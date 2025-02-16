«Некоторые презирали меня как игрока и человека». Помните дикого Тьяго Мотту в «Интере»?

Главный матч воскресной программы очередного тура Серии А пройдёт в Милане — «Ювентус» против «Интера». Сейчас чёрно-белый клуб тренирует Тьяго Мотта, который в своё время взял три трофея за сезон с «Интером» в статусе футболиста.

Мотта перешёл в «Интер» летом 2009 года — тогда миланский клуб забрал его и Диего Милито из «Дженоа». В Генуе Тьяго играл под руководством Джан Пьеро Гасперини и вернул себе любовь к футболу. До этого у Мотты были проблемы и в «Барселоне», и «Атлетико». Частые травмы, проблемы с дисциплиной (Тьяго иногда пропускал тренировки) привели к тому, что от полузащитника окончательно отказались в Испании.

«Я работал с Моуринью, Анчелотти и Бенитесом. Никто из них не сравнится с Гасперини. С ним я снова полюбил футбол. От этого тренера больше всего почерпнул с точки зрения техники, тактики и характера», — утверждал Мотта. Тьяго стал одним из главных героев генуэзского чуда — команда завершила сезон-2008/2009 на пятом месте в Серии А. Кстати, в том составе Мотта играл вместе с двумя будущими футболистами РПЛ — Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти. А ещё тогда в «Дженоа» бегали Иван Юрич (тренер «Саутгемптона») и Раффаэле Палладино (нынешний тренер «Фиорентины»).

Диего Милито и Тьяго Мотта в «Интере» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Мотта прекрасно вписался в «Интер» Моуринью. Итальянские журналисты сравнивали полузащитника с гусеничным трактором — медленным, тяжёлым, но достигающим цели. Тьяго стал важным звеном в полузащите «Интера» — он прекрасно связывал линии и выводил команду в атаку, хотя организация игры была на других футболистах. «Теперь у «Интера» есть такие ребята, как Мотта, способные держать мяч. Мы стали на 50% лучше, чем год назад», — Моуринью был очень доволен новичком.

В декабре 2009 года «Интер» проиграл «Ювентусу» (1:2), а на поле разгорелась потасовка. Полузащитнику туринцев Фелипе Мело не понравилась наглость, с которой Марио Балотелли пошёл в отбор. Бразилец двинул итальянцу локтем в плечо, а тот изобразил попадание в челюсть и рухнул на газон. Вспыхнула массовая потасовка, и Мотта попёр на вратаря «Юве» Джанлуиджи Буффона. Одноклубники растащили голкипера и хавбека в разные стороны. Правда, Буффон потом ещё в течение минуты показывал Мотте жест в духе: «Ты и я, в любое время».

«Буффон меня выбесил, — вспоминал Тьяго. — Но потом он позвонил, и я извинился. У меня с ним хорошие отношения. Как и с Ибрагимовичем, хотя мы были соперниками на поле. Он как-то назначил мне встречу после дерби: «Жду тебя возле школы наших детей в Милане». Потом, в «ПСЖ», мы стали ценить друг друга. Он, как и я, всегда оберегает команду».

Деян Станкович оттаскивает Джанлуиджи Буффона от Тьяго Мотты Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Сезон-2009/2010 «Интер» завершил триумфально — взял три трофея. Команда Моуринью победила в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов.

«Когда мы осознали, что способны оформить требл? Наверное, после того, как прошли «Челси» Анчелотти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя переломный момент наступил в январе 2010 года после Кубка африканских наций. Тогда Моуринью упрекнул Это’О в недостаточной самоотдаче, и тот преобразился», — слова Мотты спустя несколько лет после триумфа.

«Интер» высадил в полуфинале ЛЧ «Барселону» Хосепа Гвардиолы. После победы в Милане (3:1) итальянский клуб уступил на «Камп Ноу» (0:1). Мотта схватил красную карточку ещё в первом тайме ответной игры. Серхио Бускетс изобразил нереальные страдания после того, как Тьяго попал ему рукой по лицу. «Ничего не имею против Бускетса, но никогда не скажу своим футболистам заниматься подобными вещами. После этого эпизода Лусио подошёл ко мне и сказал: «Не переживай, мы победим по сумме двух матчей».

Тьяго Мотта выясняет отношения в Серхио Бускетсом Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Мотта пропустил финал Лиги чемпионов, но команда справилась с «Баварией» и без него — 2:0. Зарешал тот самый Милито (оформил дубль), который пришёл вместе с Моттой из «Дженоа». Пока Моуринью рулил «Интером», в команде всё было хорошо. «Это действительно особенный тренер, — Мотта высоко оценил португальца. — В том «Интере» были опытные и умные футболисты, настоящие лидеры. Жозе нашёл подход к игрокам. А ещё его отличала особенная реакция. Когда команда проигрывала, Моуринью на следующий день ни с кем даже не здоровался. Но когда мы побеждали, это был самый счастливый человек в мире».

Жозе покинул «Интер» после требла, а при Рафаэле Бенитесе раздевалка распалась. Мотта же был сам по себе. Директор «Интера» Марко Бранка хотел избавиться от полузащитника, хотя Тьяго ценили следующие тренеры «Интера» — Гасперини и Клаудиньо Раньери.

«Бранка не хотел видеть меня в «Интере». Почему? Он считал, что главная проблема того «Интера» заключалась во мне. Когда появился вариант с переходом в «ПСЖ» к Анчелотти, я задумался. Можно было перейти в клуб, где у меня были перспективы. А можно было остаться в «Интере» и попытаться изменить всё, что там происходило. Но второй вариант казался очень сложным. Переход в «ПСЖ» состоялся летом 2012 года, «Интер» взял Гуарина, поэтому президент Моратти отпустил меня в Париж».

Жозе Моуринью и Тьяго Мотта перед матчем «Болонья» — «Рома» в декабре 2023 года Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Любопытно, что за пару дней до ухода Мотты Раньери получил гарантии от руководства «Интера». Оно пообещало не продавать футболиста как минимум до лета. Но Мотта всё-таки уговорил президента «Интера» Массимо Моратти отпустить его во Францию. «Мне многое не нравилось в «Интере». Я хотел перемен. Некоторые люди презирали меня и как футболиста, и как человека. В Италии говорили, что я плохо поступил с клубом, но это не так», — говорил Мотта спустя год после ухода.

У Бранки – другая версия: «Тьяго сказал, что покинул «Интер» из-за меня? Всё не так. Он хотел перейти в «ПСЖ» и рассчитывал на это в январе 2012 года. Я же просил его подождать и вернуться к этому вопросу по окончании сезона. Здорово, что он стал хорошим тренером. На мой взгляд, Мотта заслужил работу в «Ювентусе» после того, что сделал в «Болонье».

Надо сказать, что в последние годы Мотта оттаял и позитивно высказывается о времени, проведённом в чёрно-синем клубе. С ноября 2022 года команды Тьяго играют на равных с «Интером» — две победы, две ничьих, два поражения. В первом круге нынешнего чемпионата Италии миланский клуб и «Ювентус» забили восемь мячей на двоих. Может, мы увидим голевое безумие и в предстоящей встрече?