Новички «Спартака» и «Зенита», сбежавший легионер «Ахмата». Последние трансферы РПЛ

Клуб РПЛ продолжают укреплять свои составы, а до закрытия трансферного окна (20 февраля) осталось всего несколько дней. Рассказываем о значимых сделках последней недели.

Пабло Солари: «Ривер Плейт» → «Спартак» (€ 10 млн)

Пабло Солари Фото: ФК «Спартак»

«Спартаку» понравилось покупать аргентинских футболистов «Ривер Плейт». Прошедшим летом красно-белые взяли Эсекьеля Барко — и не прогадали. А теперь состав московского клуба пополнил Пабло Солари, способный сыграть на любой позиции в группе атаки. «Солари — достаточно быстрый и подвижный футболист, который не стесняется быть смелым. Если надо, то тащит на себе игру. Он способен обыграть, может пробить головой», — так комментатор Владимир Стогниенко охарактеризовал новичка «Спартака». Аргентинец уже осваивается в России. На днях сходил на матч хоккейного «Спартака» вместе с другим новичком — Ливаем Гарсией.

Огнен Мимович: «Фенербахче» → «Зенит» (аренда)

Огнен Мимович Фото: ФК «Зенит»

Действующий чемпион России закрыл вопрос с правым защитником. Вячеслав Караваев порвал ахиллово сухожилие и выбыл из строя до конца сезона, и ему нашли временную замену в чемпионате Турции. «Зенит» арендовал 20-летнего серба Огнена Мимовича, хотя тот ещё не провёл ни одного матча в составе «Фенербахче». 31 января турецкий клуб купил защитника в «Црвены Звезды», а через две недели отправил его в Россию.

У серба есть опыт игры в Лиге чемпионов — провёл семь матчей в нынешнем сезоне (пять — на основном этапе). Мимович дебютировал за «Зенит» в контрольном матче с «Уралом» (3:1). «Конечно же, ему нужно втянуться, понять, какие требования будут и что он должен делать на футбольном поле. Мы знаем его сильные стороны — хорошая скорость, он крепкий в единоборствах», — утверждает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Камило: «Ахмат» → «Гремио» (€ 1 млн)

Камило Фото: ФК «Гремио»

Бразильский полузащитник Камило перенял нехорошую привычку у некоторых легионеров РПЛ и не прибыл на зимние сборы «Ахмата». «Гремио» рассчитывал взять 25-летнего футболиста в статусе свободного агента. «Ахмат», в свою очередь, отправил в бразильский клуб письмо и напомнил, что у игрока есть действующий контракт. Тем не менее Камило подписал договор с «Гремио» до конца 2027 года. На официальном сайте бразильской команды сказано, что «клуб добился успеха в переговорах, и ФИФА приняла решение о регистрации спортсмена». По данным Transfermarkt, «Ахмат» получил € 1 млн. Связки Камило — Камилов в грозненском клубе больше нет.

Николоз Кутателадзе: «Пари НН» → «Динамо» Тбилиси (аренда)

Николоз Кутателадзе Фото: РИА Новости

Нападающий вернулся на родину — его арендовало тбилисское «Динамо». Кстати, договор рассчитан до конца 2025 года (именно тогда завершится чемпионат Грузии). В этом сезоне Кутателадзе очень редко выходил на поле в составе «Пари НН» — всего 167 минут во всех турнирах. С момента появления в нижегородском клубе (сентябрь 2023-го) отыграл 28 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Возможно, в Грузии пойдёт веселее.

Мохамед Аззи: «Белуиздад» → «Динамо» Махачкала (€ 200 тыс.)

Мохамед Аззи Фото: ФК «Динамо» Мх

Махачкалинское «Динамо» переманило к себе защитника молодёжной сборной Алжира. Ради этого российский клуб заплатил € 200 тыс. Аззи взял четыре трофея на родине вместе с клубом «Белуиздад», за основной состав которого выступал с 2021 года. Три победы в чемпионате Алжира и Кубок страны — неплохая коллекция наград новичка «Динамо». 22-летний футболист подписал долгосрочный контракт, а его основная позиция на поле — правый фланг обороны.

Михаил Опарин: «Ахмат» → «Шинник» (свободный агент)

Михаил Опарин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

31-летний вратарь подписал контракт с ярославским клубом до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год. Опарин играл за грозненский клуб с лета 2022 года — он перешёл в «Ахмат» из «Енисея». В этом сезоне Михаил провёл всего один матч в РПЛ, но появился в шести встречах Кубка России. В Первой лиге у Опарина, скорее всего, будет куда больше игровой практики. Новая команда Михаила занимает только 14-е место в турнире, так что её ждёт непростая вторая часть сезона.

Залимхан Юсупов: «Динамо» Махачкала → «Черноморец» Нв (€ 100 тыс.)

Залимхан Юсупов Фото: ФК «Черноморец»

Юсупов играл за дагестанский клуб с февраля 2020 года. Он преодолел тяжёлый путь вместе с командой — от Второй лиги до элитного дивизиона. 27-летний Юсупов провёл 12 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, однако с середины октября довольно редко выходил на поле. С того момента он сыграл всего трижды — в общей сложности 14 минут. При таком раскладе переход в другой клуб кажется логичным вариантом. «Динамо» получило за своего футболиста € 100 тыс., а Юсупов снова попробует себя в Первой лиге.