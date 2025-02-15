У «Краснодара» не будет зимних трансферов? Но даже без них клубы РПЛ выигрывали титулы

Трансферное окно в РПЛ захлопнется 20 февраля. И многие понимают: работа «Спартака» и «Зенита» на рынке ещё не завершена. Планируется, что у команд, которые преследуют лидера, будет ещё по одному новичку. А всего – по три трансфера на вход. Солидно для чемпионских амбиций. И только «Краснодар» обречённо ждёт. Мурад Мусаев ещё несколько дней назад подтвердил, что переходов, скорее всего, не случится. Так что все слухи, которые окружали клуб в декабре-январе, можно забыть. Начнут составом, который выгрызал лидерство осенью.

Однако сдаваться точно не стоит. В истории РПЛ были примеры, когда зимние трансферы не всегда становились определяющими в чемпионской гонке. Мы провели небольшой анализ, начав с зимы 2013 года. Взяли лидирующую тройку после первой части сезона и посмотрели, как менялись составы её участников к весне. Учитывали трансферы, подписание свободных агентов или взятие игроков в аренду. Но важно: эти новички должны были сыграть хотя бы один матч во второй части сезона.

Получилась интересная картина: только в пяти случаях из взятых участник тройки не усиливался зимой. Заканчивали по-разному.

ФК «Зенит» Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» дважды никого не покупал, но стал чемпионом. «Локомотив» взял пример

Сезон-2014/2015 проходил под предсказуемое доминирование «Зенита». Неудивительно, когда в команде Халк, Эсекьель Гарай, Анатолий Тимощук, Аксель Витсель. Можно чувствовать себя комфортно. Поэтому к зимней паузе сине-бело-голубые уже везли конкурентам приличный отрыв – 6 декабря снесли на своём поле «Краснодар» (4:0) и набрали 41 очко. Ближайшие преследователи были далеко: у ЦСКА только 34 очка, а у «Динамо» – 32. Логично, что в усилении просто не было необходимости. Тем более клуб не попал в весеннюю часть плей-офф ЛЧ, заняв третье место в группе.

Так что удержали тех, кто есть, спокойно докатили до чемпионства, а в Лиге Европы забрались аж до 1/4 финала, где уступили «Севилье». ЦСКА тоже не был активен – зимой подписали только Карлоса Страндберга. Видимо, посчитали, что он станет заменой Сейду Думбия. Большая ошибка. Так или иначе, это не помешало армейцам остаться на втором месте, уступив в итоге семь очков. А вот «Динамо», которое как и «Зенит», осталось без усиления, совсем провалило весну, едва удержав четвёртое место. Третьим тот чемпионат закончил «Краснодар».

Следующая похожая история случилась в сезоне-2017/2018. Тогда сёминский «Локомотив» к зимней паузе вырвался на первое место, причём уж очень убедительно. К 20-му туру железнодорожники опережали «Зенит» и «Спартак» на восемь очков. Видимо, в клубе посчитали, что лучше ничего не ломать и остаться с теми, кто есть. Не ошиблись. В Санкт-Петербург же забрали Эльмира Набиуллина, Магомеда Оздоева и Антона Заболотного. Но это разве что помогло к концу сезона вылететь из тройки. «Спартак» же купил Софьяна Ханни, однако он не помог навязать борьбу «Локо». Команда Сёмина в последний раз перед большим доминированием «Зенита» забрала трофей и спровоцировала петербуржцев на большую перестройку.

Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако после «Зенит» ещё раз показал, что не всегда и не всё решается зимними переходами. В коронавирусный период, а именно в сезоне-2020/2021, гегемон ушёл на паузу, опережая ЦСКА на четыре очка, а «Спартак» – на шесть. Казалось, не такой уж и большой отрыв и усиление точно требуется. Но команда Сергея Семака никого не подписала. В отличие от конкурентов: «Спартак», например, вернул Квинси Промеса, а ЦСКА арендовал Хосе Саломона Рондона. Не помогло. На финише «Зенит» оказался выше «Спартака» на восемь очков, а ЦСКА выпал из тройки.

Но есть и другие примеры: «Ростов» потерял бронзу, а «Динамо» упустило трофей

Вы наверняка хорошо помните дивный период «Ростова» в сезоне-2022/2023, когда некоторые всерьёз задумались, что это наш «Лестер». Команда Валерия Карпина здорово начала, закрепилась в верхней части таблицы, и первую часть сезона закончила на третьем месте. Да, отрыв от «Зенита» был семиочковый, но «Спартак»-то опережал дончан всего на одно очко. Казалось, несколько хороших переходов, и они продолжат гонку. Не срослось. Зимой никто из легионеров не вернулся, и разве что подняли Ивана Комарова в первую команду. Это не особо помогло. Хотя не сказать, что и конкуренты уж очень мощно усилились. «Зенит» подписал Нуралы Алипа и взял свободным агентом Роберта Ренана. А «Спартак» привёз Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

Однако «Ростов» всё равно сломался. «Зенит» завершил мощный рывок и набрал в итоге 70 очков. А команда Карпина пропустила вперёд ЦСКА и в итоге оказалась четвёртой. От рекордного второго места отстали на пять очков.

Есть и более свежий пример: «Динамо» образца прошлого сезона. Первую часть его москвичи завершили третьими. «Краснодар» оторвался на шесть очков, а «Зенит» – на четыре. Эти два клуба вышли на рынок за зимним усилением и подписали по паре игроков. «Динамо» наблюдало со стороны, а на все вопросы звучал примерно один ответ: «У нас и так хороший состав». Весной мы увидели – это правда. Однако для чемпионской борьбы всё же недостаточно. Возможно, именно резервов не хватило команде, чтобы в последнем туре зацепить хотя бы ничью с «Краснодаром» (ну или ранее не потерять очки в матчах с аутсайдерами). Но это уже история.