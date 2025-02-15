Топ-события воскресенья: Канада — США в хоккее, «Ювентус» — «Интер» и теннис

Лучший спорт 16 февраля: лидер КХЛ против главного снайпера сезона, фигурное катание, баскетбол, а также «Тоттенхэм» — «Ман Юнайтед» в АПЛ!

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🏒 4:00: Турнир четырёх наций, Канада — США

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК Канада Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в наиболее статусном матче группового раунда?

В ночь на воскресенье в Северной Америке сыграют самый статусный матч группового раунда Турнира четырёх наций НХЛ. В очной встрече сборные Канады и США определят сильнейшего в североамериканском противостоянии. Обе команды начали турнир с побед разной степени сложности: канадцы в овертайме сломили сопротивление шведов (4:3 ОТ), тогда как американцы учинили погром финнам (6:1). Кто окажется сильнее в очной разборке, которая с большей степенью вероятности может стать прелюдией перед финалом турнира?

⛸️ 10:00: Фигурное катание, финал Гран-при России, пары, произвольная программа

Интрига: Бойкова и Козловский останутся без медали?

Пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского переживает не лучшие времена. Фигуристы показали худший прокат короткой программы аж с 2019 года и оказались вне призовой тройки после первого дня финала Гран-при. А Анастасии Мишиной и Александру Галлямову удалось в очередной раз выдать безупречный прокат.

Отрыв Бойковой и Козловского от соперников составляет почти 10 баллов. Вряд ли паре удастся отыграть такое большое отставание. Но зацепиться за пьедестал фигуристы вполне могут. Сумеют ли молодые дуэты Мухортова/Евгеньев и Хабибуллина/Княжук удержаться на пьедестале или более опытные Саша с Димой возьмут своё?

🎯 11:00: Биатлон, Кубок содружества, мужчины и женщины, гонка преследования, 12,5 и 10 км

Интрига: россияне или белорусы: кому удастся выйти вперёд во второй день турнира?

На Кубке сильнейших после первого дня соревнований идеальное равенство в медальном зачёте. И у России, и у Беларуси по одной медали каждого достоинства. В пасьютах всё может поменяться. У женщин будет настоящая заруба между Наталией Шевченко и Динарой Смольской, а у мужчин вся сборная России попытается остановить Антона Смольского. Кто же будет сильнее?

⛸️ 11:45: Фигурное катание, финал Гран-при России, танцы, произвольный танец

Интрига: Кагановская и Некрасов одержат первую победу?

После первого соревновательного дня пьедестал ожидаемо заняли Кагановская/Некрасов, Пасечник/Чиризано и Миронова/Устенко. Но разбалловка между ними получилась достаточно плотной: между первым и третьим местами всего два балла. Так что всем трём парам придется быть очень внимательными в произвольном танце: цена одной ошибки может быть очень высокой.

Пока что ближе всех к победе Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые набрали 81,51 балла. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано отстали всего на один балл – 80,41, но Екатерина Миронова и Евгений Устенко дышат всем в спину – 79,80. Петербургский дуэт в плюсе от того, что уже давно держится в таком тандеме, в то время как обе пары Анжелики Крыловой проводят вместе только первый сезон. Но судить будут по конкретным прокатам. Так что всё решится на льду.

🎾 13:00*: Людмила Самсонова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Дубай, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится первое российское дерби в Дубае?

В сетке «тысячника» в Дубае оказалось сразу девять россиянок, причём уже в стартовый день турнира состоится дерби между Людмилой Самсоновой и Анастасией Павлюченковой. Девушки ранее встречались один раз — на «Ролан Гаррос» — 2023 сильнее оказалась Павлюченкова. Могли они сыграть и во втором круге Дубая-2024, но тогда Анастасия снялась и Самсонова прошла в третий круг без борьбы. Победительница новой встречи далее сразится с пятым номером посева Джессикой Пегулой.

🎿 13:00: Лыжные гонки, Кубок мира, мужчины и женщины, свободный стиль, масс-старт

Интрига: возьмут ли норвежцы все призовые места?

Этап Кубка мира в Фалуне завершится коньковыми масс-стартами на 20 км. Йоханнес Клебо в этой гонке не стартует, он уже отправился в Тронхейм на последний этап подготовки к ЧМ-2025. Но норвежцы всё равно главные претенденты на то, чтобы занять все три места на пьедестале. А главный фаворит — Харальд Амундсен.

У женщин ожидается жёсткая рубка между американкой Джессикой Диггинс, норвежками Астрид Слинн и Хейди Венг, а также шведкой Эббой Андерссон. Однако в борьбу могут вмешаться и другие.

Эбба Андерссон впервые за два года победила на этапе Кубка мира: Эбба Андерссон выиграла классическую разделку на 9-м этапе Кубка мира, Диггинс — вне топ-3

⛸️ 13:45: Фигурное катание, финал Гран-при России, женщины, произвольная программа

Интрига: кто из женщин выиграет турнир?

Неожиданно образовалась интрига в женском одиночном катании: стабильная Аделия Петросян внезапно упала с тройного акселя и уступила первые две строчки Софье Муравьёвой и Алине Горбачёвой. Случившееся реально нонсенс: Аделия не выиграла короткую программу на соревнованиях впервые с октября 2023 года. Но бить тревогу рано.

В произвольной Петросян вполне способна отыграть 1,1 балла у своих соперниц за счёт четверных прыжков и тройного акселя. Противопоставить ей что-либо способны Горбачёва (четверной сальхов), Муравьёва (тройной аксель) и Акатьева (четверной тулуп). Так что Аделии придётся побороться за победу. А там уже, кто знает, может лидерские позиции на этом турнире перейдут к другой спортсменке?

🏒 14:00: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Ак Барс» неудачную серию?

Команда Анвара Гатиятулина проиграла два последних матча, сумев за 120 минут игрового времени порадовать своих болельщиков всего одной заброшенной шайбой. Казанцы откровенно провалили встречи с «Торпедо» (1:5) и «Салаватом Юлаевым» (0:3), подпортив своё турнирное положение. В свою очередь, «Авангард» находится на трёхматчевой победной серии. Продлятся ли эти серии по итогам сражения в Омске?

🎯 14:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, женщины, гонка преследования, 10 км

Интрига: продолжится ли феерия Франции?

Победа Жюстин Бреза-Буше с промахом в спринте удивила специалистов и экспертов, так как они ставили совсем на других представительниц Франции. Но этот факт говорит об одном — любая из биатлонисток «трёхцветных» сейчас способна выиграть золотую медаль чемпионата мира. В пасьюте к этой борьбе точно присоединятся Жулия Симон и Лу Жанмонно. Кто-то вообще может их остановить?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли лидер чемпионата КХЛ с лучшим снайпером сезона?

Главной интригой предстоящего матча будет получение ответа на вопрос: сумеет ли тренерский штаб Игоря Никитина подобрать противоядие против великолепного Джоша Ливо? Канадский форвард уфимцев забросил в нынешнем сезоне уже 41 шайбу, благодаря чему с огромным отрывом лидирует в снайперском зачёте КХЛ. Сможет ли занимающий первую строчку в турнирной таблице «Локомотив» остановить феноменального канадца?

🏀 16:00: «Хозяева» — «Гости», Матч звёзд Единой лиги

Интрига: наши или легионеры?

Настало время Матча звёзд Единой лиги ВТБ! Событие приковывает к себе огромное количество баскетбола со всех уголков России. «ВТБ Арена» в Москве будет забита до отказа, а лучшие российские и иностранные игроки поборются за приз в размере 5 млн рублей. На бумаге «Гости» выглядят сильнее, но «Хозяева» не один раз в истории Матчей звёзд удивляли. К слову, сейчас счёт в противостоянии равный — 3:3. Кому удастся выйти вперёд?

🎯 17:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Интрига: одержит ли Йоханнес Бё 22-ю победу на чемпионатах мира?

Норвежская легенда накануне официально стал самым титулованным спортсменом на чемпионатах мира. Теперь же он имеет все шансы забрать 22-е по счёту золото турниров этой категории в карьере. Больше нет ни у кого и в ближайшее время вряд ли будет. В гонке преследования все карты в руках Йоханнеса Бё. Ну, а мы-то знаем, что бывает, когда король биатлона набирает ход. Попробуйте его только остановить!

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 25-й тур

Интрига: кто победит в битве кризисных команд АПЛ?

Оба клуба причисляют к топ-командам АПЛ, но нынешний сезон получается провальным и для тех, и для других. Заглянем в таблицу. «МЮ» занимает там 13-ю строчку, «Тоттенхэм» — 14-ю. Хороши топ-клубы, ничего не скажешь. В последнее время манкунианцам непросто даются гостевые матчи с «Тоттенхэмом». Они ни разу не победили в трёх предыдущих встречах (одна ничья, два поражения) и в каждой из них пропускали минимум два мяча. Печальная статистика для фанатов «МЮ». Сколько мячей команда пропустит на этот раз?

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Интер» Милан, Серия А, 25-й тур

Интрига: сколько мячей забьют «Ювентус» и «Интер» на этот раз?

Матчи «Ювентуса» и «Интера» называют Дерби Италии. В первом круге сыграли так, как, наверное, не ожидал никто. Матч в Милане завершится с удивительным счётом — 4:4. В шести встречах до этого соперники ни разу не забивали больше двух мячей на двоих. «Интер» рубится за чемпионство (пока отстаёт от «Наполи» на одно очко), а «Ювентус» пытается попасть в топ-4 (занимает пятое место). Тот случай, когда ничья может не устроить ни тех, ни других. Вряд ли мы увидим то голевое безумие, что было в первом круге, но, возможно, команды подарят нам другой интересный сюжет?

⚽️ 23:00: «Бетис» — «Реал Сосьедад», Примера, 24-й тур

Интрига: сколько игрового времени получит Захарян?

В прошлом туре «Реал Сосьедад» дожал дома «Бетис» (2:1) и прервал серию из трёх поражений в чемпионате Испании. А спустя несколько дней успешно провёл гостевую встречу в плей-офф Лиги Европы с «Мидтьюлланном» — 2:1. «Бетис», кстати, тоже играл в еврокубках, но только в Лиге конференции. Его победа в Бельгии в матче с «Гентом» получилась более убедительной — 3:0. Правда, команда занимает всего лишь 12-е место в таблице Примеры, а «Реал Сосьедад» — седьмое. Нас же по традиции интересует, получит ли игровое время Арсен Захарян?