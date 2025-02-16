«Сафонов говорит на французском лучше Месси». Россиянин удивил Францию не только «сухарём»

«ПСЖ» продлил серию без поражений в чемпионате Франции. В этом сезоне команда Луиса Энрике ещё ни разу не проиграла в Лиге 1. Накануне она справилась на выезде с «Тулузой» (1:0) и оторвалась от ближайшего преследователя в таблице на 10 очков.

Российский вратарь Матвей Сафонов появился в стартовом составе и отыграл «на ноль». Голкипера выпустили в основе на матч Лиги 1 впервые с декабря 2024 года, и он не подвёл. Для Матвея этот «сухарь» стал уже пятым в 10 встречах за французский клуб. Портал SofaScore оценил игру россиянина в 8,1 балла — второй результат среди всех футболистов. Выше показатель только у Фабиана Руиса (8,4).

Впрочем, после матча многие обсуждали не игру Сафонова в воротах, а его интервью. Сначала Матвей дал короткий комментарий на поле сразу после игры, а потом журналисты побеседовали с ним в микст-зоне. В обоих случаях россиянин говорил на французском языке.

Пользователей в социальных сетях удивил тот факт, что Сафонов общался с прессой на французском языке. Ведь он играет за команду всего полгода.

«Молодец. Он играет в «ПСЖ» меньше года, а уже говорит на французском лучше Неймара (при всём уважении к этому футболисту).

«Если кто-то скажет, что он русский, я в это не поверю. Я ожидал услышать сильный русский акцент. Он уже довольно свободно говорит по-французски».

«Меня потрясла его речь после матча».

«Не большой поклонник этого игрока, но вчера он справился со своей задачей и подал пример, правильно заговорив по-французски за столь короткое время. Уважение!»

«Мой любимый момент матча — Сафонов говорит на французском».

«Скажу только одно по поводу матча «Тулуза» — «ПСЖ»: Сафонов провёл семь месяцев в Париже и уже очень хорошо говорит по-французски. Я совершенно этого не ожидал».

«Сафонов за полгода говорит на французском языке гораздо лучше, чем Неймар/Месси/Ди Мария. Я в шоке».

«Сафонов уже говорит на французском, хотя приехал вчера».

«Сафонов делает безумные попытки, чтобы говорить на французском. Этот парень великолепен».

«Контраст между Фабианом Руисом и Сафоновым после матча. Русский в Париже несколько месяцев, но не стесняется говорить по-французски. Испанец в клубе уже четыре года, но не даёт интервью на нашем языке».

«Через три года французский Сафонова будет похож на французский Медведева».

На следующей неделе «ПСЖ» снова проведёт два матча. 19 февраля встретится дома с «Брестом» (ответная стыковая игра плей-офф Лиги чемпионов), а потом поедет в гости к «Лиону» (23 февраля, Лига 1).