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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Реал Мадрид — Манчестер Сити, Лига чемпионов, 19 февраля: сравнение Джуда Беллингема и Педри, статистика, кто круче, Барселона

Беллингем или Педри — кто всё-таки круче?
Артём Никулин
Джуд Беллингем и Педри
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Изучаем статистику. Спойлер: лучше их вообще не сравнивать.

Подарок для фанатов испанского футбола: «Реал» и «Барселона» в этом сезоне выдают крутейшую битву за чемпионство (а вместе с ними ещё и «Атлетико»). Это мотивирует на новые дебаты – болельщики команд любят поворчать друг на друга в спорах, кто из них лучше. Иногда переходят от общего к частному, сравнивая своих звёзд. Раньше спорили из-за Зинедина Зидана и Роналдиньо, потом – из-за Криштиану Роналду и Лионеля Месси, сейчас – из-за Винисиуса и Ламина Ямаля.

Но есть особые ценители футбола, которые ставят на первый план именно полузащитников. Ярче всех в центре поля блистают Джуд Беллингем и Педри. Кто из них техничнее, умнее и круче – ещё один спор.

Играют на одной позиции, но совсем по-разному

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Фото: Carl Recine/Getty Images

Объективно говоря, это с самого начала абсурдные дебаты. Сравнивать этих игроков – всё равно что спорить, в каком заведении вкуснее кормят: в ресторане или в точке фастфуда. Совсем разные критерии оценки. Так и с полузащитниками. Казалось, оба стартуют в центре поля, но на деле играют в совсем разный футбол.

Джуд – универсальный солдат, он это доказал ещё в «Боруссии». При обороне вообще играл опорника, но во время атак регулярно поднимался выше, помогая созидать у чужих ворот. Порой его могли поставить на фланг, на позицию «десятки» или вторым форвардом. Всё это к тому, что даже в 18 лет Беллингем был пугающе зрелым игроком, арсенал способностей поражал уже тогда. Хотя с принятием решений иногда были проблемы: порой не попадал в темп с передачами или бил по воротам в неудачный момент.

В «Реале» хавбек исправил эти недостатки, стал хладнокровнее (куда без этого в Мадриде?) и теперь лучше оценивает ситуацию. Помимо техники, у англичанина есть ещё один козырь – атлетичность. При высоком росте он феноменально контролирует тело во время дриблинга, умеет играть головой и невероятно вынослив. За счёт этого сиял в начале мадридской карьеры, действуя теневым нападающим и собирая на себе навесы от партнёров.

А вот чей прогресс радует прямо сейчас:
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Педри совсем другой. Испанец тоже пришёл в топ-клуб в юном возрасте, из «Лас-Пальмаса», и тоже удивил физикой. Точнее, выносливостью и работоспособностью, которая даже сыграла в минус: в сезоне-2020/2021 его настолько измотали матчи, что за сезон парень постарел на 20 лет. Игры за «Барселону» и сборную Испании, поездка на Евро, а затем – на Олимпиаду. Набежало 68 встреч!

Но в футболе Педри физика вообще не основное. Это классический плеймейкер, которых обожают в Каталонии. Он диктует правила в центре поля и просчитывает миллионы вариантов развития атаки, а затем взрывает игру тонкой передачей на партнёров.

Педри на Олимпиаде-2020

Педри на Олимпиаде-2020

Фото: Francois Nel/Getty Images

Педри – игрок типажа Иньесты и Хави. Беллингем – современный Лэмпард с эстетикой Зидана. Первый – креативщик и маятник, второй – цепной пёс, который орудует по всему полю. Это не означает, что Педри – хиляк, неспособный навязать борьбу в центре. Или что Беллингем – бегунок, который бестолково слоняется от штрафной к штрафной. Но стиль игры у них разный. Поэтому битва между Беллингемом и Педри исключает абсурдность только в рамках дружеских подколов – всерьёз искать лучшего среди них будут только интернет-тролли.

Джуд лучше в финальной трети, но Педри — мастер передач

Джуд Беллингем против Педри

Джуд Беллингем против Педри

Фото: David Ramos/Getty Images

Некоторые всерьёз обращаются к статистике результативности. Беллингем за полтора сезона уже обошёл конкурента по голам и передачам (34+23 в 76 матчах против 24+19 в 179). Интересно, но абсурдно. Ровно так же можно сравнивать результативность Родри и Винисиуса, споря о «Золотом мяче».

Причина цифр Беллингема чётко проглядывается в статистике. Начиная с сезона-2023/2024 (когда англичанин переехал в Ла Лигу), он нанёс 101 удар по чужим воротам. Педри за этот отрезок – всего 32. Логично – если учитывать, что у Джуда в среднем четыре касания в чужой штрафной за встречу. У Педри – два.

Где испанец развернулся, так это в передачах. У игроков паритет по количеству коротких пасов, но Педри гораздо чаще за матч исполняет средние (28,3 против 17,8) и длинные передачи (7,60 против 4,27). Также при переводе на 90 минут игрок «Барсы» чаще отдаёт пасы под удар (4,03 против 2,99). То есть чаще заточен на обострение: по ожидаемым ассистам опережает конкурента, хотя в реальности у Беллингема больше голевых.

Джуд Беллингем празднует гол

Джуд Беллингем празднует гол

Фото: David Ramos/Getty Images

Статистику касаний так же хорошо передаёт стиль игры футболистов. Педри чаще всего играет с мячом в центре поля (1769 касаний против 1616), тогда как Джуд доминирует в последней трети (1219 касаний против 926 у Педри). Однако по созданным голевым моментам в этом сезоне у игроков паритет (девять моментов).

И всё-таки весомая разница между героями этого текста есть – и она проявляется в оборонительных качествах. Джуд лучше действует в отборе (больший процент выигранных единоборств), успешнее перехватывает мячи и хорош на втором этаже. Но стоит взять в расчёт и стиль игры «Мадрида», и физические данные Беллингема – естественно, он лучше в игре головой, и ему проще выигрывать борьбу.

Статистика отчётливо доказывает мощь полузащитников и отличие в стиле. Прямо сейчас в Испании Педри – один из лидеров по ключевым передачам (шестое место, 42 передачи), передачам в финальную треть (второе место, 164), прогрессивным передачам (первое место, 193) и ожидаемым ассистам (третье место, 5,9).

Педри празднует забитый гол

Педри празднует забитый гол

Фото: David Ramos/Getty Images

Джуд, конечно, реже доминирует в подобных метриках, что нисколько не уменьшает его полезность. Количество победных мячей, самоотдачу и общее влияние на команду не оценить досконально через статистику. В матчах с одной только «Барселоной» он дважды приносил победы в компенсированное время.

Оголтелые фанаты всё равно продолжат спорить, кто из футболистов круче. Остальным же советуем просто наслаждаться игрой мастеров, чью эстетику не передать через цифры.

Артете точно не помешал бы забивной Джуд:
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