Зачем португальский клуб взял 10 свободных агентов после закрытия окна. Даже россиянина!

Зимнее трансферное окно захлопнулось в топ-лигах в начале февраля, но для одного европейского клуба в этот момент селекционная кампания только началась. «Боавишта» установила уникальное достижение, подписав на днях сразу 10 свободных агентов! Среди её новичков есть даже российский легионер. До этого в январе португальцы не взяли вообще никого. Что же заставило клуб из Порту заняться усилением состава, когда уже все сроки вышли?

На стыке веков «Боавишта» была одной из сильнейших команд Португалии. Даже выиграла чемпионский титул в сезоне-2000/2001, обойдя на очко «Порту». Ещё дважды становилась вице-чемпионом, кроме того, пять раз брала Кубок Португалии. Однако в последнее десятилетие лучшим результатом для неё было восьмое место. Дело в том, что в конце 2000-х из-за финансовых проблем и коррупционного скандала «Боавишта» пережила тяжелейший период, упала в низшие дивизионы. Вернулась в Примейру только в сезоне-2014/2015.

В нынешнем чемпионате Португалии у «Боавишты» тоже, мягко говоря, не всё в порядке. В 22 матчах команда одержала лишь две победы и шесть раз сыграла вничью – занимает последнее, 18-е место. От спасительной 15-й строчки отстаёт на восемь очков. Эту разницу нужно отыграть за оставшиеся 12 туров. Надежда на мощный десант новичков и назначенного 10 февраля нового главного тренера Литу Видигала из Анголы, чья 20-летняя карьера пока не украшена трофеями.

Литу Видигал Фото: Miguel Lemos/Zuma/ТАСС

Слабые результаты «Боавишты» не удивят, если узнать, что из-за бана со стороны ФИФА клуб не подписывал новичков в течение пяти (!) трансферных окон – с зимы 2023-го по зиму 2025-го. Причина наказания – новые долги бедного клуба. Всё, что «Боавишта» смогла сделать за это время, – выкупить двух ранее арендованных футболистов. Срок дисквалификации истекал с закрытием нынешнего зимнего окна. Недавно выбранный новый президент клуба Руй Гарридо Перейра пытается улучшить финансовую ситуацию и снизить долги на € 70 млн.

Поэтому «Боавишта» как с цепи сорвалась – подписала сразу десяток игроков в феврале. Рынок свободных агентов был единственным доступным перед финишем сезона. Клуб из Порту брал тех, кого мог, но для некоторых футболистов переход в «Боавишту», очевидно, связан не со стремлением что-то заработать, а с желанием набрать форму и показать себя на уровне чемпионата Португалии перед летним окном.

Самый интересный для нас из новичков «Боавишты» – 29-летний россиянин Виталий Лысцов. Центральный защитник уже выступал в Португалии за фарм-клуб «Бенфики», «Лейрию» и «Тонделу», а в РПЛ провёл 35 матчей за «Локомотив», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Химки». Лысцов находился в статусе свободного агента с лета, последней для него была апрельская игра за «Лейрию» во втором португальском дивизионе.

Виталий Лысцов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Появились у «Боавишты» и по-настоящему громкие имена. Например, экс-защитник «ПСЖ» и сборной Франции Лейвин Курзава. Парижский клуб он покинул летом 2024-го и с тех пор сидел без дела. В минувшем сезоне Курзава поучаствовал только в одной встрече – осенью 2023-го со «Страсбургом» в Лиге 1, выйдя на замену минут на 10. Несложно догадаться, в каком состоянии 32-летний защитник после всех своих травм и долгого отсутствия практики.

Приютила «Боавишта» и экс-полузащитника «Челси» и сборной Нидерландов Марко ван Гинкела. Ещё одного «хрустального» футболиста, не игравшего с лета после ухода из «Витесса». В мае 2024-го ван Гинкел выводил команду из Арнема на поле с капитанской повязкой, а теперь 32-летнему нидерландцу снова нужно возвращать оптимальную форму.

Экс-голкипера сборной Чехии и «Севильи» Томаша Вацлика тоже занесло в «Боавишту». 35-летний вратарь также отдыхал с лета, уйдя из «Альбасете». Последний матч Вацлик сыграл в мае в испанской Сегунде.

Имена остальных новичков «Боавишты» вам скажут меньше, но для полноты картины назовём и их – защитники Стивен Витория, Сидуан Фогнинг и Осман Какай, полузащитники Абдулай Диаби и Гболи Арийиби, нападающий Мусса Коне. Все они пребывали в статусе свободных агентов с лета 2024-го. В целом это достаточно квалифицированные футболисты. Витория поиграл за сборную Канады, Какай – за Сьерра-Леоне, Диаби – за Мали. А, например, Коне забил 11 голов за «Ним» в Лиге 1.

Несмотря на мощную трансферную кампанию, начало у обновлённой «Боавишты» не задалось. В этот уикенд команда Видигала проиграла дома своему конкуренту – «Эштреле» (0:1), от которой теперь и отстаёт на восемь очков. Правда, из десятка новичков в основу попал только Фогнинг. Ван Гинкел, Курзава и Витория вышли на замены, Вацлик и Лысцов остались на скамейке до конца игры.

«Футбол часто несправедлив, – философски заметил Видигал после встречи. – Мы создали больше голевых моментов и должны были реализовывать их. Будет тяжело, но я хочу отметить менталитет тех, кто приехал и долго не играл. Я на 100% верю, что мы добьёмся успеха».

Может быть, «Боавишта» ещё сотворит чудо и спасётся при помощи Лысцова.