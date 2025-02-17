Карпин в «Динамо» — суперидея. Но уж слишком много должно совпасть

Важная кулуарная тема межсезонья – обсуждение будущей концепции «Динамо». Ещё летом после упущенного чемпионства было понятно: Марцел Личка – не волшебник. И руководство точно не будет цепляться за него как за последний шанс на трофеи. Чуть ярче контуры недопонимания проявились в конце лета – начале осени, когда история вышла в паблик. Вы же помните, как чех просил усиление, а боссы клуба чётко намекали: ты лично отпустил того же Фабиана Бальбуэну на Олимпийские игры, так что довольствуйся тем, кто есть. В итоге главным трансфером стало подписание Артура Гомеса за € 6 млн и Андрея Лунёва – свободным агентом. Вряд ли такого ожидал Личка, с учётом работы конкурентов и того, что он почти взял с командой титул.

Зимой – продолжение концепции аккуратной трансферной работы. К 15 февраля – 0 новичков. Да, в ближайшее время ждут правого защитника Касереса, но на этом финиш. И просто сравните, сколько на фоне динамовцев потратили конкуренты – «Зенит» и «Спартак». Там чемпионские амбиции порой даже выливаются за пределы разумного, однако на такую работу важно было отреагировать. В «Динамо» не стали, а тренер вновь услышал знакомый посыл – работай с теми, кто есть. А за результат мы спросим в конце сезона.

Марцел Личка и Дмитрий Гафин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И тут же на фоне всего этого начались разговоры о Валерии Карпине. Вряд ли это случайное совпадение. При этом от руководства – пока никаких опровержений и защиты действующего тренера. Личке словно дают понять: ты хороший парень, но союзников внутри клуба у тебя немного. Пока даёшь результат – работаешь. Нет – спасибо за всё и удачи. Впрочем, здесь нет сюрпризов. И частично в ситуации виноват сам Марцел. Когда коуч подписывает контракт по схеме 1+1+1, то он никак не защищён. Однако чех на это пошёл летом 2023-го. Ради шанса на работу на более высоком уровне и с надеждой переподписаться при хороших результатах. Они появились, а вот новый оффер – нет.

Уже ни для кого не секрет, при каких условиях Личка сохранит работу: «Динамо» нужно либо финишировать в топ-3, либо выиграть Кубок России. Тогда по желанию любой из сторон контракт может быть продлён на третий год. Но давайте согласимся, что эти критерии действительно серьёзные. Сможет ли выполнить их Личка? Неизвестно. Станет ли это достаточным аргументом, чтобы летом Марцел получил солидное усиление? Ещё более сложный вопрос.

А тут как раз – Карпин. Тренер, который в «Ростове» аж с 2017 года. Да, с небольшой паузой на работу в сборной России ещё до совмещения. Но выходит, что именно он дольше остальных работает в РПЛ с одним клубом. Да, без трофеев, однако их сложно завоёвывать, работая без соответствующего бюджета. Зато есть локальные успехи, точно поддерживающие резюме. Здесь и развитие конкретных игроков: где были бы без Карпина такие ребята, как Шомуродов, Комличенко, Голенков, Щетинин, Вахания, Глебов, Сильянов? Список не ограничивается только ими. Однако почти все футболисты признаются: с Валерием Георгиевичем работать очень интересно, и с ним ты 100-процентно прогрессируешь. Независимо от возраста. Ионов и Полоз подтвердят.

Алексей Ионов и Дмитрий Полоз Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Дальше – результаты. В сезоне-2019/2020 «Ростов» залетел в топ-5. И всё это до бана, коронавируса и, возможно, превращения чемпионата в уровень, которым его описал Александр Кокорин в подкасте у Фёдора Смолова («Чемпионат, когда мы после тюрьмы вышли, в 2019 году, он уже говном был, честно»). Да, был неплохой состав – Мамаев, Зайнутдинов, Ионов, Попов, Глебов, Шомуродов. Но и заслуга тренера весома. Потом прыгнем в сезон-2022/2023. Помните, как к зиме «Ростов» называли чуть ли не одним из претендентов на титул? И это с составом в основном из россиян. Да, весной не хватило сил – выпали из тройки и заняли четвёртое место. Однако так или иначе это успех.

Уже несколько лет, когда в топ-клубах вот-вот может освободиться место, говорят о Карпине. В момент увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака» якобы Валерий был кандидатом. Да и до назначения испанца – тоже. Но раз за разом крупные проекты реализуются без участия тренера сборной. Может, поэтому всё чаще от него слышится уже привычное «я устал». Логично, что любой человек, который упёрся в потолок, испытывает чувство рефлексии. Ведь он понимает, что может больше. Однако всё никак не удаётся. Наверняка приглашение в клуб с внушительным бюджетом и высокими задачами резко изменит эмоциональный фон Карпина. В Ростове же этому едва ли поспособствует даже открытие аэропорта.

Другой момент: что тогда делать со сборной России? Добрые боссы дончан разрешают совмещать Карпину две работы. Уверенности, что то же будет позволено в «Динамо», нет. Тогда придётся делать выбор. И не факт, что в пользу национальной команды.