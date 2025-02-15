У новичка «Сити» — хет-трик за 14 минут! А у другой звезды — травма перед «Реалом»

«Сити» после болезненного поражения дома от «Реала» встречался с «Ньюкаслом». И уже в первом тайме выместил на сопернике всю злость за проигрыш в Лиге чемпионов. Победа над прямым конкурентом в таблице (было равное количество очков перед этим туром) позволила подняться на пятую строчку в АПЛ.

Игра была, по сути, сделана уже к 33-й минуте. Причём началось всё с очередного ассиста вратаря Эдерсона. Бразилец уже третий раз в нынешнем сезоне отдал голевую передачу. Правда, на этот раз не из своей штрафной – ему позволили подняться даже чуть выше центральных защитников. Этот ассист стал шестым для Эдерсона в чемпионате Англии – он лучший в АПЛ по этому показателю среди голкиперов. Ранее бразилец рассказывал, что если бы не стоял на воротах, то выступал бы на позиции полузащитника и выиграл бы конкуренцию у Кевина Де Брёйне.

Ассист Эдерсона Фото: Кадр из трансляции

Момент реализовал Омар Мармуш, который без проблем перекинул Мартина Дубравку. Для египтянина гол стал дебютным в АПЛ, но далеко не последним в матче. Уже через пять минут Мармуш точно пробил в ближний угол после паса Илкая Гюндогана. А ещё через девять минут новичок «Сити» забил третий мяч из убойной позиции. Хет-трик за 14 минут! На эмоциях нападающий бежал, показывая трибунам три пальца. Впрочем, мы видали и больше.

Что касается «Ньюкасла», то гости за первый тайм ни разу не пробили в створ и не показали ни одной успешной обводки. В перерыве Эдди Хау сделал сразу двойную замену – убрал с поля в том числе Кирана Триппьера, на чьём фланге орудовал Мармуш. Игра во втором тайме немного успокоилась, но шансов на камбэк у гостей не намечалось и близко. «Сити» и после перерыва был ближе к голу, чем соперник. В результате 22-летний Джеймс Макэйти забил четвёртый мяч «Сити» – после скидки Эрлинга Холанда точно ударил по пустым воротам с двух метров.

Травма Эрлинга Холанда

Единственное, что в этот вечер могло разочаровать фанатов «Сити», так это травма Холанда. Главный бомбардир команды получил повреждение на ровном месте. Норвежец рухнул на газон и держался за колено, а Хосеп Гвардиола – за голову. Нападающему потребовалась замена, но ушёл он самостоятельно и вроде даже не прихрамывал. Сыграет ли теперь с «Реалом» – непонятно.