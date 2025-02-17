Антони разрывает Ла Лигу! Оказывается, в «МЮ» он не разучился играть в футбол

По ходу прошлого сезона английские медиа бабахнули новостью, что у Антони есть персональный фотограф. Он должен был снимать бразильца во время матчей, а также помочь ему отпраздновать один из голов с игрушкой Соника. Антони задумал такой перформанс, чтобы порадовать сына. Фотограф якобы почти весь сезон таскал с собой на матчи плюшевого ёжика. Почему пришлось так долго ждать? Да потому, что в Премьер-лиге Антони забил только 27 апреля – в матче с «Бёрнли». Этот гол стал для него первым и последним в АПЛ-2023/2024.

Пока неизвестно, нанял ли Антони персонального фотографа в Испании и собирается ли он каким-то специальным образом праздновать голы – так, чтобы нужен был реквизит. Но ясно одно: поводов для празднований у бразильца уже сейчас намного больше, чем в Манчестере. Он кометой ворвался в состав «Бетиса» и в первых четырёх матчах забил три мяча, отдал голевую передачу и заработал пенальти.

Ла Лига – идеальная среда для Антони. Там гораздо больше свободы и меньше физики, чем в АПЛ. До перехода в «Манчестер Юнайтед» бразилец феерил в «Аяксе». Там он был настоящим королём нарезок. Дриблинг, фирменное вращение вокруг своей оси, когда мяч приклеен к ноге, и, конечно, красивые голы – всё это Антони давал в избытке. А теперь он в Ла Лиге. Этот чемпионат гораздо больше похож на Эредивизию, чем английский. И вот Антони снова жжёт!

«Бетис» – это мини-мадридский «Реал». У команды Мануэля Пеллегрини нет чёткой концепции игры. Не футболисты под тактику, а тактика под футболистов. Того же принципа придерживается и Карло Анчелотти. Плюс Пеллегрини умеет работать со звёздами. Правда, не со звёздами первого ряда, а с теми, кто идёт следом за ними.

Пеллегрини пробовал себя в «Реале», когда в клуб вернулся Флорентино Перес и запустил проект «Галактикос 2.0». Однако успеха чилийский тренер не добился. Ему предоставили Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Гонсало Игуаина, Хаби Алонсо и других суперстаров – и Пеллегрини не справился. Главные команды его жизни – из категории «подтоп»: «Вильярреал», «Малага» и вот сейчас «Бетис».

Мануэль Пеллегрини и Антони Фото: Fran Santiago/Getty Images

Ещё был «Манчестер Сити», с которым чилиец выигрывал Премьер-лигу. «Сити» уже был очень богат, там были крутые игроки. Но всё же настоящим монстром команда стала уже при Пепе Гвардиоле. При всём уважении работу Пеллегрини трудно сравнить с тем, что уже после него сделал Пеп. Впрочем, с Гвардиолой вообще мало кого в мире можно сравнить. Так что тот факт, что Пеп в «Сити» сработал лучше Пеллегрини, никоим образом не девальвирует тренерские скиллы и достижения чилийца.

«Бетис» специализируется на том, чтобы собирать классных футболистов, которые не подошли большим клубам или по каким-то причинам оказались оттуда списаны. Так в севильском клубе появился Витор Роке, в котором разочаровалась «Барселона»; Иско, год скитавшийся после ухода из «Реала», а в «Бетисе» внезапно заигравший так, как не играл со времён «Малаги» всё того же Пеллегрини; Абде Эззалзули, который, как и Роке, оказался слишком «простым» для «Барсы»; Джовани Ло Чельсо, не потянувший в «ПСЖ» и не ставший звездой в «Тоттенхэме», зато в «Бетисе» являющийся суперважным игроком центра поля; Натан, который не усилил чемпионский «Наполи», и Диего Льоренте, подготовленный в академии «Реала» и прошедший огранку в «Лидсе» и «Роме».

Таким же макаром в «Бетис» занесло и Антони. Севильцы арендовали его на полгода. Однако бразилец настолько ярко дебютировал, что клуб, по слухам, уже задумался над тем, чтобы его выкупить. Правда, есть важный нюанс: опция выкупа в арендном соглашении не прописана. А «МЮ» в своё время заплатил за Антони € 95 млн. Так что вряд ли стоит ожидать, что английский клуб будет сильно податлив в переговорах.

Антони в «Манчестер Юнайтед» Фото: Stu Forster/Getty Images

Зимой «Бетис» покинул молодой талантливый вингер Ассане Диао, который теперь зажигает в «Комо». Справа в атаке стало на одного игрока меньше – и как раз туда подписали Антони. Подходящая позиция, быстрая лига, где меньше борьбы и больше пространства, чем в Англии. Рядом два огромных мозга – Иско и Ло Чельсо, которые могут найти передачей в любой точке поля. Плюс тренер, не загоняющий в жёсткие рамки, не убивающий индивидуальность и позволяющий творить. На этой благодатной почве Антони мгновенно расцвёл!

Приз лучшему игроку матча в трёх подряд турах Ла Лиги – всё же перебор. Действительно лучшим Антони был только во встрече с «Реалом Сосьедад», где он заработал пенальти, отдал ассист и забил шедевральный мяч ударом с лёта. Причём перед ударом бразилец полностью оторвался от земли и завис в воздухе – прямо как Паоло Ди Канио перед знаменитым голом в ворота «Уимблдона» из золотой коллекции английского футбола.

В дебютном матче с «Атлетиком» Антони поучаствовал в первом голе и в целом выдал яркий первый тайм, но совершенно растворился во втором. А с «Сельтой» бразилец забил, однако «Бетис», ведя 2:0, проиграл 2:3. Так что логичнее было отдать приз лучшему игроку матча кому-то из команды соперника. Впрочем, Ла Лига понимает, что Антони вызывает резонанс, и грамотно седлает волну хайпа. Больше упоминаний Антони – больше кликов и внимания к турниру.

Впереди у «Бетиса» матчи с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико». Плюс плей-офф Лиги конференций. Севильский клуб – один из фаворитов турнира. Но есть одно важное обстоятельство: уже в 1/8 финала «Бетис» может попасть на другого, куда более явного фаворита – «Челси». И если это случится, пройти дальше будет трудно. Хотя трудно – не значит невозможно. В составе «МЮ» Антони не забивал «Челси». Почему бы не сделать это в составе «Бетиса»?

Борьба за попадание в еврокубки, матчи с топовыми соперниками и плей-офф международного турнира, в котором «Бетис» в случае удачной жеребьёвки может пройти далеко, – Антони получает сцену, на которой можно как следует себя показать. Бразилец уже плотно этим занялся: старт в Испании выходит отличным. Главное – не затухнуть так же быстро, как зажёгся. Иначе персональному фотографу, если он есть, снова будет нечем заниматься.