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Манчестер Сити — Ньюкасл — 4:0, обзор матча АПЛ, 15 февраля 2025, хет-трик Омара Мармуша, ассист Эдерсон, Джеймс Макэйти

У новичка «Сити» — хет-трик за 14 минут! А у другой звезды — травма перед «Реалом»
Григорий Телингатер
У новичка «Сити» — хет-трик за 14 минут!
Аудио-версия:
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Омар Мармуш провёл сумасшедший матч и забил первые голы в АПЛ. А Эрлинг Холанд схватился за колено и ушёл с поля.

«Сити» после болезненного поражения дома от «Реала» встречался с «Ньюкаслом». И уже в первом тайме выместил на сопернике всю злость за проигрыш в Лиге чемпионов. Победа над прямым конкурентом в таблице (было равное количество очков перед этим туром) позволила подняться на пятую строчку в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мармуш – 19'     2:0 Мармуш – 24'     3:0 Мармуш – 33'     4:0 Макэйти – 84'    

Игра была, по сути, сделана уже к 33-й минуте. Причём началось всё с очередного ассиста вратаря Эдерсона. Бразилец уже третий раз в нынешнем сезоне отдал голевую передачу. Правда, на этот раз не из своей штрафной – ему позволили подняться даже чуть выше центральных защитников. Этот ассист стал шестым для Эдерсона в чемпионате Англии – он лучший в АПЛ по этому показателю среди голкиперов. Ранее бразилец рассказывал, что если бы не стоял на воротах, то выступал бы на позиции полузащитника и выиграл бы конкуренцию у Кевина Де Брёйне.

Ассист Эдерсона

Ассист Эдерсона

Фото: Кадр из трансляции

Момент реализовал Омар Мармуш, который без проблем перекинул Мартина Дубравку. Для египтянина гол стал дебютным в АПЛ, но далеко не последним в матче. Уже через пять минут Мармуш точно пробил в ближний угол после паса Илкая Гюндогана. А ещё через девять минут новичок «Сити» забил третий мяч из убойной позиции. Хет-трик за 14 минут! На эмоциях нападающий бежал, показывая трибунам три пальца. Впрочем, мы видали и больше.

Что касается «Ньюкасла», то гости за первый тайм ни разу не пробили в створ и не показали ни одной успешной обводки. В перерыве Эдди Хау сделал сразу двойную замену – убрал с поля в том числе Кирана Триппьера, на чьём фланге орудовал Мармуш. Игра во втором тайме немного успокоилась, но шансов на камбэк у гостей не намечалось и близко. «Сити» и после перерыва был ближе к голу, чем соперник. В результате 22-летний Джеймс Макэйти забил четвёртый мяч «Сити» – после скидки Эрлинга Холанда точно ударил по пустым воротам с двух метров.

Травма Эрлинга Холанда

Травма Эрлинга Холанда

Единственное, что в этот вечер могло разочаровать фанатов «Сити», так это травма Холанда. Главный бомбардир команды получил повреждение на ровном месте. Норвежец рухнул на газон и держался за колено, а Хосеп Гвардиола – за голову. Нападающему потребовалась замена, но ушёл он самостоятельно и вроде даже не прихрамывал. Сыграет ли теперь с «Реалом» – непонятно.

Из-за этой победы «Сити» на пятое место опустился «Челси»:
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