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Брайтон — Челси — 3:0, обзор матча 25-го тура АПЛ, голы: Митома, Минте, статистика, 15 февраля 2025

«Челси» прощается с надеждами на топ-4? «Брайтон» его просто размазал
Георгий Илющенко
Отчёт «Брайтон» — «Челси» — 3:0
Аудио-версия:
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Лондонцы смачно продлили неудачный отрезок.

«Челси» проиграл «Брайтону». Вы могли узнать такую новость 8 февраля. 14-го ситуация повторилась — только теперь не в Кубке Англии, а в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
14 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Митома – 27'     2:0 Минте – 38'     3:0 Минте – 63'    

Лондонцы выглядели инертно как в обороне, так и в атаке. Начали-то они активно, да вот высоким прессингом «Брайтон» отодвинул игру от своих ворот, а резвыми контратаками к 38-й минуте устроился на 2:0. Причём в первом случае ассист Митоме отдал вратарь Вербрюгген: далеко выбил мяч, чтобы японец играючи ускакал от Чалобы и неотразимо пробил низом в дальний угол.

А затем защитники «Челси» наблюдали, как любой из троих незакрытых соперников упакует второй гол. Его автором стал Минте с передачи 34-летнего Уэлбека. Начинался эпизод с прострела Рюттера и срезки в собственные ворота Колвилла.

Второй гол «Брайтона»

Второй гол «Брайтона»

Фото: Кадр из трансляции

При минимальном отставании Энцо, конечно, тоже забил. Однако перед этим аргентинец толкал Рюттера, так что забитый мяч справедливо аннулировали. 63-я минута принесла и дубль Минте. Колвилл глупо обрезался при выходе из обороны, Минте юркнул за спину Санчо, как манекена зафинтил Кукурелью и расстрелял ворота с близкого расстояния. На счету Уэлбека — два ассиста! К слову, если бы Леви не апеллировал к арбитру размахами рук и не сидел на газоне, чтобы потом побежать назад трусцой, он вполне мог бы помешать «Брайтону» довести счёт до разгромного.

Там и Велтман в штангу зарядил позже. Так что 3:0 — ещё не так страшно. «Челси» был лучше разве что по владению мячом (70%), а также по количеству угловых (9 на 2) и передач. «Брайтон» и бил больше (13:8 всего, 5:0 – в створ), и шансы его были опаснее (1,70 xG против 0,57).

«На данный момент мы не готовы конкурировать сразу в четырёх турнирах», — слова Энцо Марески перед сегодняшним матчем. Похоже на истину: клуб на ранних стадиях вылетел из обоих английских кубков, а по итогам тура его с четвёртого места могут сместить «Манчестер Сити» или «Ньюкасл» (им играть друг с другом). Плюс догнать — «Борнмут». Просто напомним, к середине декабря «Челси» подпирал «Ливерпуль» и отставал всего-навсего на два очка. Если мерсисайдцы уберут с пути «Вулверхэмптон», разница вырастет до 17 очков. Остаётся Лига конференций.

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