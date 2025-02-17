Педро из «Зенита» сияет на Копе U20. Он принёс Бразилии победу на турнире!

Молодёжная сборная Бразилии выиграла Кубок Южной Америки U20. Это случилось во второй раз подряд. Одним из героев команды стал вингер «Зенита» Педро.
Финальная стадия турнира проводилась не по системе плей-офф. Команда Рамона Менезеса заняла первое место в элитной группе, набрав 13 очков в пяти встречах.
Что касается Педро, то он провёл этот турнир очень ярко и с капитанской повязкой. Забил два гола и отдал шесть результативных передач в девяти матчах. Особенно важно, что 1+2 футболист «Зенита» оформил во встрече с Чили (3:0), результат которой и сделал Бразилию чемпионом.
А вот в каких матчах Педро выбивал результативные действия:
- голевая передача с Боливией (2:1)
- две голевые передачи с Эквадором (3:2)
- гол Уругваю (1:0)
- голевая передача с Колумбией (1:0)
- гол и две голевые передачи с Чили (3:0)
Выигрывать молодёжную Копу для Педро – привычное дело. В 2023 году он уже делал это, но статистика была попроще – 2+2 в восьми играх.