Последним вариантом оставался Уоткинс, переговоры по которому велись до конца окна. Фабрицио Романо сообщил, что «Арсенал» предложил за форварда £ 60 млн, но получил отказ. Позже инсайдер выдал апдейт: тренер бирмингемцев Унаи Эмери не заинтересован в уходе нападающего. А журналист The Athletic Джеймс Макниколас отметил, что «Арсенал» не пошёл на компромисс и отказался переплачивать за 29-летнего футболиста.

31 января Артета сообщил, что клуб по-прежнему изучает варианты с покупкой центрфорварда: «Это зависит не только от нас. У нас есть намерение, желание и амбиции попытаться помочь команде и поддержать её, чтобы она стала лучше. Мы активно пытаемся это сделать». Однако в последний день трансферного окна инсайдер Орнштейн заявил, что «Арсенал» не купит нового нападающего. Задача станет приоритетной летом 2025-го. А во вторую половину сезона лондонцы шагнут с одним Хаверцем.

Кай Хаверц Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Впрочем, уже 11 февраля Daily Mail поделился плохой для болельщиков новостью: Кай Хаверц получил травму на сборах «Арсенала» в Дубае. По информации Орнштейна, у немца диагностирован разрыв подколенного сухожилия. Он выбыл до конца сезона-2024/2025. Катастрофа.

14 февраля клуб опубликовал заявление: «Мы подтверждаем, что Кай Хаверц получил травму подколенного сухожилия во время тренировки в Дубае на прошедшей неделе. Последующие обследования и консультации со специалистами подтвердили, что травма требует хирургического вмешательства, которое состоится в ближайшие дни. Вскоре после операции Кай приступит к программе восстановления и к реабилитации, которая, как ожидается, продлится до предсезонной подготовки. В клубе все сосредоточены на том, чтобы поддержать Кая и как можно скорее вернуть его в полную готовность».

Несмотря на сложившуюся ситуацию, «Арсенал» не думает о новичках. Романо сообщил, что лондонцы не выйдут на рынок свободных агентов. В клубе ожидают возвращения Саки и Мартинелли и рассчитывают на внутренние резервы. А план по новому форварду прежний – подписание предстоящим летом.

Какие варианты остаются у Артеты?

Сейчас у «Арсенала» осталось всего три варианта на три позиции в атаке: Рахим Стерлинг, Леандро Троссард и 17-летний Итан Нванери. Есть ли среди них центрфорвард? Нет. Наиболее вероятно, что Артета доверит место в нападении бельгийцу. Троссард способен исполнить роль «ложной девятки»: ранее у Леандро уже был опыт игры на этой позиции. А Стерлинг и Нванери, вероятно, станут опциями на флангах. Также у «Арсенала» остаются экзотические варианты. Например, попробовать в группе атаки Майлза Льюиса-Скелли. 18-летний футболист играет у Артеты в защите, но способен выйти и в средней линии. Возможно, Майлз настолько универсален, что мы увидим его в новой роли.

Леандро Троссард Фото: Alex Pantling/Getty Images

Но любой из вариантов выглядит как попытка наклеить пластырь на открытый перелом. Если «Арсенал» добьётся успеха в АПЛ или ЛЧ с такими кадровыми проблемами, памятник Артете у «Эмирейтс» обеспечен.