Неймар разрывает Бразилию после возвращения. Но не футболом

Звёздный новичок «Сантоса» летает на тренировки на вертолёте, а ещё нашёл необычную причину для жалобы. И даже попал в трансферную сагу.

Неймар спустя 12 лет вернулся в родной «Сантос». Этап карьеры в саудовском «Аль-Хиляле» не задался, а в Бразилии вингера ждали. Как только появилась возможность, «Сантос» забрал Неймара на правах свободного агента и подписал с ним контракт до 30 июня 2025 года.

Cadena Ser сообщает, что игрок ещё планирует возвращение в Европу, а именно в топ-лигу. Как раз для этого он перешёл в «Сантос», чтобы перезапустить карьеру и показать лучший футбол. Среди всех возможных предложений есть одно, которое он принял бы без раздумий — от «Барселоны». Но пока что у Неймара не всё гладко даже в Бразилии.

Презентация Неймара в «Сантосе» Фото: Fabio Vieira/Getty Images

Хотя помпезность, с которой звезду встречали на родине, действительно впечатляет. Болельщики «Сантоса» устроили сумасшествие после приезда Неймара, не давая проезда автомобилю с нападающим. А затем игроку предстояла яркая презентация на стадионе клуба – «Вила Белмиро». Перед многотысячной толпой Неймар не сдержал эмоций.

На первую тренировку «Сантоса» нападающий прибыл – внимание – на вертолёте. Отдаёт замашками времён богатого «Анжи». Однако Неймар воспользовался этим видом транспорта не из-за понтов. Globo Esporte сообщил, что у игрока пока нет жилья в Сантусе, поэтому он добирается до базы из дома в штате Рио-де-Жанейро (полёт занимает около часа). Он планирует переезд с семьёй в ближайшее время поближе к тренировочному комплексу. Неймар покупает особняк в престижном районе Морро.

Уже с первой тренировки 33-летний футболист показывает хорошие результаты. Издание Diário do Peixe сообщило, что физическая форма Неймара впечатлила штаб «Сантоса». Конечно, звезду в действии показали публике как можно скорее. Форвард вышел на поле на 46-й минуте встречи 7-го тура Лиги Паулисты с «Ботафого-СП» (1:1). Интересно, что Неймара выпустили при счёте 1:0 в пользу «Сантоса». Однако его всё равно признали лучшим футболистом матча, хоть команда и упустила победу.

Неймар нападающий «Сантоса» «Я люблю «Сантос». У меня нет слов, чтобы описать, что я почувствовал, снова выйдя на поле. Мне нужны минуты, матчи. Я ещё не на 100% готов. Не ожидал, что так много буду бегать и обыгрывать соперников. Думаю, через четыре-пять встреч буду ощущать себя лучше».

Затем Неймар вышел в старте и провёл 75 минут во встрече с «Новоризонтино» (0:0). А ещё через четыре дня появился в основе на матч с «Коринтиансом» (1:2, 68 минут). Пока что нападающий не отметился результативными действиями. Зато звёздный новичок «Сантоса» уже нашёл причину для недовольств. Ей стали… мячи. «При всём уважении к спонсору, я думаю, им нужно немного доработать мяч. Он очень плох, его нужно улучшить, чтобы помочь нашему чемпионату», — приводит слова Неймара Globo.

Неймар в матче за «Сантос» Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Журналист Хосе Альварес Хайа сообщил, что «Барселона» не заинтересована в возвращении Неймара. Ещё один красивый камбэк бразильца вряд ли состоится. Зато есть вероятность снова увидеть в деле связку Неймар – Суарес – Месси. По сообщениям Хайа, «Интер Майами» по-прежнему рассматривает вариант с подписанием бразильца, особенно с учётом предстоящего ЧМ-2026 в США. А пока что ждём крутых действий от Неймара за «Сантос».