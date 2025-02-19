Беллингем или Педри — кто всё-таки круче?

Подарок для фанатов испанского футбола: «Реал» и «Барселона» в этом сезоне выдают крутейшую битву за чемпионство (а вместе с ними ещё и «Атлетико»). Это мотивирует на новые дебаты – болельщики команд любят поворчать друг на друга в спорах, кто из них лучше. Иногда переходят от общего к частному, сравнивая своих звёзд. Раньше спорили из-за Зинедина Зидана и Роналдиньо, потом – из-за Криштиану Роналду и Лионеля Месси, сейчас – из-за Винисиуса и Ламина Ямаля.

Но есть особые ценители футбола, которые ставят на первый план именно полузащитников. Ярче всех в центре поля блистают Джуд Беллингем и Педри. Кто из них техничнее, умнее и круче – ещё один спор.

Играют на одной позиции, но совсем по-разному

Джуд Беллингем Фото: Carl Recine/Getty Images

Объективно говоря, это с самого начала абсурдные дебаты. Сравнивать этих игроков – всё равно что спорить, в каком заведении вкуснее кормят: в ресторане или в точке фастфуда. Совсем разные критерии оценки. Так и с полузащитниками. Казалось, оба стартуют в центре поля, но на деле играют в совсем разный футбол.

Джуд – универсальный солдат, он это доказал ещё в «Боруссии». При обороне вообще играл опорника, но во время атак регулярно поднимался выше, помогая созидать у чужих ворот. Порой его могли поставить на фланг, на позицию «десятки» или вторым форвардом. Всё это к тому, что даже в 18 лет Беллингем был пугающе зрелым игроком, арсенал способностей поражал уже тогда. Хотя с принятием решений иногда были проблемы: порой не попадал в темп с передачами или бил по воротам в неудачный момент.

В «Реале» хавбек исправил эти недостатки, стал хладнокровнее (куда без этого в Мадриде?) и теперь лучше оценивает ситуацию. Помимо техники, у англичанина есть ещё один козырь – атлетичность. При высоком росте он феноменально контролирует тело во время дриблинга, умеет играть головой и невероятно вынослив. За счёт этого сиял в начале мадридской карьеры, действуя теневым нападающим и собирая на себе навесы от партнёров.

Педри совсем другой. Испанец тоже пришёл в топ-клуб в юном возрасте, из «Лас-Пальмаса», и тоже удивил физикой. Точнее, выносливостью и работоспособностью, которая даже сыграла в минус: в сезоне-2020/2021 его настолько измотали матчи, что за сезон парень постарел на 20 лет. Игры за «Барселону» и сборную Испании, поездка на Евро, а затем – на Олимпиаду. Набежало 68 встреч!

Но в футболе Педри физика вообще не основное. Это классический плеймейкер, которых обожают в Каталонии. Он диктует правила в центре поля и просчитывает миллионы вариантов развития атаки, а затем взрывает игру тонкой передачей на партнёров.

Педри на Олимпиаде-2020 Фото: Francois Nel/Getty Images

Педри – игрок типажа Иньесты и Хави. Беллингем – современный Лэмпард с эстетикой Зидана. Первый – креативщик и маятник, второй – цепной пёс, который орудует по всему полю. Это не означает, что Педри – хиляк, неспособный навязать борьбу в центре. Или что Беллингем – бегунок, который бестолково слоняется от штрафной к штрафной. Но стиль игры у них разный. Поэтому битва между Беллингемом и Педри исключает абсурдность только в рамках дружеских подколов – всерьёз искать лучшего среди них будут только интернет-тролли.

Джуд лучше в финальной трети, но Педри — мастер передач

Джуд Беллингем против Педри Фото: David Ramos/Getty Images

Некоторые всерьёз обращаются к статистике результативности. Беллингем за полтора сезона уже обошёл конкурента по голам и передачам (34+23 в 76 матчах против 24+19 в 179). Интересно, но абсурдно. Ровно так же можно сравнивать результативность Родри и Винисиуса, споря о «Золотом мяче».

Причина цифр Беллингема чётко проглядывается в статистике. Начиная с сезона-2023/2024 (когда англичанин переехал в Ла Лигу), он нанёс 101 удар по чужим воротам. Педри за этот отрезок – всего 32. Логично – если учитывать, что у Джуда в среднем четыре касания в чужой штрафной за встречу. У Педри – два.

Где испанец развернулся, так это в передачах. У игроков паритет по количеству коротких пасов, но Педри гораздо чаще за матч исполняет средние (28,3 против 17,8) и длинные передачи (7,60 против 4,27). Также при переводе на 90 минут игрок «Барсы» чаще отдаёт пасы под удар (4,03 против 2,99). То есть чаще заточен на обострение: по ожидаемым ассистам опережает конкурента, хотя в реальности у Беллингема больше голевых.

Джуд Беллингем празднует гол Фото: David Ramos/Getty Images

Статистику касаний так же хорошо передаёт стиль игры футболистов. Педри чаще всего играет с мячом в центре поля (1769 касаний против 1616), тогда как Джуд доминирует в последней трети (1219 касаний против 926 у Педри). Однако по созданным голевым моментам в этом сезоне у игроков паритет (девять моментов).

И всё-таки весомая разница между героями этого текста есть – и она проявляется в оборонительных качествах. Джуд лучше действует в отборе (больший процент выигранных единоборств), успешнее перехватывает мячи и хорош на втором этаже. Но стоит взять в расчёт и стиль игры «Мадрида», и физические данные Беллингема – естественно, он лучше в игре головой, и ему проще выигрывать борьбу.

Статистика отчётливо доказывает мощь полузащитников и отличие в стиле. Прямо сейчас в Испании Педри – один из лидеров по ключевым передачам (шестое место, 42 передачи), передачам в финальную треть (второе место, 164), прогрессивным передачам (первое место, 193) и ожидаемым ассистам (третье место, 5,9).

Педри празднует забитый гол Фото: David Ramos/Getty Images

Джуд, конечно, реже доминирует в подобных метриках, что нисколько не уменьшает его полезность. Количество победных мячей, самоотдачу и общее влияние на команду не оценить досконально через статистику. В матчах с одной только «Барселоной» он дважды приносил победы в компенсированное время.

Оголтелые фанаты всё равно продолжат спорить, кто из футболистов круче. Остальным же советуем просто наслаждаться игрой мастеров, чью эстетику не передать через цифры.