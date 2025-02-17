Кого должны успеть отпустить топы РПЛ? У «Спартака» три кандидата, у «Зенита» — два

До рестарта РПЛ осталось две недели, до закрытия зимнего трансферного окна в лиге — три дня (это произойдёт 20 февраля). В составе топ-клубов есть несколько футболистов, которые получают мало игровой практики. Им стоит задуматься о варианте аренды в другую команду или о полноценном трансфере.

«Краснодар»: Кевин Кастаньо, Джованни Гонсалес

Кастаньо брали под основу «Краснодара», но в этом сезоне у него всего пять встреч в стартовом составе «быков». С сентября Кевин выходит только на замену в матчах РПЛ. Колумбиец проигрывает конкуренцию и наверняка недоволен таким развитием событий. Несколько дней назад журналист Херман Грова сообщил, что «Ривер Плейт» предложил за 70% прав на полузащитника € 7,6 млн с учётом всех бонусов. Неплохой вариант для «Краснодара»?

Джованни Гонсалес Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ещё один вариант – Гонсалес. Прошедшим летом «Краснодар» заплатил «Мальорке» € 4 млн за флангового защитника. Предполагалось, что «быки» берут опытного (29 лет на момент перехода) легионера для стартового состава. Но главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев предпочитает видеть на правом фланге обороны не Гонсалеса, а ветерана Сергея Петрова. Джованни провёл всего один матч в основе в РПЛ и девять раз вышел на замену. В январе появилась информация, что Гонсалес был не против вернуться в Южную Америку. По данным Olheiro Sudaca, футболистом интересуются бразильский «Сан-Паулу» и уругвайский «Пеньяроль».

«Зенит»: Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов

В этом сезоне Чистяков ни разу не вышел на поле в матчах РПЛ. Более того, сейчас в «Зените» шесть центральных защитников, и Дмитрий вряд ли сможет рассчитывать на игровое время во второй части чемпионата. Пока он довольствуется только встречами в Кубке России (414 минут). В такой ситуации 31-летнему футболисту лучше поискать вариант в другом клубе, если, конечно, его не устраивает роль глубокого резервиста. Чистяков станет свободным агентом через несколько месяцев, и при таком раскладе незачем терять время на скамейке запасных. Можно подыскать вариант с арендой (вряд ли «Зенит» будет против), а потом заключить контракт с кем-то в статусе свободного агента.

Ильзат Ахметов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ахметов находится примерно в той же ситуации, что и Чистяков. Он почти не играет в чемпионате (51 минута) и выходит на поле в кубковых матчах (319 минут). Чем не повод попробовать свои силы в другой команде? Очевидно, что 27-летний футболист пока проигрывает конкуренцию одноклубникам. Правда, сам Ахметов говорит, что пока не планирует никуда уходить, поскольку хочет доказать свою состоятельность. С другой стороны, по словам Ильзата, его не устраивает нынешний статус в «Зените». В этот список можно было включить 20-летнего полузащитника Дмитрия Васильева, который в этом сезоне отыграл всего шесть минут в РПЛ. Но в январе хавбек сломал плюсневую кость — его возвращение в строй ожидается примерно к апрелю.

«Спартак»: Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Хесус Медина

Зиньковский не выходил на поле в матчах РПЛ с сентября 2024 года. Тогда Деян Станкович выпустил россиянина на восемь минут в дерби с «Динамо» (2:2), после чего Антон плотно присел в запас. Он играл в Кубке, однако в плей-офф Зиньковский почти не участвовал— провёл 11 минут в первом матче с «Ростовом» и остался в запасе во втором. Кажется, уход россиянина из «Спартака» в зимнее окно был неизбежен. В ближайшее время Антон должен вернуться в «Крылья Советов» — волжане арендуют футболиста до конца сезона. Можно сказать, что это оптимальный вариант и для клубов, и для самого футболиста.

Михаил Игнатов (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игнатов — ещё один россиянин, который почти не играет при Станковиче. 75 минут на поле в первой части сезона в РПЛ — очень слабый результат для 24-летнего футболиста. Да и в Кубке России Михаил далеко не всегда появляется в стартовом составе. Бывший директор академии «Спартака» Владимир Кузьмичёв подчеркнул, что Игнатов не смог доказать свою состоятельность ни при одном тренере. Возможно, Михаилу стоит пойти по пути Зиньковского — подыскать вариант с арендой в другом клубе.

Медина же потерял место в стартовом составе «Спартака» в сентябре 2024 года. С того момента — только выходы на замену в РПЛ (в самой концовке встреч). Неудивительно, что на этом фоне появились разговоры о возможном переходе парагвайца в «Ботафого». Условия — аренда до конца 2025 года (именно тогда завершится сезон в Бразилии). По данным O Dia, «Ботафого» пока что приостановил переговоры, поскольку рассматривает кандидатуры других футболистов. Если сделка сорвётся, «Спартаку» всё равно нужно искать новый клуб для легионера. Если Медина останется, у него наверняка будет мало игрового времени.

«Динамо»: Андрей Кудравец, Лука Гагнидзе

Пока белорус Кудравец довольствуется ролью лишь третьего вратаря «Динамо». Он ни разу не выходил на поле в первой части сезона в РПЛ и отыграл только 90 минут в Кубке России. Тренерский штаб московского клуб делает выбор в пользу Андрея Лунёва и Игоря Лещука. Вряд ли что-то поменяется в ближайшее время, поэтому 21-летнему футболисту следует рассмотреть вариант с арендой. Наверняка варианты будут.

Лука Гагнидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Гагнидзе мало игровой практики в РПЛ — всего 79 минут. Несмотря на скромное время, грузинский футболист отметился двумя голами. В прошлом сезоне он провёл на поле всего 194 минуты в РПЛ. 21-летнему футболисту нужна игровая практика, а в «Динамо» такой возможности у него нет. Почему бы не рассмотреть вариант с арендой? Контракт Гагнидзе с московским клубом истекает летом 2026 года.

«Локомотив»: Никита Салтыков, Егор Погостнов

За полгода в «Локомотиве» Салтыков так и не закрепился в основном составе. У парня не было никаких проблем с игровым временем в «Крыльях Советов», но в московском клубе ситуация иная. Никита чаще сидит в запасе, нежели выходит на поле. 192 минуты за первую часть сезона в РПЛ — это явно не то, на что рассчитывал сам Салтыков. Наверняка на 20-летнего парня будет спрос с точки зрения аренды. Возможно, стоит пока поиграть в другом месте.

Никита Салтыков (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Погостнову тоже стоит задуматься о смене клуба. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов делает ставку в центре обороны на легионеров, а Егор появился на поле только в двух матчах РПЛ. Погостнов провёл весенний отрезок прошлого сезона в Беларуси — играл там на правах аренды. Возможно, вариант с новой арендой 20-летнего футболиста был бы неплохим для всех сторон.

ЦСКА: Кирилл Глебов, Владислав Яковлев, Артём Шуманский

За Глебова было по-настоящему страшно несколько дней назад. Тогда молодого футболиста увезли с поля на электрокаре в игре с «Краснодаром», и появилась информация о возможном переломе лодыжки. К счастью, предварительные прогнозы не оправдались — Кирилл избежал серьёзной травмы. Не исключено, что 19-летний футболист вернётся в общую группу уже на ближайшем сборе. В этом сезоне Кирилл отыграл всего 43 минуты в РПЛ, в Кубке — больше (217). Если у Глебова не возникнет никаких осложнений в связи с травмой, то имеет смысла попробовать вариант с арендой в другой клуб.

Кирилл Глебов (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

23-летний нападающий Владислав Яковлев пока тоже только мечтает о серьёзном игровом времени в составе ЦСКА. Четыре минуты на поле в первой части сезона (одна — в РПЛ) — повод задуматься о переходе в другой клуб. Яковлев два раза уходил из ЦСКА в аренду («Пари НН» и «Химки»). Кажется, пришло время задуматься о третьей. Бывший тренер молодёжки ЦСКА Андрей Аксёнов ещё в январе посоветовал Владиславу искать другую команду.

Ещё один кандидат – белорусский нападающий Шуманский – оказался в ЦСКА летом 2024 года. С того момента он провёл на поле всего одну минуту в РПЛ. Очевидно, что 20-летний парень проигрывает конкуренцию. Если ЦСКА приобретёт в ближайшее время легионера в атакующую группу, то ситуация станет ещё более сложной. Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский подчеркнул, что было бы неправильно возвращать игрока в кипрский клуб. Он посоветовал футболисту не сдаваться и бороться за место в составе. Кажется, сейчас лучше провести остаток сезона в аренде, а потом снова попробовать себя в ЦСКА.