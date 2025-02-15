Скандальное судейство лишило «Реал» победы. Арбитр принимал решения в одну сторону

«Реалу» между тяжеленными встречами с «Манчестер Сити» предстояло съездить в Памплону, где ждала не уступившая в четырёх матчах Ла Лиги подряд «Осасуна». Не проиграла она и теперь, только вот все будут обсуждать не результат, а судейство.

Карло Анчелотти логично ротировал состав. В старте вышли Гарсия, Модрич и Браим, а на лавке остались Менди и Себальос с Родриго. Пару в центре обороны составили Асенсио и Тчуамени, а правый фланг вновь бороздил Вальверде.

Мадридцы усилиями Винисиуса пару раз на первых минутах могли рассчитывать на пенальти. Сначала Катена обезвредил бразильца в подкате, но слегка задел мяч рукой. Затем его на самой границе штрафной снёс Монкайола. Оба раза арбитр Монтеро «Осасуну» не наказал.

Что ж, пришлось забивать иначе. Тот же Винисиус замыкал подачу Мбаппе с трёх метров и чуть-чуть не попал. Далее дважды угрожал воротам Эрреры сам Килиан. Сначала Серхио справился с классным выстрелом с острого угла, а вот на 15-й минуте уже не смог: Вальверде ускорился и прострелил, а француз всех опередил и мощно вколотил в касание. Такое колоссальное преимущество не могло не завершиться голом.

Килиан Мбаппе празднует гол «Осасуне» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Потрудиться, впрочем, пришлось и Куртуа. Орос сильно пальнул низом, ещё и рикошет от ноги Тчуамени помешал Тибо. Но сумасшедшее спасение бельгийца заставило трибуны ухнуть от разочарования.

И тут вновь всплыла тема судейства. Оно для мадридцев было совсем не идеальным, и дело не только в неназначенных 11-метровых — ещё скидка Вальверде прилетела в руку Эррандо. Монтеро частенько не замечал нарушений на игроках «Реала». Анчелотти пытался спорить — и схватил жёлтую. А Беллингем на 40-й минуте что-то высказал арбитру и получил прямую красную!

Теперь англичанина наверняка ждёт дисквалификация на несколько туров. Готовьтесь к жёстким послематчевым высказываниям — их наберётся с избытком. Карвахаль уже написал в соцсетях: «Сегодня нужно было удалить…». Разумеется, со смеющимся смайлами.

Джуд Беллингем получил красную в матче с «Осасуной» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Во втором тайме Монтеро наконец-то начал предупреждать хозяев. Вопрос, почему так поздно. Пенальти он также назначил — в ворота «Реала». Куртуа совершил чудо и нейтрализовал замыкание с близкого расстояния всеми забытого Монкайолы. Будимир добивание не реализовал, но при этом на нём нарушил правила Камавинга. Сам же пострадавший пробил влево, Тибо прыгнул в другую сторону. Последовавшая ироничная улыбка Анчелотти говорит о многом.

«Реал» и в меньшинстве лез вперёд. Но без парня под пятым номером мало что получалось. Винисиус фирменно поражал дриблингом и накручивал уйму соперников, на дуэль с Эррерой выбегал Мбаппе. Этого оказалось мало. Не помог увезти победу и поднявшийся с лавки Родриго. При такой плотности в таблице судьбу чемпионства способно решить каждое очко. Сегодня односторонним судейством Монтеро лишил «Реал» двух.