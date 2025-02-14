Жозе был прав? Клуб Мораты и Мартенса размазали после скандала в Турции. Видео

Звёздный «Галатасарай» с Муслерой, Мертенсом, Йылмазом, Демирбаем и Моратой ужасно стартовал в квалификации плей-офф Лиги Европы. Даже без травмированного Икарди плюс дисквалифицированных Осимхена и Торрейры с Санчесом состав турецкого гранда всё равно выглядит мощно. Но не для «АЗ Алкмар».

Избиение начал идеально исполненным стандартом Мейнанс — в лучших традициях Месси, прямым ударом в левый верхний угол.

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«Галатасарай» ответил не менее шикарным выстрелом героя сборной Венгрии Шаллаи в правую девятку на 20-й минуте.

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Но дальше забивал только АЗ. Йылмаз срубил в своей штрафной Маикуму, и Пэррот с пенальти не промахнулся.

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А в начале второго тайма и так позволившую создать уйму моментов оборону гостей совсем надломил второй жёлтой Айхан. Нидерландцы с того момента делали, что хотели: Класи спокойно увеличил преимущество с близкого расстояния, Вольфе добил мяч в ворота после попытки Мейнанса. «Галатасараю» даже повезло, что пропустил он только четыре раза.

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Да, в Турции играть никому не просто. Но АЗ нужно как следует «постараться», чтобы разбазарить перевес в три мяча. Иронично, что совсем недавно «Галатасарай» влип в судейский скандал в родном чемпионате: футболисты «Адана Демирспор» в знак протеста за позорный пенальти в их ворота покинули поле. Гюлер сроду не нарушал правила на Мертенсе.

Тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью не мог проигнорировать нашумевший инцидент и иронично его прокомментировал: «Вот почему «Галатасарай» бил девять пенальти в 10 последних матчах! Вот почему «Галатасарай» уступает «Янг Бойз», «Мальмё» и так далее, но на протяжении пяти лет выигрывает почти каждый матч в Турции».

В сторону «Фенербахче» судьи также частенько ошибаются. Но глупо отрицать, что в еврокубках столь крутые по именам лидеры Суперлиги могли бы выступать и получше: в этом сезоне они отлетели из квалификации ЛЧ от скромного «Янг Бойз» (2:3, 0:1), а в Лиге Европы не смогли обыграть не только «Аякс» (1:2), но и латвийскую РФШ (1:1), аутсайдеров общего этапа из киевского «Динамо» (3:3) плюс «Мальмё» (2:2). И вот теперь получили жестокую оплеуху от АЗ.