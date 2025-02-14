Топ-события субботы: «Байер» — «Бавария», фигурка и Швеция — Финляндия в хоккее

Насыщенное 15 февраля: много яркого футбола, чемпионат мира и Кубок содружества по биатлону, лыжные гонки и регулярный чемпионат КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 10:00: «Адмирал» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сравняет ли «Адмирал» счёт в серии личных встреч?

В этом сезоне «Трактор» ведёт в регулярной серии с «Адмиралом» 2-1, однако два из трёх матчей закончились за пределами основного времени. У «моряков» вообще в феврале лишь одна встреча закончилась за 60 минут, причём чаще в овертаймах они выигрывают. Получится ли у них сравнять счёт в серии?

🎯 11:00: Биатлон, Кубок содружества, мужчины и женщины, спринт

Интрига: россияне или белорусы: кто будет сильнее в первой гонке Кубка сильнейших?

Кубок сильнейших — новый турнир в нашем биатлоне, напоминающий чемпионат мира. Соревнования откроют спринты, в которых нас ждёт настоящая заруба между россиянами и белорусами. У мужчин главными претендентами на медали будут Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, а у женщин — Динара Смольская, Анна Сола, Виктория Сливко, Анастасия Халили и Наталия Шевченко. Кто же окажется сильнее на минской земле?

⛸️ 11:00: Фигурное катание, финал Гран-при России, танцы, ритм-танец

Интрига: кто захватит лидерство после снятия топ-пар?

После того как ведущие танцевальные дуэты отказались от участия в финале Гран-при, вопрос претендентов на победу остался открытым. Больше всего шансов на победу у трёх пар, и две их них проводят только первый совместный сезон.

Питерский дуэт Миронова/Устенко давно вместе, а в текущем сезоне сумели сильно прибавить в катании после сборов в США. А вот Кагановская/Некрасов и Чиризано/Пасечник только учатся понимать друг друга. Но уже заявили о себе как об очень перспективных дуэтах. Очевидно, что победа достанется кому-то из этих трех пар. Ритм-танец станет показательным: чьи чемпионские претензии откажутся более весомыми?

⛸️ 12:45: Фигурное катание, финал Гран-при России, женщины, короткая программа

Интрига: позволит ли Петросян приблизиться к ней?

Женское одиночное катание в последнее время не отличается большими интригами. Есть явный лидер, фигуристка, которая находится на вершине, а остальным лишь остаётся гнаться за ней. И в финале Гран-при никаких сюрпризов не ожидается.

Скорее всего, Аделия Петросян и в Красноярске будет на голову сильнее всех и в очередной раз подтвердит свои олимпийские претензии. Но вот вопрос остальных двух призовых мест остаётся открытым, так как за медали будут бороться сразу несколько фигуристок.

🏒 13:30: «Сибирь» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Сибирь» побеждать?

Команда Вадима Епанчинцева набрала отличный ход и набирает очки в 12 матчах подряд, а победная серия длится четыре встречи. У действующего чемпиона турнирное положение не в пример лучше, а текущая форма не так хороша – недавно были поражения от «Салавата» и «Трактора», в которых они пропустили 11 шайб, но затем реабилитировались победой над челябинцами. В последних двух матчах с «Магниткой» «Сибирь» смогла забить лишь два гола, но это было ещё в ноябре. А сейчас продолжится ли их победная серия?

🎿 13:45: Лыжные гонки, Кубок мира, мужчины и женщины, классический стиль, 10 км

Интрига: Клебо в спринте поиграл мускулами. Сможет взять дистанцию?

Йоханнес Клебо перед стартом этапа Кубка мира в Фалуне заявил, что из-за болезни и прерванного горного сбора он потерял важные восемь тренировочных дней в рамках подготовки к чемпионату мира в Тронхейме. Но спринт норвежец выиграл без малейших усилий. Теперь он проверит себя на сложных кругах классической разделки. Именно Клебо — главный фаворит, несмотря на то что будут стартовать и Мартин Нюэнгет, и Ийво Нисканен. У женщин после внезапного отказа Терезе Йохауг стартовать в Фалуне фаворитами будет Кертту Нисканен, Астрид Слинн и Хейди Венг.

⛸️ 14:45: Фигурное катание, финал Гран-при России, мужчины, произвольная программа

Интрига: кто станет победителем среди мужчин?

Мужской одиночный турнир остаётся самым интригующим, и финал Гран-при — не исключение. Сразу три фигуриста пробили отметку в 100 баллов. А вот действующий чемпион России и вовсе остался вне призовой тройки.

Очевидно, что основная борьба среди одиночников развернётся в произвольной программе. И висящий в воздухе олимпийский отбор добавляет особенную драму в эту дисциплину. Дикиджи не проиграл ни одного старта в сезоне, а Кондратюк лидировал после короткой программы в Омске, но развалился в произвольной. Так что победу одержит тот, чьи нервы окажутся наиболее крепкими.

⚽️ 15:30: «Лестер Сити» — «Арсенал», АПЛ, 25-й тур

Интрига: «Арсенал» не отпустит «Ливерпуль» в гонке за титулом?

«Арсенал» — последний реальный конкурент «Ливерпуля» в борьбе за золото АПЛ. Однако у лондонцев возникли проблемы с травмами. Например, Микель Артета остался без центрфорвардов. А что делать? Придётся искать альтернативные варианты и биться за трофей. Впереди у «Арсенала» не самый сложный выезд к «Лестеру». Команда Руда ван Нистелроя сейчас занимает 17-е место в таблице АПЛ. Если лондонцы планируют борьбу за золото, то обязаны побеждать.

🏒 17:00: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Спартак» реванш?

«Спартак» в этом году стал клиентом «Торпедо» — нижегородцы выиграли все три матча в сезоне. Но если осенью был разгром 6:0, то недавние встречи, в конце января и феврале, закончились по буллитам, которые так не любит Алексей Жамнов. Смогут ли красно-белые сейчас взять реванш и остановить победную поступь «Торпедо»?

🎯 17:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, мужчины, спринт

Интрига: побьёт ли Йоханнес Бё рекорд Бьорндалена?

Норвежец Йоханнес Бё уже в спринте на ЧМ-2025 может превзойти достижение соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по числу золотых медалей мировых первенств. У обоих сейчас по 20 побед.

Но у Йоси есть серьёзные конкуренты на пути к успеху — французы Эрик Перро и Эмильен Жаклен, а также лидер тотала Стурла Легрейд. Не играет в его пользу и ментальная составляющая. Последние гонки на Кубке мира говорят о снижении мотивации у спортсмена. Но ЧМ — отдельная история, где возможно всё.

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 25-й тур

Интрига: «Сити» приблизится к зоне ЛЧ?

«Манчестер Сити» уже не думает о борьбе за золото АПЛ пару месяцев. Задача на концовку сезона – попадание в зону Лиги чемпионов. Пока что команда Пепа Гвардиолы занимает пятое место. Но отставание от топ-4 – всего два очка. В общем, всё в руках «Сити». В следующем туре команда принимает дома прямого конкурента за место в ЛЧ – «Ньюкасл». У клубов одинаковое количество очков, а «Сити» впереди только по дополнительным показателям. Сейчас же есть шанс обойти конкурента и усложнить ему жизнь.

⚽️ 18:15: «Осасуна» — «Реал» Мадрид, Примера, 24-й тур

Интрига: «Реал» сохранит лидерство в Примере?

Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании, но отрыв от «Атлетико» — всего одно очко. Любая осечка создаёт риск падения команды Анчелотти вниз. И в следующем туре эта вероятность повышается. «Реал» едет в гости к «Осасуне». Памплонцы проводят неплохой сезон (седьмое место) + на их стадионе «Эль-Садар» трудно любому сопернику. Да, в середине недели «Реал» гостил на «Этихаде» у «Сити». Но, как бы забавно ни звучало, в Памплоне на мадридцев окажется большее давление.

⚽️ 20:00: «Лацио» — «Наполи», Серия А, 25-й тур

Интрига: важнейшая проверка для «Наполи» на пути к золоту

«Наполи» идёт за вторым золотом Серии А за три сезона. Антонио Конте быстро сколотил крутую команду, которая лидирует после 24 туров. Но «Интер» совсем рядом, а каждая осечка неаполитанцев даёт шанс конкуренту. Впереди у «Наполи» проверка в виде «Лацио». Ещё и встреча состоится в Риме. Увезти три очка будет крайне непросто. Да и в первом круге «Лацио» минимально обыграл «Наполи» в гостях. В общем, не самая перспективная картина для команды Конте. Но если «Наполи» выиграет, то сделает ещё одну громкую заявку на титул.

⚽️ 20:30: «Байер» — «Бавария», Бундеслига, 22-й тур

Интрига: «Бавария» отцепит «Байер» от гонки за титул?

Важнейший матч сезона в Германии. Если «Бавария» одержит победу над «Байером», то оторвётся от леверкузенцев на 11 очков. И тогда на 99,9% мюнхенцы обеспечат себе победу в Бундеслиге. Однако хорошая новость для «Байера» заключается в их пятиматчевой беспроигрышной серии с «Баварией». Почему команда Хаби Алонсо должна проиграть сейчас, если не делала этого с марта 2023 года? В случае победы леверкузенцы сократят отставание до пяти очков и запустят чемпионскую гонку по новой.

⚽️ 21:00: «Монако» — «Нант», Лига 1, 22-й тур

Интрига: «Монако» выпадет из зоны ЛЧ?

«Монако» начинал сезон в статусе претендента на золото Лиги 1. А сейчас команда уже думает, как бы не выпасть из зоны Лиги чемпионов. Отрыв от пятого места — всего два очка. Так что осечка в следующем туре с «Нантом» создаёт риск потери позиций в топ-4. Монегаскам пора обретать стабильность, а капитану команды Александру Головину — тащить.

Недавний матч ЛЧ с «Бенфикой» стал историческим для Александра: Головин впервые в карьере сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

🏒 21:00: Турнир четырёх наций, Швеция — Финляндия

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК Швеция Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выиграет северное дерби?

На Турнире четырёх наций НХЛ пока в дамках исключительно североамериканские команды. Однако если шведы показали зубы с Канадой, отыгравшись с 1:3 в третьем периоде и уступив только в овертайме, то финны два периода сдерживали США, а затем рассыпались как карточный домик и разгромно проиграли 1:6. Сможет ли Суоми собраться после такого унижения или же шведы возьмут верх в этом принципиальном противостоянии?

⚽️ 23:05: «Тулуза» — «ПСЖ», Лига 1, 22-й тур

Интрига: «ПСЖ» продолжит поход за золотом?

Ни у кого нет сомнений, что «ПСЖ» станет чемпионом Франции. Парижане уже на 10 очков оторвались в таблице от «Марселя». Поэтому вопрос только в моменте, когда «ПСЖ» оформит трофей. В следующем туре команда Луиса Энрике едет в гости к «Тулузе». Интересно, выйдет ли в старте Хвича Кварацхелия или Матвей Сафонов? А также сколько мячей забьёт лучший бомбардир в мире в 2025-м — Усман Дембеле.