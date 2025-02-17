«Бензин иногда растёт по рублю за день — многовато». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА

Рифат Жемалетдинов всего полгода в ЦСКА, но с Марко Николичем полузащитник уже работал в «Локомотиве». Там Рифат был свидетелем исторической перестройки клуба на ромб, которая сейчас происходит и в ЦСКА. А в интервью с Рифатом мы поговорили не только о перестройке команды. Обсудили его уход из «Локомотива», вспомнили Евро-2020 и выяснили, за что ему постоянно приходят штрафы. Да, после этого интервью вы поймёте, что никто в РПЛ не любит рыбалку больше, чем полузащитник ЦСКА.

Рифат Жемалетдинов в ЦСКА Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Как проходит перестройка в ЦСКА. Какой Николич человек. Что бесит в судействе

— ЦСКА перестраивается на уже легендарный ромб Марко Николича. Ты это проходил в «Локо». Есть ли различия с той историей?

— В плане отработки ромба ничего не поменялось со времён «Локомотива», требования всё те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, «восьмёрки», «десятки» — все должны много бегать. В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое.

— В чём преимущества ромба для этого состава ЦСКА?

— Мне в принципе больше нравится играть в четыре защитника — так больше вариативности в атаке. Мне так комфортнее. Защитникам, конечно, легче в пять, но схема в четыре для этого ЦСКА больше подходит.

— Когда Николич уходил из «Локомотива», ты попрощался с ним словами «Тренер, уверен, что ещё поработаем». Была чуйка?

— Мы всегда были на связи, поздравляли друг друга с праздниками. Рад, что так получилось, что снова работаем вместе. Видимо, я тогда что-то знал. То увольнение Марко — самое несправедливое, что я видел. Ровно как и с Юрием Палычем [Сёминым] поступили не очень хорошо.

МАРКО НИКОЛИЧ С РИФАТОМ ЖЕМАЛЕТДИНОВЫМ В «ЛОКОМОТИВЕ» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Николич изменился спустя три года?

— Вообще не изменился! Как будто он вчера ушёл из «Локомотива», а сегодня мы уже в ЦСКА.

— Какой он человек?

— Хороший тренер и человек. Никогда не ведёт подковёрных игр, всё говорит в лицо. Честность — его главная сила. Если сильнее других – играешь. Если хуже – он тебе прямо об этом скажет. Марко всем даёт шанс. Помню, у меня при нём оставалось полгода до конца контракта с «Локомотивом». Николич меня вызвал к себе и сказал: «Если сейчас не прибавишь, то больше уже никогда». Я услышал, прибавил — получилось неплохо.

Николич, кстати, более спокоен по теме новой схемы команды: Главный тренер ЦСКА Николич прокомментировал смену схемы команды

— Как тебе в ЦСКА?

— Эти полгода — кайф. Все очень круто меня приняли, как будто семья. Через неделю уже влился в коллектив.

— Про ЦСКА аж сериал сняли. Как тебе под камерами?

— Да нормально, в упор никто не снимал, никакого сценария. Я, кстати, только из-за сериала увидел, как Слава Тороп травму получил, что аж потом в реанимобиле лежал после игры с «Зенитом». Страшно! Даже потом у врачей спрашивал, насколько всё было серьёзно.

— Каково приезжать в Ватутинки после новой Баковки?

— В Ватутинках есть свой шарм, потому что здесь ковались главные победы клуба. Однако, приезжая сюда после Баковки, конечно, удивляешься. Вайб такой — будто к бабушке приехал, махровые покрывала. Но где-то это даже мило.

Хотя в ЦСКА постоянно работают над улучшением условий на базе. Иностранцам, может быть, тяжелее. Помню, когда закрыли перелеты в Ростов-на-Дону и Краснодар и командам пришлось ездить туда на поездах, легионеры «Локомотива» плевались от этого, негодовали. Они смотрели на эти поезда и думали: «Что это такое? — будто в старые времена попали.

Ватутинки Фото: cska.ru

— ЦСКА закончил первую часть сезона на шестом месте. В чём причины?

— Марко работает полгода. Перестройка команды: новый тренер, маленькие сборы, новые требования, надо наладить связки. Николич не особо любит играть в пять защитников, но вариантов не было. Сейчас у нас много времени поработать над тактикой, физикой. Весной будет другой ЦСКА.

— Этот состав способен бороться за золото?

— За тройку — точно. Качества хватает, состав хороший. Много сборников, много молодых. Отставание от третьего места шесть очков, от первого — восемь, это два-три матча.

— Как тебе Пьянич?

— Это качество. Удивляет, как он обращается с мячом, как перед приёмом уже знает, куда отдаст пас. Он сканирует поле, видит адресаты. Это впечатляет.

Миралем Пьянич в ЦСКА Фото: РИА Новости

— После домашнего поражения в матче с «Зенитом» ты резко прошёлся по сопернику: сказал, что это самый слабый «Зенит» в твоей карьере. Раскроешь мысль?

— Раньше с «Зенитом», особенно в гостях, шансов не было. У них были звёзды, настоящие звёзды. Сейчас не так. В последнем матче с ними мы вели игру, не были хуже. Я ещё сказал, что они падают от любого касания. В последнее время «Зенит» так и играет. Раньше в Халка сыграешь — сам улетишь. Сейчас не так.

— Ты ещё сказал про судейство и «Зенит», что все всё понимают.

— Не буду вдаваться. Все всё понимают.

— Что тебя сейчас бесит в судействе в принципе?

— Я не тот человек, который должен обсуждать работу арбитров. Но современные трактовки одинаковых моментов – для меня дикость. Если рука, то рука, если фол, то фол. А сейчас где-то дают пенальти, где-то нет. Бред. Отодвинутая рука не нарушение, в другом моменте отодвинул — нарушил. Я бы сделал, что, если рука хотя бы чуть-чуть отходит от тела и в неё попадает мяч, это пенальти. И не так важно, от тебя попало, отскочило и так далее.

— С кем тебе комфортнее всего из судей на поле?

— С Кукуяном. Он всегда навеселе, объясняет, сильно не орёт.

Что с мотивацией без еврокубков. Как уходил из «Локомотива». Каково было в богатом «Рубине»

— В ноябре делал интервью с Марко, он жаловался, что из-за отсутствия еврокубков у ЦСКА бывают игры, в которых никому ничего не надо. Ты это чувствуешь?

— Обидно, что этого нет. Я когда вспоминаю матчи в Лиге чемпионов – мурашки бегут: гимн, полные трибуны. Но нет такого, что отсутствует мотивация играть в РПЛ. Есть задача — выиграть чемпионат. Я, например, так и не стал чемпионом России пока. Все выкладываются.

— Ты свыкся с мыслью, что в твоей жизни, возможно, больше не будет еврокубков, официальных матчей сборной?

— Да. Я боюсь даже, что следующее поколение, кому 25 и так далее, тоже сыграть не сможет. Я думаю, это всё надолго. Мы хотя бы успели это почувствовать. Тем, кто помладше, гораздо тяжелее.

— Ты играл на чемпионате Европы. Как сейчас вспоминается?

— Офигенный экспириенс. Болельщики, атмосфера. Матч с Данией в Копенгагене — это вообще. Помню, мы разминались с пацанами на бровке уже во время игры. А там все датчане на трибунах пили пиво из пластиковых стаканов. И вот Дания забивает гол — и всё это пиво, все эти стаканы летят прямо в нас. Мы стояли все мокрые, провоняли пивом. Я такого никогда не видел — очень классно.

— Кокорин и Смолов пришли к выводу, что уровень РПЛ сейчас — «говно». Согласен?

— Когда было больше звёзд, уровень, конечно, был выше. Сейчас упал. Но скорости выросли, все научились играть друг с другом. С каждым годом тяжелее, все стали жёстче.

Рифат Жемалетдинов на Евро-2020 Фото: Lars Baron/Getty Images

— Ты не говорил о своём уходе из «Локомотива». Почему не остался?

— Под конец контракта понял, что надо уходить. Насколько знаю, мне его и не предлагали, а если и предлагали, то совсем неуважительный. Смысл мне оставаться, если в меня в команде не верят?

— У тебя есть претензии к «Локомотиву»?

— Никаких.

— Твой агент говорил, что ты и Антон Миранчук не подпишете новые контракты, пока в клубе Леонченко.

— Да, но это их дела. У меня к Леонченко вопросов нет. К тренеру тоже: он не видел меня в составе — это его право. Я оказался не нужен команде, такое бывает.

— Но слишком много заслуженных ребят ушло. Тот же Гильерме.

— Вот с Гилей я не понял прикола, да. Он столько лет отыграл, а ему просто сказали спасибо.

— Интервью с Дзюбой читал?

— Ха-ха, да. Я посмеялся с того, как он всё в красках рассказывал. Я не знаю, правдиво ли всё, о чём он рассказал, но на правду похоже.

— Период в «Локомотиве» для тебя лучший в карьере. Что хорошего с собой унёс оттуда?

— Я там был с самого начала — с пяти лет. Прошёл всю академию, учился в школе. Помню, как уроки прогуливали, сидя в туалете.

— С кем из футболистов учился в школе?

— Миранчуки, Бара. С братьями тогда особо не общался, а вот с Барой мы с 15 лет вместе. Он уже тогда был таким, какой есть сейчас.

Рифат Жемалетдинов с Дмитрием Бариновым в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Самая яркая тусовка с Барой из детства?

— Я как-то поехал в Египет с родителями, и мы взяли Бару с собой. Нам лет по по 16. В один из дней пошли на дискотеку. Чего-то там танцуем, все дела. И к Баре подходит девочка довольно полненькая. Они вместе танцуют, двигаются. И в один момент девчонка как-то неудачно ставит ноги на каблуках и летит вперёд на Диму. А за Барой стоял такой стеклянный стол, и он прям на него — бам. Стол вдребезги. Бара встаёт, как будто ничего не было. Я подхожу, а у него в ноге осколок и порез в форме логотипа Nike. Шрам огромный до сих пор остался! Мы сразу в травмпункт, ему там это всё зашивают, и я ору, как в фильмах про войну: «Брат, держись! Я с тобой!» На всю жизнь это запомнил.

— Ты вернулся в «Локо» из «Рубина» ровно после чемпионства. Не жалел? Мог же стать чемпионом, если бы не уехал в Казань.

— Не сильно. Я много приобрёл в Казани: как в футболе, так и в личной жизни. Думаю, мне ещё предстоит стать чемпионом.

— Сёмин для тебя особенный человек?

— Конечно. Палыч ― это элита.

— Объясни почему.

— Он мог сделать так — если ты даже тактически в матче сопернику уступаешь, то он в перерыве тебе так вставит, что тактика уходила на десятый план. Палыч умел завести, сильный психолог.

— Ты порвал ахилл в «Локомотиве». Худшая травма в футболе?

— 100%. Причём так глупо получилось. Мы были на сборах, играли в квадрат. Тренер подбил мяч вверх, чтобы его забрал тот, кто первым успеет. Я стартую и чувствую будто удар по ноге сзади. А за мной стоял Серёга Бабкин. Я поворачиваюсь, говорю: «Ты чего меня ударил»? Он говорит, что не бил. И я понимаю, что что-то не то. Хочу встать, но не могу. Ну и всё — приехали.

— Что такое восстановление после разрыва ахилла?

— Тяжелейший труд. Первые три месяца ходишь только на костылях. Если после разрыва крестов ты почти сразу можешь ходить, то здесь нет. Ахилл становится как канат, который нужно каждый день растягивать.

Рифат Жемалетдинов в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ты был частью богатого «Рубина», где работал Хави Грасия. Как это было?

— У «Рубина» сумасшедшая база ― круче, чем у «Локо». Но какого-то богатства прям не было, мы ничем не выделялись.

— Даже премиальными?

— Нет. Мне кажется, самые большие премиальные я получил в «Локо» после победы над «Байером» в Лиге чемпионов.

— Ты в «Рубине» поиграл с Алексом Сонгом. Какой он?

— ********* (очень ленивый человек. – Прим. «Чемпионата»). (Смеётся.)

— Почему?

— На теорию приходил — штаны спущены, задница открыта. И тапочки не спортивные, а Louis Vuitton. Мог прийти вообще без шорт — в лосинах для бега. Смотришь и думаешь: «Как?» Но, видимо, все понимали, что это звезда. Справедливости ради, по уровню футбола он был хорош.

Почему рыбалка – это кайф. Откуда столько штрафов за скорость. И какая покупка – самая глупая в жизни

— Ты любишь рыбалку. В межсезонье прилетело Воробьёву из «Локомотива» за фото с охоты. Будучи рыбаком, как относишься к охоте?

— Очень отрицательно. Я бы никогда не смог никого убить ради пищи, наслаждения, трофея. Для меня это дикость. Даже белку зафигачить какую-нибудь, как это возможно? Я бы отказался, даже если бы меня просто за компанию взяли посмотреть на охоту.

— Тех, кто не отпускает рыбу после рыбалки, тоже осуждаешь?

— Мне это тоже не близко, да. Когда едешь на платную рыбалку и забираешь рыбу с собой… Ну скатайся в «Ашан» – купи рыбу! В водоёмах пусть она растёт.

— Почему для тебя рыбалка — лучший отдых?

— Раньше любил погулять, куда-то съездить — сейчас только рыбалка. Свежий воздух, вода, близкие рядом — я всегда с братьями на неё езжу. Мы общаемся в спокойной атмосфере. Рыбка клюнет, ты её вытащишь, обратно отпустишь. Это медитация, детокс от телефона.

Рифат Жемалетдинов с уловом Фото: из личного архива Рифата Жемалетдинова

— Как рыбалка появилась в твоей жизни?

— Дедушка в детстве отвёл на поплавочную ловлю. Так и превратилось в любовь.

— Ритуалы есть перед рыбалкой?

— Поздороваться с Водяным, сказать привет, сочку ему подлить.

— Ты ведёшь статистику по пойманным рыбам?

— Если статистику вести, места не хватит. Самая большая рыба, которую я ловил, — 26,3 кг.

— Шок.

— В Европе недавно поставили рекорд — 42 кг. Так что ещё не предел.

— Как одному вытащить такую рыбу?

— Нюансов много: надо держать правильно удилище, не давать слабину, леска должна стравливаться.

Рифат Жемалетдинов на рыбалке Фото: из личного архива Рифата Жемалетдинова

— Самая запоминающаяся рыбалка? Или, например, когда страшно было?

— В мае ездили во Владимирскую область на рыбалку на 10 дней. Мы жили в палатках: братья — в одной, я — в другой. А поездка выпала на период гроз. Ночь, сижу в палатке, общаюсь с отцом. Начинается гроза, очень сильный ветер, который дует в одну сторону, а потом резко меняет направление. И в один момент палатка просто фьють – и взлетает надо мной. Кричу папе, что перезвоню, начинаю держать палатку. Ору братьям, чтобы помогали, они выскакивают и видят, что палатка просто улетела. Полная жесть.

В итоге мы её поймали, ветер прекратился минут на пять, мы снова забили палатку кольями, штормовыми растяжками. После чего пошли держать другую палатку, чтобы её тоже укрепить. Мы с братом стоим снаружи в тапках, держим её, а вокруг большие лужи — и мы прям в них. Снова гром – и тут мы чувствуем, как нам в ноги шарашит разряд молнии! Мы просто убежали внутрь сразу. Мне кажется, я рекорд по собственной скорости побил.

— От чего ещё кайфуешь, помимо рыбалки?

— Машины люблю. В «Локо» у меня была самая быстрая тачка. Мне нравится скорость.

— В конце прошлого года была сводка автонарушений среди спортсменов. Ты там на 10-м месте. 176 нарушений за год на 186 тысяч рублей. Что нарушаешь чаще всего?

— Скорость. Но я всё оплачиваю сразу — с 50-процентной скидкой. Чтобы дешевле было, ха-ха. Однако хочу подчеркнуть, что не горжусь этим, на дороге аварийных ситуаций не создаю. У меня все штрафы за скорость, хочется побыстрее ездить. Штрафов много, но они мелкие. Хотя правил слишком много стало. Сейчас даже кофе запретили пить за рулём. Душат немножко, но надо соблюдать.

— Комличенко жаловался на цены на помидоры. Ты на цены обращаешь внимание?

— У меня жена в магазины ходит, временами жалуется. Я на бензин внимание обращаю. Иногда растёт по рублю за день ― многовато, ха-ха. Хотя сейчас вроде подупал. А в плане денег себя корю только за то, что купил себе кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего! Думал, что там, как в жизни, можно гонять, а на деле — нет. Нужно много времени уделять, чтобы научиться. И вот эта база стоит, а продать жалко.

— Часто играешь вообще?

— Сейчас ― нет. Раньше Counter Strike. Особенно на ковидной изоляции — это вообще кошмар был. Я с ума на ней сходил, поэтому много играл. У меня день с ночью местами поменялись. Днём спал, ночами играл. Но с тех пор к играм охладел — и хорошо.

— Ты устал от футбола?

— Нет. Мне даже 29 нет. Рассчитываю играть до 35 как минимум. Хочется чемпионат России выиграть. В еврокубках, повторюсь, с трудом себя представляю, но кто знает. Может, сейчас всё закончится, нас вернут через годик.