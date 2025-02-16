«МЮ» и «Тоттенхэм» близки к антирекорду века! А какие сезоны — худшие у других топов АПЛ?

Сегодня на «Олд Траффорд» состоится статусный матч 25-го тура АПЛ. Тем удивительнее, что сойдутся в нём 13-я и 14-я команды текущего сезона: у «МЮ» в активе только 29 очков, а у «Тоттенхэма» вообще 27. До зоны вылета по-прежнему далеко и тем, и другим. Зато личный антирекорд в XXI веке близок как никогда. Какой он у манкунианцев, «шпор» и других топовых представителей Англии? Давайте вспоминать.

«Манчестер Юнайтед» — восьмое место в сезоне-2023/2024

Эрик тен Хаг Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Самый недавний пример. Никогда прежде в ХХI веке «Юнайтед» не падал так низко, как при Эрике тен Хаге. Даже разность мячей оказалась отрицательной (57:58) — впервые с сезона-1989/1990! Предыдущий розыгрыш АПЛ с третьим местом и завоёванным Кубком лиги внушал надежды. В итоге нидерландский специалист так и не сделал из «МЮ» хотя бы подобие того волшебного «Аякса», который он выстроил ранее. Что ж, хотя бы манкунианцы взяли Кубок Англии, обыграв в финале соседей из «Сити» — это немного скрасило горечь от других неудач. Собственно, поэтому тен Хаг и остался рулить командой. Чтобы вскоре всё равно с позором уйти и, вполне вероятно, позволить обновить антирекорд Рубену Амориму. Португальцу досталось тяжёлое наследство.

«Тоттенхэм» — 14-е место в сезоне-2003/2004

Дэвид Плит Фото: Clive Brunskill/Getty Images

То был переходный сезон для «шпор». При Гленне Ходдле, а во время его игровой карьеры в 80-х клуб взял Кубок УЕФА и два Кубка Англии, удалось набрать за первые шесть туров только четыре очка. Привет, 19-е место и зона вылета. Выручать уже не в первый раз пришёл Дэвид Плит, и с ним «Тоттенхэм» финишировал 14-м. Потом его сменил Жак Сантини. Надолго тот не остался, зато началась эра помощника француза — Мартина Йола. С ним лондонцы дважды подряд пробились в топ-5. Кстати, в худшем сезоне в XXI веке «шпоры» устроились на разность мячей 47:57. Сейчас они в аналогичной позиции, только уже к 25-му туру забили больше голов (48:37). В настоящее время дела определённо лучше — если бы ещё многочисленные травмы не мешали.

«Манчестер Сити» — 18-е место в сезоне-2000/2001

Андрей Канчельскис в «Манчестер Сити» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Здесь всё просто — до солидного денежного вливания шейхов «Сити» жил куда скромнее, периодически разменивая разве что статус середняка и аутсайдера. В XXI веке, впрочем, вылетел из АПЛ клуб только один раз — в сезоне-2000/2001. Отставание от «Дерби Каунти» со спасительного 17-го места составило аж 12 очков. И это, между прочим, с Альфом-Инге Холандом (отцом Эрлинга), Андреем Канчельскисом (его арендовали у «Рейнджерс» зимой) и обладателем «Золотого мяча» Джорджем Веа (вышел на поле всего семь раз). Кевин Киган быстро вернул «Сити» в элиту, чтобы затем как следует закупиться (по меркам статуса тех времён) и занять там девятую строчку.

«Челси» — 12-е место в сезоне-2022/2023

Тодд Боули в «Челси» в сезоне-2022/2023 Фото: Clive Rose/Getty Images

Данный антирекорд тоже ещё свеж в памяти. После смены владельца и ухода Романа Абрамовича в «Челси» начались смутные времена. Складывалось стойкое ощущение, будто Тодд Боули попросту не знал, куда попал: устроил безумную массовую закупку молодыми талантами и сделал клубную раздевалку переполненной, из-за личных разногласий убрал Томаса Тухеля, который снова сделал «синих» лучшими в Европе, за большие деньги выкупил у «Брайтона» Грэмма Поттера… Чтобы уволить его спустя полгода. Сезон «Челси» доигрывал с Фрэнком Лэмпардом, уже ни на что особо не рассчитывая. В результате количество побед не превалировало над другими результатами (11:11:16), а разность мячей 38:47 стала худшей с сезона-1991/1992 (50:60). Хорошо хоть команда ожила при Маурисио Почеттино.

«Ливерпуль» — восьмое место в сезоне-2011/2012 и в сезоне-2015/2016

Тренеры «Ливерпуля» Кенни Далглиш в сезоне-2011/2012 и Юрген Клопп в сезоне-2015/2016 Фото: Getty Images

Худшие сезоны в XXI веке мерсисайдцы провели в конце периода Кенни Далглиша и в начале эпохи Юргена Клоппа. С клубной легендой они взяли первый трофей за шесть лет — Кубок лиги – 2011/2012. Плюс выбрались с 12-го места, куда их загнал Рой Ходжсон, на шестое. Но вот следующий розыгрыш принёс только восьмое место, что и стало поводом убрать ветерана — не перечесть, сколько ранее Даглиш принёс титулов «Ливерпулю» и как футболист, и как тренер. Сменщик Кенни, Брендан Роджерс, в АПЛ-2013/2014 едва не стал чемпионом — помешало то самое падение Стивена Джеррарда в эпохальном матче с «Челси». Но вот дальше не пошло. В октябре 2015-го Клопп принял мерсисайдцев на 10-м месте. Чтобы изменить его на восьмое, заодно дойдя до финала Лиги Европы, и затем слепить одну из лучших команд в истории.

«Арсенал» — восьмое место в сезоне-2019/2020 и в сезоне-2020/2021

Микель Артета в «Арсенале» в сезоне-2020/2021 Фото: Andrew Boyers/Getty Images

«Канониры» ужасно стартовали в сезоне-2019/2020 с Унаи Эмери и впервые за 27 лет не добились победы в семи матчах кряду во всех турнирах, что в конце ноября привело к закономерной отставке испанца. Как же тогда болельщики других клубов иронизировали над относительно недавними Wenger out от лондонских коллег! Микель Артета и игру наладил, и разрулил долго копившиеся проблемы в раздевалке. Но постепенно, потому что и в том розыгрыше АПЛ разменял 10-е место на восьмое, и в следующем сезоне остался при своих. Два подряд антирекорда — не слишком-то круто. Испанец несколько раз был близок к увольнению и позже вознаградил боссов «Арсенала» за терпение борьбой за титул на протяжении нескольких сезонов. Да, пока неудачной. И всё же клуб вот уже третий год подряд — вторая сила в Англии.