У Малкома конфликт в Саудовской Аравии! Это приблизит его к «Зениту»?

Судя по всему, бывшую звезду РПЛ и «Зенита» Малкома уже ничто не радует в Саудовской Аравии. Разве что зарплата. В остальном о жизни 27-летнего вингера в Эр-Рияде поступают грустные новости.

В пятницу стало известно, что у Малкома и его партнёра по «Аль-Хилялю» Сергея Милинковича-Савича произошёл конфликт с активными фанатами клуба. После матча 20-го тура саудовского чемпионата с «Эр-Риядом» (1:1) поклонники команды в агрессивной форме выражали недовольство уровнем игры и самоотдачей футболистов, а бразилец и серб отреагировали на поведение болельщиков – вступили с ними в перепалку. После этого фанаты «Аль-Хиляля» выступили ещё и в соцсетях, потребовав уважения, а некоторые горячие головы призвали Малкома и Милинковича-Савича уйти из клуба. По их словам, команда и без бразильца с сербом будет завоёвывать титулы. Вполне возможно, эта история приблизит возвращение вингера в «Зенит».

Уместно напомнить, что ещё в конце января появилась информация о желании Малкома вернуться в Санкт-Петербург. Сообщалось, что бразилец не ощущает себя ценным игроком в «Аль-Хиляле», тогда как в «Зените» он всегда чувствовал себя хорошо. При этом речь шла о трансфере не в зимнее окно, а летом 2025 года.

Потом был опубликован инсайд о том, что «Зенит» не может договориться с «Аль-Хилялем» о возвращении Малкома, однако генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту новость. Представитель бразильца Луис Фернандо Гарсия тоже дал понять, что всё возможно. «Я встречался с Медведевым в Катаре. Он знает о нашей идее насчёт Малкома», – сообщил агент.

В общем, можно ждать, что летом в судьбе бразильского вингера произойдут какие-то перемены. Хотя забрать Малкома из «Аль-Хиляля», очевидно, будет непросто, поскольку он по-прежнему входит в топ-3 самых дорогих игроков в истории чемпионата Саудовской Аравии. «Зенит» продал лучшего на тот момент бомбардира РПЛ за € 60 млн. Дороже были только трансферы Неймара в тот же «Аль-Хиляль» за € 90 млн и Джона Дурана этой зимой в «Аль-Наср» за € 77 млн без учёта бонусов.

Малком Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Первый сезон для Малкома в «Аль-Хиляле» получился почти идеальным. Его команда под руководством известного португальского тренера Жорже Жезуша установила мировой рекорд по длительности победной серии во всех турнирах – 34 матча, выиграла золото Саудовской Аравии (пройдя весь чемпионат без единого поражения), Кубок страны и Суперкубок. Только в азиатской Лиге чемпионов «Аль-Хиляль» не справился, вылетев в полуфинале от «Аль-Айна» из ОАЭ, который и прервал уникальную серию команды Жезуша. Сам Малком набрал 15+7 в 31 встрече местной лиги и вошёл в топ-7 самых результативных игроков сезона. Да и в азиатской ЛЧ собрал неплохую статистику – 4+2 в 11 матчах.

Но в нынешнем сезоне «Аль-Хиляль» уже не доминирует настолько в чемпионате Саудовской Аравии. Потерпел два поражения и трижды сыграл вничью в 20 турах – занимает второе место, отставая немного от «Аль-Иттихада». Более того, тому же «Аль-Иттихаду» команда Жезуша уступила в кубковом турнире, потеряв уже один трофей, и только в азиатской ЛЧ пока всё нормально – место в плей-офф гарантировано.

Малком Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Своё первое поражение в чемпионате «Аль-Хиляль» потерпел от «Аль-Халиджа» в конце ноября без Малкома. Тогда бразилец внезапно не попал в заявку, а клуб выступил с тревожным сообщением. «Он не уходит. Его отсутствие связано с состоянием здоровья сына. Малком, мы все с тобой». Что конкретно случилось в семье экс-игрока «Зенита», неизвестно. Однако спустя неделю вингер, которого Жезус нередко ставит «десяткой», вернулся на поле.

В этом сезоне у Малкома 5+5 в 17 встречах чемпионата Саудовской Аравии и 1+5 в шести играх азиатской ЛЧ. Вроде бы нормальная статистика, вот только забивать бразилец стал меньше. Малком – пятый в составе «Аль-Хиляля» в саудовской лиге по проведённому на поле времени (1503 минуты), но, несмотря ни на что, лучший по оценкам Sofascore (7,86 балла). Он первый по точным передачам на чужой трети (436), пасам под удар (52), заработанным на себе фолам (34) и второй по обводкам (36).

Более того, у Малкома вообще самый высокий средний балл среди всех игроков чемпионата Саудовской Аравии от Sofascore, если брать футболистов, проведших на поле хотя бы 180 минут за сезон! Даже лучший бомбардир лиги Криштиану Роналду позади (7,53 балла). Бразилец абсолютно лучший по точным передачам на чужой трети, а пасов под удар больше сделал только Рияд Марез. В общем, слухи о том, что Малком сдулся в Саудовской Аравии, не соответствуют действительности.

Даже в скандальном матче с «Эр-Риядом» Малком мог вытащить «Аль-Хиляль», если бы в компенсированное время судья поставил пенальти за фол на бразильце. После игры многие эксперты выразили мнение, что рефери ошибся – 11-метровый действительно был. Возможно, поэтому Малком, будучи на эмоциях, и зарубился с собственными фанатами: рассердился из-за освистывания футболистов «золотой» команды.