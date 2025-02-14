Волшебные сейвы Хайкина и неожиданная помощь Моуринью. Главное в Лиге Европы за вечер

В четверг состоялись восемь матчей первого раунда плей-офф Лиги Европы. В них поучаствовали несколько российских легионеров, правда, только один попал в стартовый состав своей команды. Главные события прошедших встреч – в нашем обзоре.

Команда Моуринью разнесла «Андерлехт»

Команда Жозе Моуринью всего за тайм максимально приблизилась к выходу в 1/8 финала. Быстрый гол забил ветеран Тадич после углового и скидки от защитника Акчичека. Серб тоже пробил головой с нескольких метров и не попал в офсайд, потому что державший его Сарделла создал глубину. Затем два спорных решения в пользу «Фенербахче» принял судья Дабанович. Во-первых, он не назначил пенальти, когда мяч попал в руку Фреда. Кроме того, засчитал гол Джеко, забитый турками в быстрой контратаке. Хотя начался эпизод с того, что Акчичек заехал рукой по лицу сопернику. Дальше Костич протащил мяч, а Джеко поразил цель с двух ударов.

Во втором тайме «Фенербахче» добивал «Андерлехт». На исходе часа матча команда Моуринью забила третий гол, в котором поучаствовал экс-полузащитник московского «Динамо» Шиманьски. Поляк рванул в свободную зону и после заброса за спины защитникам вырезал кросс слева. Центрфорвард Эн-Несири тоже бежал к воротам бельгийцев, так что бил с ходу, причём головой. Очень красивый, динамичный эпизод. А в конце игры мини-шоу выдал Моуринью. Как всегда, не упустил возможности показать себя. Особенный вытер ботинок о землю, словно наступил на что-то неприятное, и сделал изумлённое лицо.

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«Ференцварош» обидел тренера-ветерана

Бывшая команда Станислава Черчесова, которую с недавних пор возглавляет известный в прошлом форвард сборной Ирландии Робби Кин, мощно начала матч с «Викторией». Гол «Ференцвароша» назревал и в середине первого тайма состоялся. Чехи несколько раз выносили мяч из штрафной под давлением, но хозяева выигрывали подбор и возвращали его к воротам соперника. Нападающий Варга сделал хитрую скидку, а оставшийся свободным Абу Фани решил эпизод двумя касаниями.

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Но после перерыва команда 73-летнего тренера-ветерана Мирослава Коубека вполне могла отыграться. Чехи организовали несколько моментов, нанесли в общей сумме 18 ударов. В последней атаке претендовали на пенальти, но судьи решили, что венгр не играл рукой в штрафной.

«Реал Сосьедад» выиграл без Захаряна

Иманол Альгуасиль пошёл на ротацию состава в Дании, тем не менее Захарян снова остался на скамейке запасных. Баски едва не пропустили уже на третьей минуте (Кастильо попал в штангу), а потом показали идеальную реализацию. Первый удар превратили в гол с пенальти, который был назначен за фол на линии штрафной и подтверждён VAR. Мендес послал мяч влево от себя низом. На исходе получаса Кубо забил вторым ударом «Реала Сосьедад», сместившись в фирменной манере с фланга к центру и зарядив в девятку. Впрочем, перед перерывом «Мидтьюлланн» вернул интригу – Букса мастерски сыграл на опережение после кросса слева.

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Во втором тайме «Реал Сосьедад» эффективно сыграл на удержание победного счёта. Несмотря на все попытки атаковать, «Мидтьюлланн» не нанёс ни одного удара в створ. Баски сделали шаг к 1/8 финала, к сожалению, без Захаряна – россиянин не появился на поле.

«Аякс» победил с голом 16-летнего на кошмарном поле

«Юнион» и «Аякс» сыграли в Брюсселе на ужасном по качеству поле, напоминавшем российские газоны 1990-х. Главной задачей для игроков на таком «ковре» было не получить травму. На голы в первом тайме команды не наиграли. Хотя амстердамцы были максимально близки к тому, чтобы повести. В одном из эпизодов хозяева вынесли мяч, который почти на 100% пересёк линию ворот. Но только – почти. Чуть-чуть «зацепился» за неё, поэтому судья проигнорировал мольбы игроков и тренерского штаба «Аякса», просивших засчитать гол.

Зато во втором тайме амстердамцы реализовали преимущество в классе, и даже поле им не помешало. На исходе часа матча нападающий Расмуссен открыл счёт, завершив контрвыпад ударом из полукруга – положил мяч под штангу. А затем на родине отличился 16-летний бельгиец Мокио, он стал самым молодым автором гола в плей-офф ЛЕ (16 лет 11 месяцев и 5 дней). Талант «Аякса» здорово пробил с лёта после углового, воспользовавшись тем, что его никто не держал на подборе. Блестящий гол! «Аякс» практически в 1/8 финала.

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«Порту» спас матч с «Ромой» благодаря чудо-пасу от вратаря

Самое крутое с точки зрения афиши противостояние не изобиловало голевыми моментами. В первом тайме всё самое интересное случилось перед перерывом. Сначала римляне потеряли травмированного Дибалу – Варела крепко ударил аргентинца по колену, тем не менее избежал удаления за вторую жёлтую карточку. А в компенсированное время команда Клаудио Раньери вышла вперёд. Атаку «Ромы» через левый полуфланг завершил Челик – точным ударом из вратарской в ближний угол.

«Порту» страдал на домашнем «Драгау», но в середине второго тайма всё поменялось буквально за пять минут. Хозяева отыгрались после стандарта римлян. Феноменально сыграл голкипер Кошта, придумавший точный длинный пас на чужую половину: Пепе, казалось, упустил момент, однако Моура доделал работу за партнёра – забил с подбора. Потом «Рома» осталась без удалённого Кристанте и уже была согласна на ничью.

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«АЗ Алкмар» неожиданно вынес «Галатасарай»

От АЗ и «Галатасарая» ждали весёлого футбола, и прогнозы полностью оправдались. Турки потеряли сразу трёх дисквалифицированных – Осимхена, Торрейру и Санчеса. Плохо начали матч, пропустив уже на 12-й минуте. Сказочный гол ударом со штрафного в девятку сотворил Мейнанс. Потом команду Окана Бурука пару раз простил Поку. А «Галатасарай» в середине первого тайма отыгрался. Шаллаи мощно приложился по мячу с подбора – и идеально попал. Тем не менее перед перерывом АЗ снова повёл. Йылмаз хотел помочь в обороне, а в итоге только навредил. Сфолил на Маикуме. Пэрротт реализовал 11-метровый, покатив мяч в правый нижний угол.

Во втором тайме у «Галатасарая» был самый настоящий проходной двор в обороне. Турки развалились из-за удаления на 51-й минуте Айхана, схватившего второй «горчичник». На исходе часа матча команда из Алкмара соорудила третий гол после прорыва по правому краю – Поку вырезал передачу в центр штрафной, а Класи забил в два касания. Крупным преимущество АЗ сделал Вольфе. В этой голевой атаке хозяева прорвали другой фланг. После удара по воротам норвежец, избежав офсайда, добил мяч в сетку. «Галатасараю» потребуется чудо в Стамбуле.

ПАОК сдался «Стяуа» без российских легионеров

ПАОК вышел на встречу со «Стяуа» без Оздоева и Чалова – российские легионеры остались на скамейке. В первом тайме греки нанесли всего один удар, но при этом забили… три гола! Два из них были отменены из-за ошибок молодой звезды хозяев Константелиаса. В одном эпизоде он упустил на дриблинге мяч за пределы поля, а в другом вместо того, чтобы пробить по воротам в контрвыпаде «три в один», отдал пас находившемуся в офсайде Саматте. А вот сам Саматта на 21-й минуте забил по правилам. Конкурент экс-армейца Чалова (к слову, и танзаниец в своё время едва не оказался в ЦСКА), умело сыграл на опережение. В остальном ПАОК не блистал, а в компенсированное время потерял удалённого за две жёлтые карточки Тайсона.

Вдесятером ПАОК всё растерял. Вдобавок команду подвёл голкипер Котарски. Румыны сравняли счёт после того, как хорват отдал пас прямо на соперника. Георгицэ со второй попытки дослал мяч в сетку. А на 60-й минуте Чаконте забил головой, выиграв воздух на угловом – Котарски стоило выйти на перехват. Оздоев вступил в игру, когда ПАОК уже проигрывал, Чалов так и остался в запасе. Рэзван Луческу не угадал с составом, и это может стоить грекам евросезона.

Хайкин спасал «Будё-Глимт», но не взял пенальти

Было бы удивительно, если бы в основу своей команды не попал и ещё один россиян – Хайкин. Однако Никита остаётся твёрдым первым номером чемпиона Норвегии. Вот только для голкипера «Будё-Глимт» матч в Нидерландах, по сути, начался с пропущенного гола. Уже на пятой минуте «Твенте» здорово разбил прессинг соперника на своей половине и улетел в контратаку: форвард Лтайеф после заброса за спины убежал к воротам и классно пробил из-под защитника в дальний угол. Хайкин вряд ли мог дотянуться до мяча. А вот на исходе получаса касание Никиты помогло «Будё-Глимт» избежать второго гола, когда Ротс сместился с левого фланга в центр и влепил мяч в перекладину. Очень яркий эпизод! Норвежцы же за тайм почти ничего не придумали, даже в створ не били.

Во второй половине «Будё-Глимт» тоже было очень тяжело. «Твенте» давил и наиграл как минимум на один гол. После часа игры суперсейв совершил Хайкин, потащив сложный удар низом. Правда, этот момент нидерландцы получили благодаря тому, что сам Никита ошибся с пасом от ворот. Но на 85-й минуте норвежцы реализовали свой единственный удар в створ! После перевода направо и передачи в центр Берг поразил ближний нижний угол. Ничья стала бы большой удачей для «Будё-Глимт», однако команде Хьетиля Кнутсена не хватило каких-то секунд. В компенсированное время «Твенте» заработал пенальти за игру норвежца рукой. Ван Волфсвинкель с «точки» переиграл Хайкина – Никита не угадал, куда нужно прыгнуть. Да и в любом случае вряд ли взял бы.

А что происходило в Лиге конференций?

В этот же день прошли и восемь матчей первого раунда плей-офф Лиги конференций:

«Викингур» – «Панатинаикос» – 2:1;

«ТСЦ Бачка-Топола» – «Ягеллония» – 1:3;

«Мольде» – «Шэмрок Роверс» – 0:1;

«Целе» – АПОЭЛ – 2:2;

«Борац» – «Олимпия» – 1:0;

«Омония» – «Пафос» – 1:1;

«Гент» – «Бетис» – 0:3;

«Копенгаген» – «Хайденхайм» – 1:2.

Главная сенсация игрового дня – поражение «Панатинаикоса», которое к тому же случилось не в Исландии, а в Финляндии. «Викингур» принимал греков на стадионе ХИКа. В нескольких часах езды от Санкт-Петербурга неудачный матч выдал экс-голкипер «Зенита» Лодыгин. После ошибки Юрия на выходе номинальные хозяева забили первый гол, а в эпизоде со вторым российскому вратарю просто не повезло – мяч попал в штангу и отскочил к сопернику. Если бы не гол с пенальти (за игру рукой) в компенсированное время, шансы «Панатинаикоса» пройти дальше были бы минимальными. А так – ещё ничего.