«Привоз» российского вратаря привёл к сенсации дня в еврокубках! Лодыгин, как же так?

Исландский «Викингур» в квалификации плей-офф Лиги конференций принимал греческий «Панатинаикос». Вторая команда куда известнее, тем не менее победа сенсационно осталась за первой. Не решающий, но весомый вклад в это внёс и вратарь «Пао» Юрий Лодыгин.

Бывший зенитовец в нынешнем сезоне чаще всего был дублёром поляка Бартломея Дронговского, проведя только 11-й матч в сезоне. Причём третий подряд — из-за травмы конкурента. И во всех трёх «Панатинаикос» уступил: «Олимпиакосу» в Кубке (0:1), «Арису» в Суперлиге и вот теперь «Викингуру» в Лиге конференций. Согласно ценникам на Transfermarkt, греческий клуб стоит в 23,5 раза больше соперника: € 102 млн (дороже, чем у «Краснодара» и «Динамо») против всего-навсего € 4,33 млн (как у аутсайдера Первой лиги «Алании»).

На 13-й минуте Юрий неудачно вышел из ворот и не попал кулаком по мячу. Давиду Атласону оставалось только поразить пустой ближний угол.

Ошибка Юрия Лодыгина и гол Давида Атласона Фото: Кадры из трансляции

На 57-й минуте «Викингур» усилиями Маттиаса Вилхьялмссона и вовсе вперёд вышел (там Лодыгин уже не ошибся), однако в добавленное время Фотис Иоаннидис сократил отставание с пенальти и добавил интриги на ответную встречу. Игру Лодыгина статистический портал Sofascore оценил невысоко – на 6,8: за два сейва весом на 0,18 xG ударов из-за пределов штрафной, один вынос мяча, три точные длинные передачи из пяти и 16 из 18 коротких.

Для сравнения, старания коллеги россиянина из Исландии Ингвара Йонссона привели к рейтингу 7,8 за шесть спасений. Похоже, когда Дронговский выздоровеет, Лодыгин снова присядет на лавку.