0 ударов за 45 минут — и это с 17-й командой АПЛ. Три очка давно не доставались с такими нервами.

А это точно «Ливерпуль»? Хуже тайма в этом сезоне ещё не было

«Ливерпуль» проводит отличный сезон, но перед этим туром команда не могла победить в двух матчах подряд. Сначала вылетела (правда, резервным составом) из Кубка Англии от «Плимута» (0:1), а затем потеряла очки в дерби с «Эвертоном» (2:2). Так что во встрече с «Вулверхэмптоном», который борется за выживание, нужно было побеждать, чтобы не начались разговоры о спаде. В результате три очка удалось взять, но второй тайм лидеры АПЛ провалили.

Уже на первой минуте «Ливерпуль» заработал угловой и замысловато его исполнил – явно наигранная комбинация. Три паса низом в одно касание, и Трент оказался перед воротами с мячом, но удар с левой у него не получился. В начале игра «Ливерпулю» настолько давалась, что следующего момента не пришлось долго ждать – вскоре из штрафной бил уже Жота, но промахнулся.

Счёт «Ливерпуль» открыл курьёзно. Тот же португалец во время контратаки классно развернулся, сохранив темп нападения. Салах неудачно скинул партнёру мяч, который после рикошета прилетел к Луису Диасу. Вингер прокинул мяч вперёд животом, а затем столкнулся с вратарём. Больше в этой атаке не было касаний. Мяч сам закатился в ворота без единого удара – просто от живота Диаса.

Луис Диас из «Ливерпуля» забивает первый гол своей команды Фото: Liverpool FC via Getty Images

В следующей атаке «Ливерпуля» ключевой фигурой снова стал колумбиец. Сначала он хитро подтолкнул защитника на грани фола, а затем прокинул мяч мимо вратаря и упал после столкновения с ним. Фол голкипера был очевидным, VAR мог вмешаться разве что из-за толчка Агбаду, но не стал. Пенальти реализовал Салах, пробив сильно по центру ворот.

В первом тайме «Ливерпуль» мог напрячься разве что на 39-й минуте. Там Конате, уже имея жёлтую карточку, жестковато влетел в Кунью у штрафной. Судья посчитал, что на ещё одну жёлтую этот фол не тянет. Всё тот же Кунья пробил прямо рядом с девяткой. В перерыве Слот решил не рисковать и убрал с поля центрального защитника на жёлтой карточке – вместо Конате вышел Куанса. Впрочем, второй тайм начался с опасной атаки гостей.

Сейв Алисона Фото: Кадр трансляции

Вратарю «Ливерпуля» пришлось спасать при выходе один на один. Причём у «Вулверхэмптона» отличиться мог Маршалл Мунеци, который проводил свои первые минуты в АПЛ – новичок гостей вышел в перерыве, как и Куанса. Затем VAR отнял у «Ливерпуля» сначала гол Салаха из-за офсайда, а затем и пенальти. Повтор показал, что Жота явно симулировал фол. Главного арбитра португалец обманул, а вот судей на VAR – нет.

После этого наступил лучший отрезок «Вулвз» в этом матче. Сначала из отличной позиции бил Гомес, но не попал. А вот удар Куньи спустя пару минут получился отменным. Бразилец убрал на ложном замахе Гравенберха, а затем зарядил из-за штрафной в дальний угол – тут уже Алисон не спас.

Гол Куньи Фото: Кадр трансляции

Игра перестала быть томной. Чем ближе к концу встречи – тем больше давил «Вулверхэмптон». Второй тайм настолько не удался «Ливерпулю», что статистика ударов выглядела страшно – 0:10. Если бы гости сравняли счёт – это было бы вполне по игре. Тяжело вспомнить, когда последний раз «Ливерпуль» настолько нервно заканчивал матч. И это дома с 17-й командой АПЛ.

И всё же главное для болельщиков – результат. Команда Слота удержала победный счёт и сохранила комфортный отрыв в семь очков от второго места. Впереди у «Ливерпуля» соперники посложнее. Следующие три встречи в АПЛ – «Астон Вилла», «Сити» и «Ньюкасл».