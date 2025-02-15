Главная проблема «Баварии». С таким подходом Компани больших побед не будет

«Бавария» пытается вернуться: два сезона отбегали, вникая в прагматичную философию Тухеля, а сейчас снова постигают азы доминирования с Компани. Сейчас мюнхенцы лидируют в Бундеслиге с восьмиочковым отрывом от «Байера»: если в ответной встрече рекордмайстеры одолеют Алонсо, об интриге можно забыть.

Впрочем, леверкузенцы всё равно подходят к матчу небольшими фаворитами. И не только из-за игры на домашнем поле — у «Баварии» в этом сезоне проблемы в больших встречах.

Насколько всё плохо?

Можно сказать, что мюнхенцы провели при Компани восемь игр с топами. Две встречи с «Байером» (ничья в лиге и 0:1 – в Кубке), ничьи с «Боруссией», «Айнтрахтом», поражения от «Барселоны» и «Астон Виллы». Совсем без побед не остались: обыграли «ПСЖ» в ЛЧ и «РБ Лейпциг» – в чемпионате. Да, сейчас «Дортмунд» и «Лейпциг» явно далеки от статуса топов, но это по-прежнему принципиальные соперники для Мюнхена.

Венсан Компани Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Три поражения, три ничейных результата и две победы — вяло для неприступной «Баварии». Ситуация ухудшается, если брать в расчёт общее выступление в Лиге чемпионов. Команда Компани не прошла напрямую в 1/8 финала, унизительно уступила «Фейеноорду» и неоднозначно сыграла с проблемным «Селтиком». В общем, статистика не самая положительная.

Проговорим, что глобально «Бавария» в порядке. Если оценивать мюнхенцев с другими командами из топ-5 лиг, то игроки Компани допускают меньше всех xG у своих ворот и находятся на четвёртом месте по аналогичному показателю в атаке. По разнице xG они тоже на первом месте. Прогресс есть. С другой стороны, мы знаем, как почти все команды Бундеслиги начинают трястись при виде гегемона: «Бавария» стабильно набивает атакующие показатели против бедолаг из «Хоффенхайма», «Вердера» и других команд.

«Баварию» постоянно наказывают за смелость

Главная интрига сезона для мюнхенцев — насколько далеко пройдут в ЛЧ. Реальную силу команды можно было углядеть во встрече с «Барселоной», но ей проиграли 1:4. Компани не изменил себе и даже против мощных каталонцев вышел со смелым планом (за это уважение), однако был наказан. «Бавария» выставила крайне высокую линию обороны и прессинговала персонально. Рабочий подход, если соперник не умеет мастерски выходить из-под прессинга и не имеет в команде мощных дриблёров — а у «Барселоны» эти атрибуты как раз есть.

«Бавария» пропускает от «Барселоны» Фото: David Ramos/Getty Images

Птенцы Флика изнурили мюнхенцев нескончаемыми рывками и интенсивностью: Киммих с трудом контролировал опорную зону, а головы защитников шли кругом, когда атакующая линия соперника менялась позициями. Особенно тяжело было против забросов: пространства между защитниками и Нойером была уйма, скоростные Ямаль, Рафинья и Фермин пользовались этим.

Сказать, что «Барселона» раскромсала тактику Компани, будет тоже неверно. Венсан адаптировался под соперника и в атаке практиковал переводы с фланга на фланг — каталонцы хорошо действуют против забросов и грамотно выдерживают свою, уже легендарную линию офсайда. А ещё бельгиец радикализировал опускания Кейна с позиции центрфорварда: англичанин часто помогал пройти прессинг в центре поля.

У мюнхенцев проблемы с закрытыми командами

Кстати, Компани не зря отказался давить на соперника через забросы. Возможно, это была реакция на матч с «Астон Виллой», в котором бирмингемцы так же перекусили замысел соперника: из 19 кроссов мюнхенцев прошёл только один. Ради этого Эмери отказался от владения и вынуждал футболистов при возврате мяча выбивать его вперёд: любые попытки поиграть в контроль заканчивались потерями.

«Бавария» против «Астон Виллы» Фото: Michael Steele/Getty Images

Победный гол пришёл благодаря высокой линии «Баварии». Торрес элегантно забросил на Дурана за шиворот мюнхенской обороне, а колумбиец идеально разобрался с Нойером. После встречи Эмери признал, что игра была далеко не идеальной и «Вилла» могла уступить, если бы не сейвы Мартинеса.

Этот стиль радикализировал позже «Фейеноорд» — они вообще выиграли с разгромным счётом. Нидерландцы изначально отказались от владения и с трудом выбили за матч 100 передач, но справились с атакующей схемой «Баварии». При атаке Компани также выводил в переднюю линию по пять-шесть футболистов, однако численного преимущества не добивался.

Из сказанного проглядывается, что «Бавария» глобально играет в едином стиле: гипервысокая линия обороны и насыщение передней линии с попытками забросов. По сути, в одной формации: 3-1-6 или 3-2-5 при владении. Но в больших матчах эта философия даёт сбой: тактика уже известна всей Европе. Достаточно закрыть ворота насыщенной линией защиты, и «Бавария» начинает испытывать проблемы.

Конечно, можно посмотреть на xG и увидеть, что мюнхенцы против того же «Фейеноорда» наиграли на два гола. Но это за счёт 30 с лишним ударов. Мюнхенцы страдают именно из-за нехватки острых моментов: Олисе порой теряется в больших матчах, а Зане, Гнабри и Коман далеки от праймовой формы. При таких сценариях необходима магия вингеров, но её нет. К кому однозначно нет вопросов, так это к Мусиале. Джамал чаще всех ищет пространство и в труднейших встречах создаёт моменты через индивидуальные проходы.

«Бавария» против «Селтика» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Продолжением стал недавний матч с «Селтиком». Роджерс мало того что грамотно закрылся по 4-4-2, так ещё выдал ошеломительный результат по владению мячом — 43,1%. Это лучший показатель соперника в сезоне в играх с мюнхенцами. Проблемой для Компани стали дыры в центре поля, которыми смог воспользоваться шотландский клуб — из-за этого был открыт Макгрегор, который без особых усилий раздавал острые передачи в атаку. И снова – за спину защитникам «Баварии».

Закрадывается мысль, что Компани не хватает того самого прагматизма Тухеля, за который многие и критиковали немца. Глобально мюнхенцы играют по одной структуре и порой страдают из-за смелой тактики. Здесь можно отметить и форму игроков: многие вингеры в кризисе, как и защита. Нойер всё ещё хорош, но с возрастом стал чаще ошибаться позиционно — по-прежнему мизерно в сравнении с другими вратарями, но фатально для стиля «Баварии». А линия Юпамекано — Ким не славится особой надёжностью.

Дайо Юпамекано и Ким Мин Джэ Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вряд ли Алонсо закроется в домашнем матче и будет играть забросами на Шика, но это один из вариантов. Стиль Компани предоставляет ряд уязвимостей. По-хорошему, он должен приносить больше плюсов, чем минусов. На практике всё сложнее. Бельгийцу нужна большая адаптивность под сильных соперников, а не слепая вера в философию и идеи Гвардиолы: на одном классе выиграть ЛЧ не получится — там «Аугсбурга» не будет.