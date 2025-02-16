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Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед — 1:0, обзор матча чемпионата Англии, АПЛ, 16 февраля 2025 года, гол: Джеймс Мэддисон

«Манчестер Юнайтед» — уже 15-й! Теперь пришлось играть 90 минут без замен
Григорий Телингатер
Отчёт «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0
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У «Тоттенхэма» очень вовремя вернулся Мэддисон, а Гарначо запорол несколько убойных моментов.

К 25-му туру у «Тоттенхэма» вернулись несколько травмированных (Викарио и Мэддисон – в старте, а Удоджи, Джонсон и Одобер – на скамейке). У «МЮ», наоборот, выбыли, помимо прочих, ещё Диалло и Майну (перед этим выбыли Мартинес и Угарте). В результате у Аморима на скамейке не осталось никого из известных футболистов, кроме Линделёфа. Вот список остальных: Харрисон, Фиорентино, Фредриксон, Хевен, Флетчер, Коне, Мурхаус, Оби-Мартин. Самому старшему из них 19 лет. Хотя едва ли «Тоттенхэм» можно удивить травмами.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мэддисон – 13'    

«Тоттенхэм» сразу забрал мяч под контроль, но первые опасные моменты остались за гостями. На 10-й минуте сначала Хойлунд пробил из-под защитника, но справился Викарио. Затем практически сразу голкипер «Тоттенхэма» потащил ещё удар Гарначо, а добивание Дало едва ли не с ленточки вынес Дэвис.

А вот «Тоттенхэм» свой первый же момент реализовал. Бергвалль пробил по воротам, Онана отбил мяч чуть в сторону, и первым к мячу успел Мэддисон. Он оказался с мячом в двух метрах от ворот абсолютно без опеки соперников. Могло показаться, что англичанин забил из офсайда, но повтор показал: гол забит по правилам.

Гол Мэддисона

Гол Мэддисона

Фото: кадр из трансляции

«Тоттенхэм» в этом чемпионате потерял 21 очко, ведя в счёте – больше всех в АПЛ. И на этот раз было, из-за чего опасаться. Несмотря на то что хозяева владели мячом в два раза больше в первом тайме, по опасным моментам получилось относительное равенство. Например, после передачи Бруну обязан был забивать Гарначо, но он пробил сильно выше ворот. По ударам до перерыва получилось 8:5 в пользу «МЮ». С другой стороны, Онана пришлось тащить после плотного выстрела Теля.

Момент Гарначо

Момент Гарначо

Фото: кадр из трансляции

В начале второго тайма «МЮ» понемногу вернул владение и в целом инициативу. Гости создали несколько опасных моментов – и опять за удары отвечал Гарначо. Аргентинец дважды бил из штрафной, но оба раза выручил Викарио. С 46-й по 70-ю минуты счёт по ударам выглядел совсем неприятно для «Тоттенхэма» – 2:12. На 74-й минуте уже Каземиро претендовал на пенальти, однако его единоборство со Спенсом едва ли тянуло на «точку».

В самом конце «Тоттенхэм» уже немного пришёл в себя и создал несколько моментов. В том числе потому, что к 86-й минуте счёт по заменам был в его пользу – 5:0. Хозяева удержали победный счёт и обошли в таблице как раз «МЮ», который опустился на 15-ю строчку. Сложно посчитать, сколько раз за матч Аморим брался за голову.

Лидер АПЛ был близок к тому, чтобы третий раз подряд упустить победу:
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