Топ-нападающий РПЛ никак не может покинуть Казань. Что не так с карьерой Даку?

Мирлинд Даку останется в Казани как минимум до лета. Хотя в декабре и январе казалось, что история может развернуться в другую сторону. Албанца связывали с переходом в «Кальяри» или «Ланс», однако переговоры так и не продвинулись до решающей стадии. А в начале февраля сперва отец нападающего, а потом и Рашид Рахимов подтвердили неизбежное.

Рашид Рахимов главный тренер «Рубина» «Слухи об уходе всегда будут, поэтому не вижу смысла объявлять о том, что остаёшься в команде. Тем более Даку здесь, мы с ним разговаривали об этом. Мирлинд принял наш разговор и будет с нами как минимум до конца сезона».

Даку выступает за нынешнюю команду с лета 2023 года. И на протяжении всего периода был дико хорош и стабилен. И мог уйти уже через год. Не вышло ни тогда, ни сейчас. Почему так происходит?

Зимой Даку мог перейти в клуб из топ-лиги. Но смутила цена

Как сообщал «Бизнес Online», в декабре-январе «Рубин» предметно общался по трансферу Даку с двумя клубами. Первый – «Кальяри», который сейчас занимает 13-е место в Серии А. Итальянцы выходили на казанский клуб ещё прошлым летом, но тогда договориться не удалось. Сейчас – новая попытка. Однако продвинуться далеко не вышло. Вероятно, «Кальяри» смутила запрошенная сумма. Она составляет около € 10 млн, при том что Transfermarkt оценивает форварда в € 7 млн. Зимой итальянцы посчитали такую инвестицию лишней. В итоге они вообще не потратили ни евро, ограничившись двумя арендами.

Вторым претендентом стал «Ланс». Вообще, удивительно пристальное внимание французского клуба к российскому рынку. Ведь ранее появлялась информация о предложении с их стороны по Эдуарду Сперцяну. Теперь вот Даку. Однако с этим клубом переговоры, судя по всему, вообще завершились на начальном этапе. Узнав цену, «Ланс» сразу переключился на других кандидатов. Очевидно, «Рубин» не торопится с продажей лидера. Ему это просто не нужно. Клуб не так много тратит на трансферы и сохраняет экономическую стабильность. Поэтому предпочитает установить цену, которая кажется ему приемлемой. Об этом говорил ещё спортивный директор Константин Дзюба в октябрьском интервью «Бизнес Online».

Константин Дзюба спортивный директор «Рубина» «Знаете, неправильно судить о стоимости игрока по Transfermarkt. Бывает, что реальная стоимость выше указанной суммы, а бывает ниже. У нас шли переговоры по игроку, чья трансферная стоимость по порталу оценивалась в € 300 тыс., тогда как клуб оценивал его в € 3 млн. Transfermarkt не всегда успевает обновлять стоимость — игрок выстрелил, заиграл, а цена, как прежде, низкая. В то же время игрок выпал из обоймы, у него явный спад, условно, перестал попадать в сборную, а стоимость всё ещё высокая. Объективность оценки тоже очень часто вызывает вопросы. Важно, не какая сумма прописана у игрока по Transfermarkt, а во сколько клуб его оценивает, какая у игрока востребованность и на какую сумму ты можешь выйти в условиях рынка».



Интересно, что ещё Даку связывали с некоторыми турецкими клубами. Однако туда он, судя по всему, не стремится исключительно по спортивным причинам. Не считает, что эта лига станет трамплином для перехода в топ-5 европейских чемпионатов. Возможно, он прав.

А почему Даку не уходит в топ-клуб России?

10 февраля «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» выходил на «Рубин» с запросом на приобретение Даку. Разговор вышел коротким: Казань запросила свыше € 10 млн. На такое москвичи точно не готовы пойти. При этом агент футболиста подогрел ситуацию, заявив, что форвардом интересуется не только «Локо», но и ряд других российских грандов. Это ненадолго спровоцировало экспертов на рассуждения по теме возможных вариантов. Но пожар быстро потушил Рахимов. Албанец в «Рубине» до лета, и точка.

Но в сентябре казалось, что его уход очень даже реален. Помните информацию, что Джон Кордоба якобы дал согласие на трансфер в «Спартак»? Так вот, «Краснодар», если верить разным инсайдам, рассматривал именно Даку как замену колумбийскому нападающему. Ход логичный: ведь по фактуре и количеству голов в сезоне они очень похожи. Но до предложения дело так и не дошло. Дзюба подтвердил факт общения между клубами, но и уведомил, что дальше диалога переговоры не продвинулись. То есть никаких предложений в «Рубин» не поступало.

Мирлинд Даку и Рашид Рахимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для Казани наверняка ценна и полная лояльность самого Мирлинда. Любой другой нападающий мог требовать трансфер, учитывая интерес из Европы. Или сбавить мотивацию или действовать по бразильскому образцу – просто не вернуться из отпуска. Но это точно не про Даку. Он ни разу публично ни на что не жаловался, оставаясь профессионалом. Именно поэтому «Рубин» так комфортно себя чувствует в этой истории. Хотя летом, если Даку продолжит в том же духе, его будет очень сложно удержать.