Худший матч «Баварии» в этом сезоне

К очному матчу между «Баварией» и «Байером» команды подошли на первом и втором местах Бундеслиги. При этом у мюнхенцев накопился комфортный отрыв в восемь очков. Даже ничья оставляла Гарри Кейну отличные шансы на первый трофей в карьере. Так оно и вышло.

Впрочем, встреча началась так, что было не особо понятно, кто тут лидирует в чемпионате Германии. «Бавария» в первом тайме больше владела мячом, но лучшие моменты получались точно у «Байера». Достаточно сказать, что хозяева дважды за первый тайм попали в перекладину. Причём в одно и то же место угодил сначала Жереми Фримпонг на 21-й минуте, а затем – Нейтан Телла на 24-й.

Команда Хаби Алонсо накрывала «Баварию» таким прессингом, что для розыгрыша мяча Кейну приходилось опускаться к своей штрафной. При этом у «Байера» получалось компактно обороняться и на своей трети, когда это требовалось. В результате гости за первый тайм ни разу не пробили по воротам соперника (речь о любых ударах, а не только в створ). А вот шансов пропустить хватало.

Матч «Байер» — «Бавария» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Левый защитник Хироки Ито перешёл в «Баварию» ещё летом, однако из-за травмы только сейчас дебютировал в основе мюнхенцев. Уже в первом тайме японцу пришлось сбивать скоростного Фримпонга, чтобы сорвать контратаку «Байера» и получить жёлтую. На другом фланге у «Байера» обычно опасность исходит от Алехандро Гримальдо, но именно в этой игре классно подключался и подавал Пьеро Инкапье – и в первом, и во втором таймах.

Два вопроса, которые терзали весь матч: когда уже забьёт «Байер» и что вообще происходит с «Баварией»? Даже опытный Мануэль Нойер на ровном месте «привёз» угловой. На 59-й минуте ещё один шикарный момент упустил Телла, пробив через себя с восьми метров – мяч прошёл рядом с дальней штангой. Через пять минут всё тот же Телла пробил точно, но с линии ворот мяч вытащил Ито.

Матч «Байер» — «Бавария» Фото: Marvin Ibo Guengoer/Getty Images

На 73-й минуте случилось важное событие. «Бавария» нанесла первый удар по воротам. Правда, возможно, это был прострел. Понять тяжело, потому что мяч не пролетел и полметра – его сразу накрыли защитники. Первый полноценный удар остался за Леоном Горецкой на 80-й минуте. И то мимо. Эти полтора удара у гостей оказались единственными за весь матч.

На самом деле плохая реализация «Байера» и, возможно, самая слабая игра «Баварии» в сезоне могла закончиться как угодно. На 90+1-й минуте сначала Амин Адли, а затем и Флориан Вирц должны были забивать победный гол, но первый удар пришёлся в Нойера, а второй – чуть-чуть мимо ворот. Каким-то чудом «Бавария» удержала приемлемый результат. Впервые в этом сезоне мюнхенцы уступили сопернику по владению (во втором тайме «Байер» владел мячом больше 70% времени). За 12 туров до конца у Мюнхена сохранилось восемь очков отрыва.