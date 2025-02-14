До закрытия трансферного окна в РПЛ — меньше недели! Каких покупок ещё ждём от топ-клубов?

Трансферное окно в России закроется уже менее чем через неделю — 20 февраля. В идеальном мире, конечно, клубам было бы неплохо решить все вопросы заранее и во время сборов интегрировать новичков в командную игру. Но то переговоры проходят мучительно долго, то вопрос оплаты никак не решится. Рассказываем, каких покупок мы ещё ждём от топ-клубов РПЛ — пока время ещё есть.

«Зенит» — трудное решение задачи с Саласаром или его заменой

Родриго Саласар Фото: Octavio Passos/Getty Images

Петербуржцы быстро договорились с «Ботафого» и разменяли Артура с Венделом (уйдёт летом) на Луиса Энрике. Заодно отпустили Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». Как раз в замене бразильцу и правом защитнике из-за тяжёлой травмы Караваева они больше всего нуждались. Вслед за отказом «Фламенго» отдавать Уэсли даже за € 30 млн на позицию Вячеслава без права выкупа на полгода приехал 20-летний серб Огнен Мимович — формально из «Фенербахче», но за турецкий гранд тот после трансфера из «Црвены Звезды» сыграть не успел.

На сборах позицию Клаудиньо занимал Глушенков. И всё же во второй части сезона основные надежды были связаны с Саласаром из «Браги». 25-летний уругваец даже случайно засветился на сборах «Зенита». Только вот его переход никак не получается оформить. Сначала «Чемпионат» сообщил, что сделка под угрозой из-за боязни «Бенфики» не получить нужную сумму за футболиста, а позже представитель пресс-службы португальского клуба подтвердил изданию «Евро-Футбол.ру», что переход сорвался из-за связанных с банковскими гарантиями опасениями. В то же время босс петербуржцев Александр Медведев уверял — история не окончена.

Также в СМИ вот уже которое трансферное окно мелькают новости об интересе сине-бело-голубых к Жедсону Фернандешу из «Бешикташа». Возможно, вот она — альтернатива? Время и на решения проблем с «Брагой», и на покупку другого полузащитника, у клуба ещё есть.

«Спартак» — кто приедет в центр и будет ли правый защитник?

Илич Торино/Жедсон Фернандеш Фото: Getty Images

Если к обильным тратам петербуржцев все привыкли, то мощная закупка красно-белых по-настоящему удивляет. Будто они что-то знают о скором возвращении российских команд в еврокубки. И без того сильную атакующую линию дополнили Гарсией и Солари суммарно на € 28,7 млн. Осталось укрепить центр поля, и тут развёрнута настоящая сага: 23-летний полузащитник сборной Сербии и «Торино» Илич то едет, то не едет в Москву. По последней информации, трансфер действительно был близок, да только находится под вопросом из-за травматичности серба.

Свет на ситуацию немного пролил бывший тренер «Спартака», а ныне «Торино» Паоло Ваноли: «Илич вернулся в Турин, зная, что рынок всё ещё открыт. Насколько я знаю, переговоры также открыты. Иван преодолел травму и продолжает реабилитацию», — слова итальянца для журналиста Джанлуки Ди Марцио. При этом в клубе, по информации журналиста Максима Никитина («КБ Телега»), от Илича «Спартак» отказался совсем: из-за травм и высокой стоимости. По правому защитнику (эта позиция, казалось, нуждалась в усилении больше всего) слухов пока нет. Но очевидно, что деньги на трансферы у клуба есть, поэтому и здесь можно ждать сюрпризов.

Забавно, что Иван Карпов писал об интересе спартаковцев к уже упомянутым Саласару и Фернандешу. Если получится увести кого-либо из них у «Зенита», это будет уже не перчатка в стиле Шамиля Газизова, а настоящий вызов. Иличем, кстати, петербуржцы интересовались летом.

«Краснодар» и «Динамо» — а приедет вообще хоть кто-нибудь? К бело-голубым — наверняка

Сергей Галицкий и Марцел Личка Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Оба клуба до сих пор зимой никого не купили. «Считаю, у нас и так хороший состав. При правильном подходе с ним можно спокойно бороться за первое место», — слова динамовского вратаря Игоря Лещука для «Матч ТВ». «Нам, видимо, не надо усиливаться. И так все сильные», — уже слова Константина Тюкавина. У тренера «Краснодара» Мурада Мусаева аналогичный ответ: «Пока нет трансферов, но, может, будут. Мы спокойны, у нас хорошие футболисты. Мы закончили первую часть сезона в лидирующей группе. Даже если не будет покупок, с этими футболистами мы оказались наверху. Будем дальше работать».

Про южан трансферных слухов не было давненько. Только о вероятной продаже Кастаньо в «Ривер Плейт» сейчас и Сперцяна в «Лидс» – летом. В Gremio TimeLine писали, якобы «Краснодару» отказал 22-летний уругвайский вингер Оливера из «Лос-Анджелеса». В остальном — тишина. Либо инсайдерам не удалось нарыть информацию и «быки» всех удивят, либо действительно обойдётся без приобретений.

Относительно «Динамо» перспективы радужнее. Переговоры по ростовчанину Глебову проходят давно. Знакомый с ситуацией источник рассказывал «Чемпионату», что с полузащитником согласован пятилетний контракт, а с «Ростовом» клубы всё ещё договариваются по сумме трансфера и возможных бонусов. Марцел Личка публично говорил, что Данил ему пригодится. Плюс для бело-голубых проходит медосмотр 24-летний парагвайский правый защитник из «Лануса» Хуан Касерес. За него придётся выложить € 3,4 млн.

«Локомотив» и ЦСКА — нападающий всё-таки подъедет?

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локо» всю зиму пытается найти нападающего. И никак не может. Стива Мунье не удалось забрать из «Аугсбурга» из-за ограничений ФИФА по количеству международных аренд. Мохамеду Байо из «Лилля» и Деяну Йовеличу из «Канзас Сити» данный пункт не мешал, только те сами отказались стать частью РПЛ. Сорвалась и аренда Сандро Куленовича из загребского «Динамо». По информации «Чемпионата», красно-зелёные выходили и на проверенный российскими полями вариант с Мирлиндом Даку из «Рубина». Однако запрошенные казанцами € 10 млн их отпугнули. Активные поиски продолжаются.

У ЦСКА задача похожая. С той лишь разницей, что имена двух потенциальных новичков — ни для кого не секрет. Оба — бразильцы. Первый — 25-летний лучший бомбардир прошедшего сезона бразильской Серии А Алеррандро из «Ред Булл Брагантино», за который раньше выступали Клаудиньо и Артур. Вене Касагранде писал, что армейцы заплатят всего-навсего € 5 млн. Он же уточнял об уже согласованной сделке с «Фламенго» насчёт 80% прав на 18-летнего атакующего полузащитника бразильской молодёжки Лоррана за € 8 млн двумя траншами. В ЦСКА приедут новые Вагнер Лав и Карвальо? Лишь бы всё успели оформить вовремя.