Ворвался в основу «Реала» и спасает клуб. Но карьере Асенсио угрожает скандальное видео

Рауль Асенсио выручил мадридский «Реал». Воспитанник пришёл на помощь в тяжёлый момент. Из-за травмы «крестов» клуб в ноябре 2024 года надолго потерял защитника Эдера Милитао. Давид Алаба до сих пор набирает кондиции после серьёзного повреждения, которое получил ещё в прошлом сезоне. Также в начале февраля «Реал» потерял на несколько матчей Антонио Рюдигера (травма колена).

Для Карло Анчелотти спасением стал игрок «Кастильи». Асенсио оказался в первой команде мадридцев и показывает зрелую игру. А «Реал» уже планирует подписать новый контракт с 22-летним защитником. Однако преградой к большой карьере могут стать проблемы с законом. Разбираемся в истории Асенсио.

Рауль дебютировал за первую команду «Реала» 9 ноября 2024 года в матче 13-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0). Тогда Эдер Милитао порвал крестообразные связки, Асенсио вышел вместо него. И уже через 12 минут испанец отдал голевой пас на Джуда Беллингема. «Сантьяго Бернабеу» обрадовался дебюту своего воспитанника. А в течение дня на одну из страниц Рауля в соцсетях подписались более 150 тысяч человек. Сумасшедшие 24 часа для игрока!

После этого Анчелотти уже не отпустил Асенсио обратно в «Кастилью». Сначала из-за ситуации с травмами «Реал» искал варианты для усиления защиты в январе. Однако издание Cope сообщило, что клуб до конца сезона сделает ставку на Асенсио.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Он проявил себя как надёжный защитник. У него нет недостатка в понимании позиции. Рауль уверен в себе, мотивирован. Он внёс большой вклад в последние четыре матча. Если однажды мне придётся усадить его на скамейку запасных, я должен буду обдумать это как следует. Я был удивлён зрелостью Асенсио, спокойствием, с которым он справляется с игровыми моментами. Рауль прошёл проверку, и его уже можно считать игроком нашего состава, потому что он этого заслуживает».



Однако параллельно быстрому карьерному росту для Асенсио развивается другая история. В сентябре 2023 года против четырёх футболистов системы «Реала» выдвинули обвинения. Якобы, они распространяли секс-видео с участием несовершеннолетних девушек. Отмечалось, что полиция задержала футболиста «Кастильи» и трёх игроков «Реала Мадрид С». В случившемся оказался замешан Асенсио. В конце 2024-го AS сообщил, что дело ещё на стадии расследования, а Рауль всё ещё находится под следствием.

Позже Relevo сообщил, что игрок «Реала» больше не находится под следствием, а рассматривается только в качестве свидетеля. Но 11 февраля 2025 года пресс-служба Верховного суда юстиции Канарских островов опубликовала постановление, из которого следует, что игроку до сих пор предъявляются обвинения. Сам Асенсио просил снять обвинения, но суд отклонил ходатайство. Отмечается, что Рауль имел доступ к видео и показал его молодому человеку одной из двух девушек. Из-за этого потерпевшие узнали о распространении материала без их согласия и обратились в полицию. Девушки просили футболистов удалить видео. А те в ответ заявили, что уже сделали это. Но обманули потерпевших.

Рауль Асенсио Фото: David Ramos/Getty Images

На игровое время Асенсио в основе «Реала» эта мутная история не влияет. 22-летний защитник провёл уже 22 встречи в нынешнем сезоне. А в 2025 году появился на поле во всех матчах мадридцев. AS сообщила, что «Реал» переведёт игрока в первую команду на постоянной основе и продлит контракт. Этим решением клуб укрепит проблемную позицию и избежит необходимости взять защитника. В планах «Реала» – купить того футболиста, который действительно усилит команду (по информации Sky Sport, один из приоритетов – Вильям Салиба из «Арсенала»). Фабрицио Романо добавил, что «Реал» не включит отступные в новый контракт Асенсио, которые по действующему соглашению составляют € 50 млн.

Мигель Гонсалес, первый тренер Рауля Асенсио:

«У него огромный потенциал. Рауль развивался и прошёл несколько этапов, но всё ещё может стать лучше. Он всегда находится в хорошем расположении духа, хорошо двигается. Асенсио играет в такой же футбол, как и Серхио Рамос. Иногда его бесстрашие влияет на него, но со временем он это исправит. В «Кастилье» Рауль постепенно стал лидером. Я боюсь сравнений, потому что на кого-то, кто сравнивает себя с Серхио, оказывается большое давление. Но он действительно больше всего напоминает игрока такого профиля. Асенсио — эмоциональный парень, у него много желания. Думаю, он может стать капитаном «Реала».

Посмотрим, чем же завершится судебное разбирательство, в котором замешан Асенсио. Но если история разрешится благополучно для Рауля, то у «Реала» в обойме останется потенциальный топ-защитник.