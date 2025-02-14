«Зенита» не было на поле в первом тайме. А потом — камбэк!

Прошло только три дня после победы «Зенит» в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Однако выиграть трофей – мало, ведь подготовка к рестарту чемпионата куда важнее. Новый соперник – «Урал», который занимается тем же – подготовкой к возобновлению сезона в Первой лиге. А цели у них ничуть не скромнее, чем у петербуржцев: Екатеринбургу важно вернуться в РПЛ. Желательно напрямую. Пока с задачей они не справляются, так что как никогда важно хорошо подготовиться и провести классную весну. И матч с «Зенитом» с точки зрения возможности проверить себя – отличная история.

Петербуржцы не в первый раз по ходу зимних сборов предпочли сыграть двумя составами по тайму. Сначала вышел условно второй состав во главе с Александром Соболевым. Он лучший бомбардир команды в период подготовки, но пока тренерский штаб не воспринимает его в числе ключевых игроков. Так что Александр вынужден доказывать свою необходимость – вместе с Чистяковым, Ерохиным, Ахметовым, Алипом и остальными. Понятно, что в любой момент всё может измениться, но пока так.

У «Урала» – более запутанная ситуация с составом, хотя бы потому что двух полноценных у них просто нет. Так что в начале матча вышел микст основы и резерва, а после перерыва постепенно пошли замены. Вообще, посмотреть на тренерскую работу триумвирата Шатов – Ромащенко – Томаров было интересно. И екатеринбуржцы точно не разочаровали.

Интересный момент в старте действующих чемпионов – появление на правом фланге обороны Огнена Мимовича. Серб провёл всего пару тренировок, а тут – матч. Было видно, что нервничал и чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Как и большинство остальных его партнёров. Первая половина встречи у петербуржцев не получилась. Всё началось в очень низком темпе, который никто не хотел разгонять. В какой-то момент это надоело «Уралу» – они взяли дело в свои руки. Неплохо комбинировали, крутились перед штрафной Адамова, и периодически это приводило к хорошим ударам. Соперник же запомнился разве что только несколькими угловыми. В остальном – совсем отсутствие идей в атаке.

Неудивительно, что в итоге гол влетел именно в ворота Адамова. На 40-й екатеринбуржцы провели очередную неплохую атаку, и мяч после серии рикошетов оказался у Кузнецова. А он – по сути перед пустыми воротами. Мимович не успел накрыть соперника – вот и 1:0.

Справедливый итог тайма, где «Зенита», по сути, не было. На вторую половину встречи вышел совсем другой состав. Разве что Адамов остался в воротах. Игра изменилась в первые же секунды. У действующих чемпионов стало больше контроля, давления и осмысленности в действиях. Скорость движения мяча тоже резко увеличилась. Уральцы же подустали. Моментов было не избежать.

И зенитовцы реализовали первый же – Мостовой оказался перед штрафной, обошёл одного соперника и пробил в дальний без сопротивления. Вратарь даже не прыгнул. Уж слишком точно.

«Урал» постепенно начал делать замены, но агрессии первого тайма уже не было. Не хватало либо сил, либо мастерства. Хотя прессинг по-прежнему имелся. В этом плане команда удивляла до последнего. Видимо, на это будет сделана ставка и по ходу сезона. Однако второй гол петербуржцев был лишь делом времени. Оно пришло на 68-й минуте. Очередной резкий выпад, и уже Мостовой в штрафной решал, что сделать с мячом. В итоге откатил его на Глушенкова, который тонко закрутил мяч в ворота.

Результат был сделан. «Уралу» в последние полчаса стало совсем тяжело возвращаться и что-то показывать в атаке. Так что ждали неизбежного: либо финального свистка, либо третьего пропущенного. Первым пришёл гол. В этот раз уже Глушенков выкатил на Мостового. Такой вот обмен.

«Зенит» этим матчем завершил второй сбор. Сейчас – пара выходных и старт финального этапа подготовки к сезону. А вот у «Урала» в ближайшую неделю будет ещё три товарищеские встречи.