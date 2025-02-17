Чумовая победа «Юве» над «Интером». Как же мощно заиграл Коло Муани после «ПСЖ»!

«Ювентус» победил в Дерби Италии и помешал «Интеру» захватить лидерство. Команда Симоне Индзаги поднялась бы на первое место, если бы выиграла в Турине, а так по-прежнему отстаёт на два очка от «Наполи».

Тренер «Ювентуса» и бывший игрок «Интера» Тьяго Мотта рассказал перед встречей, как планирует остановить свою бывшую команду – чемпиона Италии:

«Это очень важный матч. Мы должны быть хорошо организованы в обороне, эффективно работать как команда с первой до последней минуты. Нам нужно обороняться и атаковать как команда, уделяя большое внимание переходным фазам и стандартам. Последние являются важным аспектом игры – всегда их детально готовим. Мы должны быть хороши, особенно в плане нашего настроя».

В первые полтайма игроки «Ювентуса» справлялись с задачами, поставленными тренером. Хозяева могли даже забить быстрый гол, когда Павар споткнулся на ровном месте и «старая синьора» убежала к воротам Зоммера. Но Гонсалес промахнулся. Команда Мотты действительно хорошо работала на стандартах у своих ворот, да и в игровых эпизодах снимала воздух. До перерыва из 13 кроссов в исполнении «нерадзурри» до адресата дошли только два. В переходных фазах тоже поначалу справлялась.

Хотя «Ювентус» с «Интером» включили высокие скорости – темп игры был приличным. Сбивали его разве что фолы и судейские свистки. Соперники достаточно агрессивно встречали друг друга, защитники команд при владении постоянно чувствовали давление. В середине первого тайма и те, и другие создали наконец настоящие голевые моменты. У «Интера» всё же стали проходить атаки на скорости – одна из них завершилась ударом Тареми через себя (Де Грегорио потащил) и добиванием Думфриса головой из вратарской. Нидерландец умудрился не попасть. В ответ «Ювентус» заставил показать класс Зоммера: швейцарец выручил после ударом Гонсалеса и Консейсау в одной атаке.

Удар Мехди Тареми через себя Фото: Spada/Zuma/ТАСС

Когда «Ювентус» подустал, преимущество «Интера» в скоростях и владении стало более ощутимым. Думфрис просто разрывал на своём фланге левого защитника Савону. Правый латераль «нерадзурри» соорудил прекрасный момент для Мартинеса, а сам зарядил в штангу. За 45 минут нидерландец шесть раз встретился с мячом в штрафной туринцев. В общем, несмотря на отсутствие голов, тайм получился интересным.

На первых минутах второго тайма «Ювентус» побольше владел мячом, а «Интер» сосредоточился на прессинге. Команда Мотты несколько раз здорово вышла из-под давления противника. То за счёт стенки на третьего отыщет свободное пространство, то в Тюрама вдруг вселился Платини и тот совершит впечатляющий проход по центру. Кстати, на Кеффрена и его брата Маркуса (нападающий «Интера» остался на скамейке и вступил в игру лишь на исходе часа матча) приехал посмотреть легендарный отец футболистов – Лилиан Тюрам, сидевший на трибунах в шикарной шляпе.

Маркус Тюрам и Кефрен Тюрам-Юльен Фото: Fabio Ferrari/Zuma/ТАСС

После перерыва «Ювентус» играл уже с «Интером» на равных. Провалы на фланге Савоны прекратились. Думфрис тоже не машина, чтобы с такой интенсивностью проводить все 90 минут. Правда, в середине тайма нидерландец едва не забил, вот только мяч после его удара и сейва Де Грегорио снова угодил в штангу. Когда эпизод завершился, судья зафиксировал фол стороны Тюрама из «Интера». Но, возможно, изучив повтор, судья Мариани поменял бы своё решение.

А за 20 минут до конца «Ювентус» внезапно добавил скоростей. И забил! Этот гол, по сути, сделал Коло Муани, доказывающий тренеру «ПСЖ» Луису Энрике, что тот напрасно ему не доверял. Форвард выиграл подбор, развернулся в окружении защитников «нерадзурри» и протолкнул мяч на Консейсау, а Шику точно пробил низом. Более того, вслед за первым голом туринцы едва не соорудили второй. Думфрис теперь как следует поработал у своих ворот – вынес с линии мяч после удара Копмейнерса.

Возрастному «Интеру» не хватало энергии, чтобы прижать «Ювентус» в концовке. Если в первой половине «нерадзурри» нанесли 13 ударов по воротам хозяев, то во второй только четыре (в створ – 0). Единственный голевой момент загубил Тюрам. Команда Мотты была даже ближе к тому, чтобы выиграть крупнее. И пусть это Дерби Италии получилось совсем не таким результативным, как октябрьское в Милане, где принципиальные соперники выдали поразительную ничью 4:4, матч не разочаровал. У «Ювентуса» четвёртая победа подряд во всех турнирах. Неужели возвращает свою прежнюю силу?