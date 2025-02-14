Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

АЗ Алкмар — Галатасарай — 4:1, видеообзор квалификационного матча Лиги Европы: голы, статистика, 13 февраля 2025

Жозе был прав? Клуб Мораты и Мартенса размазали после скандала в Турции. Видео
Георгий Илющенко
«АЗ Алкмар» — «Галатасарай» — 4:1
Аудио-версия:
Комментарии
«Галатасарай» удивил по-настоящему.

Звёздный «Галатасарай» с Муслерой, Мертенсом, Йылмазом, Демирбаем и Моратой ужасно стартовал в квалификации плей-офф Лиги Европы. Даже без травмированного Икарди плюс дисквалифицированных Осимхена и Торрейры с Санчесом состав турецкого гранда всё равно выглядит мощно. Но не для «АЗ Алкмар».

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
4 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Мейнанс – 12'     1:1 Шаллаи – 20'     2:1 Пэрротт – 37'     3:1 Класи – 57'     4:1 Вольфе – 66'    
Удаления: нет / Айхан – 51'

Избиение начал идеально исполненным стандартом Мейнанс — в лучших традициях Месси, прямым ударом в левый верхний угол.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Галатасарай» ответил не менее шикарным выстрелом героя сборной Венгрии Шаллаи в правую девятку на 20-й минуте.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Но дальше забивал только АЗ. Йылмаз срубил в своей штрафной Маикуму, и Пэррот с пенальти не промахнулся.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

А в начале второго тайма и так позволившую создать уйму моментов оборону гостей совсем надломил второй жёлтой Айхан. Нидерландцы с того момента делали, что хотели: Класи спокойно увеличил преимущество с близкого расстояния, Вольфе добил мяч в ворота после попытки Мейнанса. «Галатасараю» даже повезло, что пропустил он только четыре раза.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Да, в Турции играть никому не просто. Но АЗ нужно как следует «постараться», чтобы разбазарить перевес в три мяча. Иронично, что совсем недавно «Галатасарай» влип в судейский скандал в родном чемпионате: футболисты «Адана Демирспор» в знак протеста за позорный пенальти в их ворота покинули поле. Гюлер сроду не нарушал правила на Мертенсе.

Тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью не мог проигнорировать нашумевший инцидент и иронично его прокомментировал: «Вот почему «Галатасарай» бил девять пенальти в 10 последних матчах! Вот почему «Галатасарай» уступает «Янг Бойз», «Мальмё» и так далее, но на протяжении пяти лет выигрывает почти каждый матч в Турции».

В сторону «Фенербахче» судьи также частенько ошибаются. Но глупо отрицать, что в еврокубках столь крутые по именам лидеры Суперлиги могли бы выступать и получше: в этом сезоне они отлетели из квалификации ЛЧ от скромного «Янг Бойз» (2:3, 0:1), а в Лиге Европы не смогли обыграть не только «Аякс» (1:2), но и латвийскую РФШ (1:1), аутсайдеров общего этапа из киевского «Динамо» (3:3) плюс «Мальмё» (2:2). И вот теперь получили жестокую оплеуху от АЗ.

Обзор матчей дня в ЛЕ и ЛК. Интересного там хватало:
Волшебные сейвы Хайкина и неожиданная помощь Моуринью. Главное в Лиге Европы за вечер
Волшебные сейвы Хайкина и неожиданная помощь Моуринью. Главное в Лиге Европы за вечер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android