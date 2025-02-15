«Не хочу пустой трофейный шкаф». Почему сорвался исторический трансфер Варди в «Арсенал»

Джейми Варди – легенда «Лестера». Форвард оказался в клубе в 2012 году и проделал с ним невероятный путь от середняка Чемпионшипа до чемпиона Англии.

На календаре февраль 2025 года, а Варди до сих пор крут. И до сих пор в «Лестере». В нынешнем сезоне 38-летний форвард – лучший бомбардир (7) «Лестера» в АПЛ и бьётся с ним за сохранение места в элите. Однако в 2016-м Джейми был максимально близок к уходу из клуба – нападающего очень сильно хотел «Арсенал», с которым «Лестеру» играть сегодня. Почему же сделка не состоялась?

Сезон-2015/2016 стал историческим для «Лестера». Клуб впервые в истории стал чемпионом Англии. Хотя перед стартом команда рассматривалась как один из главных претендентов на вылет. Сказка вряд ли случилась бы без Варди. Форвард наколотил 24 мяча и занял второе место в гонке бомбардиров (у Кейна – 25). Также Варди получил награду лучшему игроку сезона в АПЛ. Настоящая магия! Ещё в 2012-м Джейми пылил за «Флитвуд Таун» в полупрофессиональной лиге, а через четыре года стал сильнейшим футболистом чемпионата Англии.

Джейми Варди Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон взял Варди в команду на Евро-2016. Трансферная стоимость форварда (по оценке Transfermarkt) взлетела за год с € 6 млн до € 20 млн. Джейми стал героем для болельщиков не только «Лестера». Англия полюбила форварда, олицетворявшего историю – добиться успеха может каждый.

Варди, естественно, стал желанным лотом для топ-клубов АПЛ. Самым настойчивым казался «Арсенал». Кстати, именно лондонцы боролись с «Лестером» за золото в сезоне-2015/2016, но посыпались во второй половине и финишировали вторыми.

Возглавлявший тогда «Арсенал» Арсен Венгер определился с главным приоритетом на летнее окно – ему нужен Варди. «Феноменально, но он всегда в игре. Варди выглядит так, как будто никогда не выключается из матча. Великие нападающие всегда уверены, что рано или поздно забьют. Это позволяет им оставаться в игре, даже когда они упускают момент», — так описывал француз Джейми в 2021-м.

Daily Mail в июне 2016 года сообщил, что «Арсенал» активирует пункт об отступных в контракте Варди. Он составлял всего € 23 млн – не самая крупная сумма за лучшего игрока АПЛ. Также лондонцы планировали серьёзно поднять зарплату 29-летнему форварду – до € 130 тыс. в неделю (в «Лестере» составляла € 75 тыс. в неделю). «Арсенал» вступил в переговоры с представителями «Лестера» и самого игрока. А через пару дней главный тренер клуба Клаудио Раньери подтвердил факт активации отступных: «Да, это действительно так».

Что было дальше? Об этом в 2020 году в интервью The Athletic рассказал Дик Лоу, отвечавший в 2016-м за трансферные переговоры «Арсенала»: «Мы договорились с «Лестером» и игроком. Варди приехал сюда [в Лондон] с женой Ребеккой, сел на диван перед Арсеном Венгером. А потом дал задний ход. Пока Джейми ехал обратно в Лестер, то позвонил мне и сказал, что хочет ещё раз всё обдумать. На этом этапе стало понятно, что нас ждут плохие новости».



Контакты между «Арсеналом» и Варди прекратились. А через пару недель на сайте «Лестера» появилась такая новость:

ФК «Лестер» о ситуации с Варди «Лестер Сити» договорился с представителями Варди о продлении контракта игрока ещё на четыре года. Обе стороны надеются, что это заявление положит конец недавним спекуляциям относительно будущего Джейми и подтвердит его долгосрочную приверженность клубу».

The Guardian сообщил, что зарплата Варди в «Лестере» по новому соглашению составит более € 100 тыс. «Мы предложили ему много денег. Был 2016 год. «Лестер» только выиграл чемпионат Англии, и владелец клуба не хотел потерять Варди. Руководство предложило ему долгосрочный контракт и примерно такие же деньги, если не больше», — отметил через несколько лет Венгер. «Арсенал» же взял вместо Варди нападающего испанского «Депортиво» Лукаса Переса за € 20 млн. Но сделка получилась провальной: форвард провёл за клуб всего 21 матч и забил семь мячей.

Варди иронично «поджёг», рассказывая об истории сорвавшегося трансфера. Вот его цитата в интервью The Independent осенью 2017-го.

Джейми Варди нападающий «Лестера» «Я отказался от предложения «Арсенала», это был мой выбор. У такого решения было несколько причин. Футбол — главная из них. Кроме того, перевозить семью из дома, который я только что купил, было бы глупым решением. Я немного экстрасенс и видел, что с каждым годом «Арсенал» падает всё ниже. Так что время подтвердило мою правоту. Хочу побеждать как можно больше. Не хочу, чтобы у меня дома была только одна медаль АПЛ — это будет пустой трофейный шкаф. Но отказ «Арсеналу» не значит, что я не рассмотрю предложения от других клубов. Никогда не пожалею о своём выборе».

Интересно, что после 2017 года Варди выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Англии (оба — в 2021-м). А «Арсенал» взял Кубок (2020) и два Суперкубка (2020, 2023) + дважды финишировал вторым в АПЛ. Всё же в Лондоне Джейми взял бы чуть больше титулов.

При этом «Арсенал» – главный «клиент» в карьере Варди. За 17 матчей он забил лондонцам 11 мячей (столько же – только «Уотфорду»). Но как повернулась бы история, если бы Джейми всё же принял предложение лондонцев? Возможно, «Арсенал» за эти годы уже стал бы чемпионом Англии, а не только мечтал о трофее.