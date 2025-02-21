«Крылья» опоздали с продажей своей звезды. Как Гарре затухал в Самаре

Бенхамин Гарре ушёл из «Крыльев Советов» и покинул чемпионат России. Аргентинец продолжит карьеру в «Васко да Гама». Бразильский клуб забрал 24-летнего вингера за € 3 млн. «Крылья Советов» заработают на Гарре намного меньше, чем могли. Ещё год назад трансфер Бенхамина был бы большим событием, а этой зимой оказался рядовым переходом.

В нынешнем сезоне РПЛ Гарре набрал всего 1+0 в 14 матчах. Да и единственный свой гол аргентинец забил с пенальти. По сыгранному в чемпионате времени стал только 10-м в «Крыльях Советов» (правда, три тура пропустил из-за травмы), в трёх играх вышел на замену и ещё в одной просидел все 90 минут на скамейке. Даже у его соотечественника Франко Ороско, который, казалось бы, провалился в Самаре и был отправлен обратно в «Ланус» после аренды, цифры поярче – 3+0 в 10 встречах. Из основных статистических показателей у Бенхамина можно выделить разве что лидерство наряду с Иваном Олейниковым по количеству передач под удар (по 16).

В общем, мы уже и забыли, когда в последний раз видели того Гарре, который потряс РПЛ в свой первый год в «Крыльях Советов». В 2023-м вингер на стыке двух сезонов забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи в 19 матчах. Чувствовалось, что человек прошёл «Манчестер Сити», где тренировался под руководством Хосепа Гвардиолы, да и футбольные гены (его дед Оскар – победитель ЧМ-1986 в составе сборной Аргентины) передались Бенхамину как надо.

Бенхамин Гарре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда Гарре приехал в Россию и засверкал в Самаре, из его слов было понятно, что он не собирается задерживаться в «Крыльях Советов».

«В Самаре, если сравнивать с Аргентиной, ситуация с зарплатой поменялась. Но я пришёл в «Крылья» не ради денег. Это второстепенно. Я очень хотел вернуться играть в Европу… Очень сложно проложить себе дорогу из Аргентины в Европу. А Россия — хорошая ступень. Даёт шанс оказаться на европейском рынке, что очень важно для меня после того, как я вернулся из Англии. И это касается не только спорта. Не стоит забывать и про экономику. Когда у тебя появляется семья, твои интересы меняются. Так что вопрос зарплаты тоже важен, чтобы обеспечить своим детям хорошее будущее», – рассказывал Бенхамин в интервью для «Чемпионата».

На пике карьеры в Самаре интерес к Гарре был крупный. Он действительно обратил на себя внимание заметных европейских клубов. Прежде всего – итальянских. Тогда агенты аргентинца подтверждали, что на них вышли из «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». «Чемпионат» писал о возможном трансфере вингера в «Лацио» за € 8 млн. Да и в России по Бенхамину вёл переговоры как минимум один клуб – «Краснодар».

Инсайдеры связывали Гарре также с «Динамо», «Спартаком» и «Зенитом», но, видимо, в Москве и Санкт-Петербурге хотели соотечественника Месси меньше, чем где-то ещё.

Например, в Салониках. Тогда же агент Тимур Гурцкая сообщил, что «Крылья Советов» ответили «нет» на предложение ПАОКа по Гарре в размере € 7 млн. На фоне такого интереса к аргентинцу посчитали греческий оффер маленьким.

«ПАОК предложил за Гарре € 7 млн, но в Самаре от них отказались. Почему? Предполагаю, что это связано с предстоящими выборами губернатора в сентябре. Ну продадут «Крылья» Гарре за € 7 млн, а за € 4 млн надо будет брать игрока на замену. Они не захотели шагать в неизвестность и ставить под угрозу хорошую игру ради € 3 млн», – объяснял агент в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Однако самого Гарре, по данным Transfermarkt, «Крылья Советов» покупали у «Расинга» за € 1,7 млн. Следовательно, на его перепродаже самарский клуб мог заработать € 5,3 млн, а в итоге не получит и половины возможного дохода. В «Крыльях Советов» упустили шанс продать игрока на пиковой стоимости, вдобавок оставили у себя уже не столь мотивированного футболиста.

Футболисты «Крыльев» Фото: pfcks.ru

Гарре, конечно, подкосили и травмы. Но теперь, как видим, его и вариант с Бразилией устроил, чтобы не оставаться в Самаре – необязательно уезжать в Европу. Конфликт в ноябре 2024-го в раздевалке «Крыльев Советов» с участием аргентинца и других легионеров, которых российские игроки команды обвинили в недостаточной самоотдаче (об этом писал «Матч ТВ»), лишь доказал то, что бросалось в глаза на футбольном поле. Бенхамин уже не так «горел» на поле, как в свой первый год в «КС». Нужно было вовремя продавать.

Гарре появился в Самаре через полгода после того, как в «Спартак» уехал Антон Зиньковский. Теперь ушёл аргентинец, а российский вингер вернулся в «Крылья Советов» из столицы. Понятно, что замена не совсем по позиции, но фактически эти два ярких вингера уступают друг другу роль примы в команде Игоря Осинькина.