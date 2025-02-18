«Трансферные цифры «Зенита» пугают». Начистоту с бывшим агентом и хозяином клуба в Европе

В нашем футболе не много найдётся людей с таким богатым и разнообразным профессиональным бэкграундом. Загибайте пальцы: игрок, агент, главный скаут, спортивный, технический и генеральный директор, владелец клуба в Португалии. Это в прошлом. В настоящем — консультант в Бразилии. Александр Толстиков досконально знает не только российский, но и европейский футбольный рынок. В обширном интервью «Чемпионату» он рассказал:

что общего у бразильского и советского футбола;

из-за чего он дважды покидал «Краснодар»;

как спортдиректор «Спартака» более чем вдвое сбил цену на Зе Луиша;

почему у «Зенита» сорвался трансфер Саласара;

кто из россиян мог достичь «Манчестер Юнайтед»;

за что Толстикова взяли под стражу в Португалии.

Погнали!

«Я плохо себя чувствую в шкуре агента»

— Вас давно не было в информационном поле. Где вы сейчас, чем занимаетесь?

— На вольных хлебах. После ухода из «Краснодара» пытаюсь развивать свои проекты. Основное направление сейчас — Южная Америка. Часто бываю в Бразилии. Там очень сложная структура соревнований на всех уровнях — простому россиянину, европейцу очень сложно понять, как живёт бразильский футбол и почему в этой стране с каждым годом появляется всё больше талантов. Мне это всё интересно. Стараюсь бывать на юношеских турнирах, сейчас смотрел матчи чемпионатов штатов, региональных кубков, в которых наряду с командами Серии A участвуют представители Серии D. Очень много неизвестных футболистов проявляется именно на таких турнирах. Плюс консультирую один клуб Серии D. Поэтому приходится там чаще находиться.

— Сами разобрались в феномене бразильского футбола? Откуда столько талантов?

— Во-первых, у местных скаутов очень большая выборка. Масса ребят, особенно из неблагополучных семей, хочет проявить себя, попасть в большие академии. Бразилия — страна большая и достаточно густонаселенная, и в каждом городе обязательно есть футбольный клуб, и он точно участвует в какой-то из лиг. Конечно, инфраструктура в большинстве случаев очень слабенькая, но желание тренеров очень высокое. Мне это напоминает ситуацию у нас, когда разваливался Союз. Я ещё застал это время. Все ребята грезили играть за сборную СССР. Все мечтали попасть в «Спартак» или «Динамо» Киев. С таким же азартом бразильские ребята сейчас рвутся в большие клубы своей страны и Европы. А у нас, к сожалению, это стремление чуть-чуть притупилось.

— Футбол в Бразилии остаётся самым доступным социальным лифтом?

— Да, это точно. Футбол в Бразилии безумно популярен. Вы сами видите, наверное, как зажигательно там болеют. Плюс уровень бразильского чемпионата с каждым годом поднимается, растут финансовые возможности клубов. Если я не ошибаюсь, бразильская Серия A сейчас третья по телевизионным правам в мире. Это о многом говорит. Причём растет не только Серия A, но и B, C.

— В чём ваш интерес в бразильском футболе? Перспектива бизнеса, агентские истории?

— От агентского бизнеса я отошёл очень давно, и возвращаться в него мне не очень хочется. Ещё в 2011 году сдал лицензию. Плохо себя чувствую в шкуре агента. Мне всё-таки хочется работать в клубе. А в бразильском проекте я являюсь консультантом. Ребята-бразильцы, с которыми сотрудничаю, понимают, что у меня есть большой опыт работы в Португалии. В Бразилии очень ценят этот рынок. Кроме того, я работал в России с большим клубом. Для того чтобы развивать клуб, им нужно осваивать рынки. А у меня есть связи и в России, и во всей Восточной и Западной Европе. Поэтому я с ними.

— Ваш товарищ Дмитрий Градиленко в гостях у «Чемпионата» говорил, что разочаровался в агентском бизнесе. Вы тоже?

— Не могу сказать, разочаровался или нет. Это был некий опыт. Сейчас он меня не возбуждает. Мне скучно и неинтересно работать в агентском бизнесе. Я больше люблю быть внутри команды.

— Но агентская практика прибыльна.

— Наверняка прибыльна. Но есть разные форматы работы. Есть агенты, которые подписывают большое число игроков и потом ведут их карьеру. А есть посредники, которые иногда могут заработать на какой-то сделке, имея больше возможностей для этого. Я иногда помогаю клубам сделать тот или иной трансфер — просто потому, что знаю определённые рынки. И слава богу, это получается. Но это не является моей целью.

«2022 год, СВО, легионеры уехали…»

— В «Краснодар» вы приходили дважды?

— Да. Первый раз — в 2011-2012 годах и второй — в 2020-2023-м.

— Почему первый заход оказался таким краткосрочным?

— Я признателен «Краснодару» за этот огромный опыт, но в какой-то момент роли главного скаута мне стало мало. Меня попросили помочь «Зимбру» из Кишинёва. Мы выиграли Кубок и Суперкубок Молдавии и дошли до плей-офф Лиги Европы, где уступили ПАОКу. Я почувствовал, что хочу чего-то ещё большего. Укрепилась внутренняя уверенность, что способен управлять футбольным клубом. И в 2014 году у меня появился проект «Лейрии».

— Кто из футболистов попал в «Краснодар» по вашей инициативе?

— Тогда у нас не было больших трансферов. Игорь Смольников при мне пришёл из «Ростова». А легионеров, по-моему, мы и не брали.

— Каким был ваш круг обязанностей во второй период в «Краснодаре»?

— Официально должность называлась технический директор. Если вкратце, я был неким мостом между первой командой, тренерским штабом и руководством клуба. Координировал тренировочный процесс, график занятий, взаимодействовал со всеми отделами клуба, чтобы работа шла гармонично и экономично. Всё-таки это были не самые весёлые времена для российского футбола. 2022 год, СВО, многие легионеры уехали, начались логистические проблемы. Ещё и начальник команды тогда покинул клуб. Я занимался тогда всем, что было непосредственно связано с жизнедеятельностью клуба.

Александр Толстиков Фото: Из личного архива Александра Толстикова

— Как это бегство легионеров происходило?

— Сначала Фарке объявил о своём уходе. А следом группа иностранцев приняла такое же решение. Там не было каких-то тяжёлых расставаний. Всё происходило быстро, в авральном режиме. Клубу нужно было срочно назначить нового тренера и сформировать команду на вторую часть чемпионата. Хорошо, что у «Краснодара» было достаточно футболистов, в том числе во второй команде. Оттуда же пришёл тренер Александр Сторожук. К такому вызову сложно быть готовым, но в «Краснодаре» всё прошло удачно.

— Какой футбол ставил команде в межсезонье Фарке?

— Я был в это время в Краснодаре, а команда — на сборах. Со слов очевидцев, он привнёс что-то новое и интересное в тренировочный процесс, изменилась игра. В то время в «Краснодаре» был достаточно сильный подбор футболистов, и они очень быстро воспринимали информацию, которую давал Фарке. И команда в тренировочных матчах в Марбелье выглядела очень уверенно и показывала некую разницу по отношению к тому, как она играла ранее. Появился какой-то стиль Фарке. Ребята до сих пор вспоминают работу с ним. Жаль, что «Краснодару» не удалось во второй части того сезона продемонстрировать, возможно, свою лучшую игру.

— Тот состав готов был бороться за чемпионство?

— Конечно. Команда была укомплектована полностью, как и сейчас. Тогда разрыв в очках был не очень комфортный, но у нас были истории, когда команды за весну догоняли лидера и становились чемпионами. Достаточно вспомнить ЦСКА Слуцкого. Отставали от «Зенита», по-моему, на 11 очков, однако в итоге забрали золото.

— Насколько плотно общались с Галицким?

— В те полгода Сергей Николаевич редко бывал в Краснодаре. Галицкий всегда рядом с командой, но в то время общение было не таким частым, как раньше.

— Хотя бы раз пытались переспорить Галицкого?

— Я никогда с Сергеем Николаевичем не спорил. Если у меня была своя точка зрения на какой-то вопрос, я её высказывал, и на этом спор заканчивался. В серьёзный клинч мы ни разу не входили. Но часто был свидетелем, как он спорил с тренерами или футболистами. Однако это всё происходило в хорошей, позитивной манере. Спор с Галицким — это всегда интересно. Он не спорит ради спора. Сергей Николаевич старается понять точку зрения оппонента, но своё мнение всегда отстоит.

— Много лет назад в Марбелье был свидетелем, как босс «Краснодара» в лакированных и наверняка очень дорогих туфлях на спор пытался попасть мячом в воротца из двух стоек. При вас такое бывало?

— Бывало, но это же не происходит во время тренировки. Любого нормального человека, любящего футбол, подмывает ударить по мячу, во что бы он ни был одет. А Сергей Николаевич — эмоциональный человек. Если такое происходит, это хорошо. Это его клуб, база. Главное, чтобы не мешало тренировочному процессу.

— Он болезненно реагировал на уход иностранцев?

— Мне кажется, он принял ситуацию такой, какая она есть. И «Краснодар» был готов быстро перестроиться. Конечно, это всё неприятно, когда настраиваешься на одно, а происходит нечто другое. Тем не менее мы очень удачно отыграли вторую фазу сезона молодёжью. И сбылась мечта Сергея Николаевича — обыграли ЦСКА 11 воспитанниками на стадионе «Краснодара». Так что из этой истории он скорее извлёк только позитив.

Единственное — в конце сезона сказал, что всё это случайно. Хотя я так не считаю. Сан Санычем Сторожуком и его штабом была проведена огромная работа. У нас была великолепная обстановка в раздевалке. Все работали как единое целое. Мы первыми налаживали логистику в новых условиях и, несмотря на это, по итогам второй части чемпионата заняли второе или третье место, а по итогам сезона — четвёртое. Думаю, с учётом ухода главного тренера и лучших легионеров Галицкий остался доволен тем сезоном.

Даниэль Фарке Фото: ФК «Краснодар»

— Фарке попрощался или молча ушёл?

— Ужина или пышных проводов не было, но на собрании команды Фарке произнёс довольно трогательную речь. Все поняли ситуацию.

— Что сказал?

— Что ему будет сложно продолжать работу в России из-за политической ситуации. Но в его глазах было видно огромное разочарование тем, что пришлось уйти из проекта «Краснодара». Не по своему желанию.

— А вы когда вышли из проекта?

— В 2023 году, после проигранного нами ЦСКА финала Кубка России.

— Для «Краснодара» то поражение было тяжёлым ударом?

— Для меня лично это было огромное разочарование. По-моему мнению, мы в тот момент были сильнее ЦСКА и в финальном матче выглядели как минимум не слабее. И та серебряная медаль меня вообще не успокаивает. Футбол — это такая вещь, где надо выигрывать.

— Почему вы во второй раз оставили «Краснодар»?

— Это просто моё желание. Мы доиграли сезон до конца. На мой взгляд, не выполнили задачи, которые могли выполнить. И я понял, что мне нужно что-то новое.

— Уходили в никуда?

— В никуда.

— Что дал вам этот период в «Краснодаре»?

— В футболе я не работал только главным тренером. Был начальником команды, спортивным и генеральным директором, главным скаутом и даже владельцем клуба. Каждый приход в тот или иной проект — это огромная практика. Я стараюсь её всю фиксировать. Надеюсь, рано или поздно появится проект, где можно будет реализовать все мечты с учётом накопленного опыта. Годы работы в «Краснодаре» я вспоминаю с глубоким уважением.

«Трансфер Сафонова — идеальный, добрый, чистый»

— Если сравнить нынешний «Краснодар» с самим собой трёхлетней давности, сейчас он лучше готов — ментально, кадрово — к борьбе за трофеи?

— Кадрово — 100%. Хотя ещё остаётся небольшая недокомплектация — на позициях вратаря и центрфорварда. У «Краснодара» есть лучший нападающий лиги Джон Кордоба. Но он один, ему нет альтернативы. Не дай бог с ним что-то случится — у всей команды возникнут проблемы. Мы понимаем, что Кордоба — знаковая фигура для клуба.

Станислав Агкацев, Александр Толстиков и Джон Кордоба Фото: Из личного архива Александра Толстикова

— А что насчёт вратаря?

— Стас Агкацев — великолепный вратарь, и с ним можно легко бороться за чемпионство. Но при всём уважении к опытному Юрию Дюпину, которого считаю достойным вторым номером, и молодым ребятам именно чемпионский голкипер у «Краснодара» сейчас один.

— Вас удивил трансфер Сафонова?

— Не могу сказать, что он меня удивил. Я Матвея очень хорошо знаю и даже был вместе с ним на подписании договора с «ПСЖ». Этот парень заслужил попасть в такой большой клуб. У него для этого есть всё — великолепные физические и антропометрические данные. Он прекрасно провёл последние годы в чемпионате, Кубке и сборной. «ПСЖ» за ним следил уже давно. Поэтому его трансфер не кажется мне шоковым или случайным. Да, он, конечно, знаковый для всего российского футбола, особенно для молодёжи. Но если говорить профессионально, Матвей был готов к этому вызову. И слава богу, что в таком большом клубе следят за российским чемпионатом. Это здорово.

— А вы его в каком качестве сопровождали?

— В «Краснодаре» я уже не работал, но спортивным директором «ПСЖ» является человек, который в своё время, ещё до меня, был тренером в «Лейрии». Хочешь не хочешь, но все, кто работали в одной команде, друг друга всё равно знают. Поэтому я поехал с Мотей — просто помочь, поддержать в момент подписания. Хотя клубы быстро договорились между собой, юристы компании SILA сопровождали личный контракт самого Сафонова. Получился идеальный, классный трансфер. Добрый, чистый. Дай бог, чтобы у Матвея всё получилось в карьере.

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

— Резкий прогресс в «Краснодаре» Ленини и Батчи, которых покупали как раз в Португалии и наверняка не без вашей помощи, тоже не удивил?

— Для меня это неудивительно. Ещё один хороший кейс клуба «Краснодар». Оба футболиста были куплены непростым летом 2022 года. Батчи — находка селекции. Качественный, недорогой трансфер. А Ленини взяли за неделю до закрытия трансферного окна, когда сломался Сашка Черников. Входить в чемпионат без опорного полузащитника было очень рискованно. Хотя в этот момент купить кого-либо было очень сложно. Мы просто хорошо знали клуб «Шавиш», потому что Батчи играл там. Мы внимательно посмотрели на Ленини. Скажем так, это был самый лёгкий путь в той ситуации. Взяли Ленини — и угадали с обоими. Правда, Батчи сразу сломался и пропустил чуть ли не три месяца. А Ленини прибавлял из года в год. В футбольном клубе «Краснодар» есть всё, чтобы расти. Плюс с внедрением новой формулы Кубка России в нём появилось больше игр и, соответственно, возможностей для футболистов себя проявлять. И вот, пожалуйста, появились два футбольных актива в «Краснодаре», которые уже сегодня и денег стоят, и результат показывают чемпионский.

— Судя по количеству трансферов из Примейры в РПЛ, португальский рынок сегодня самый доступный в Европе для российских клубов?

— Конечно, так и есть. Я думаю, в ближайшее время у нас будут появляться футболисты из Сегунды Португалии. Там тоже есть очень сильные ребята. Да и с экономической точки зрения из второго дивизиона нам будет полегче взять игроков. Там хороший рынок. Здорово, что российские клубы стали смотреть на Португалию, а представляете, сколько европейских команд смотрит туда? Это самая большая западная площадка, которая адаптирует футболистов из Южной Америки и Африки в двух чемпионатах — первом и втором дивизионах. Плюс в Португалии очень сильная тренерская школа, это факт. И климатические условия для футбола идеальные — играют, по сути, 12 месяцев в году практически без перерывов. Это удобно.

— Подтвердите теорию, что чем дальше на запад Европы, тем меньше предубеждения к России?

— Мы знаем, что самые большие предубеждения к нам существуют в странах Скандинавии плюс Англия. Там действительно на переезд в Россию смотрят непонятно как. В Португалии, а тем более в Южной Америке такого нет. Все готовы ехать в Россию. Конечно, сейчас вести дела намного сложнее, чем до СВО. Но это не критично. Даже сегодня можно найти футболистов, которые с удовольствием поедут в РПЛ. А когда они приедут сюда — убедятся, что здесь всё спокойно и классный чемпионат очень высокого уровня.

«Брага» оценила Зе Луиша в € 15 млн, а Попов взял его в «Спартак» за € 6,5 млн»

— Расчёты с Португалией осуществлять проще, чем с другими странами Евросоюза?

— Платежи проходят. Понятно, что для клубов под санкциями всё сложнее. Неудивительно, что начались самовыкупы и другие схемы. Но у того же «Краснодара» таких проблем нет. Бывают задержки, банковские проверки, но в принципе деньги доходят.

— Верите, что именно из-за сложностей с платежами возникла сага с Саласаром и «Зенитом»?

— За последние годы «Брага» продала достаточно много футболистов, в том числе в Россию. Не думаю, что главным препятствием к переходу Саласара в «Зенит» стали банковские гарантии. Наверняка были какие-то другие проблемы — высокая цена или ещё что-то, может, новые катарские владельцы тормозят сделку. Я лично и давно знаю президента «Браги» Сальвадора, и могу сказать, что такого менеджера найти очень сложно. Он очень непростой президент, но он работает на свой клуб. Благодаря Сальвадору «Брага» сегодня — это уже большое имя в европейском футболе. Я думаю, просто переговоры были тяжёлыми и о чём-то не договорились. Сальвадор мог завысить цену, 100%. Я не удивлюсь этому.

— Откуда вы с ним знакомы?

— Во-первых, у меня был футбольный клуб в Португалии. Во-вторых, я помогал делать трансфер Стаса Крицюка в «Брагу», а потом в «Краснодар». И из «Лейрии» футболисты переходили в «Брагу», а потом продавались в «Лацио» и «Вулверхэмптон». Я часто встречался с Сальвадором. Он в каких-то моментах поддерживал меня, подсказывал, как работать на португальском рынке. Ему тоже огромная благодарность.

— В трансфере Зе Луиша в «Спартак» никак не участвовали?

— Не участвовал, но находился в Португалии и видел, как всё происходило. Я помню Зе Луиша в «Браге». Скауты «Спартака», «Динамо» приезжали его смотреть. Там тоже переговоры были непростые. Сальвадор изначально оценил Зе в € 15 млн, но благодаря грамотной работе Дмитрия Попова его взяли за € 6,5 млн. Это был отличный ценник за такого нападающего. Мы не так часто пересекались с Поповым, но, когда обсуждали возможный переход Ерохина в «Спартак», он очень высоко оценивал тот кейс с Зе Луишем.

— Почему российских футболистов почти не осталось в Португалии?

— Потому что работать надо на рынке, чтобы игроков туда устраивать. Я рад, что за чемпионатом России следят, но следят не настолько пристально, чтобы можно было наших футболистов отдавать в Португалию. Для этого их нужно показывать, узнавать, какие позиции нужны клубам. И, конечно, следует реально оценивать силу российских парней, чтобы они не приехали и сели на лавку, а стали играть там. Это очень тяжёлая работа. Видимо, у наших клубов, агентов нет таких возможностей. У нас в принципе клубы не стараются продавать за исключением единиц — вроде «Ростова» или «Уфы» при Газизове. Сейчас у нас редко молодые перспективные футболисты куда-то уезжают. Для этого клубы должны либо ставить перед собой задачу воспитывать и продавать, либо добиваться турнирных задач и благодаря этому делать большие трансферы, как «Краснодар» с Сафоновым. Или Сперцян, дай бог, уйдёт в какой-то хороший клуб, Тюкавин. А Португалия собирает у себя всех перспективных игроков в основном из Южной Америки: Бразилия, Аргентина, Перу и так далее. Там огромнейший выбор. Обратите внимание: среди тех футболистов, которые приезжали в Россию в последние годы, и португальцев-то нет.

— Кроме Тавареша.

— Да. Это всё объясняет. Португалия — это лига-продавец. Только клубы-гранды собирают лучшее внутри своего чемпионата и проводят великолепную селекцию в Южной Америке. И уже составляют конкуренцию топ-клубам на европейском уровне. Но там и бюджеты другие. А все остальные — клубы-продавцы. У них главная задача — сохранить место в Примейре, потому что это и престиж, и деньги. Они находят классную молодежь и продают её в большие клубы в том числе. К сожалению, у нас это пока не работает. Но я верю, что рано или поздно и российский футбол выйдет на самоокупаемость. Это моя мечта. Так должно быть. Когда это произойдёт, клубы будут и специалистов приглашать квалифицированных, чтобы не терять, а зарабатывать деньги.

«Бюджетное финансирование только вредит российскому футболу»

Александр Толстиков Фото: Из личного архива Александра Толстикова

— Российский футбол не загнётся без госфинансирования?

— Не загнётся. Он, может быть, чуть-чуть упадёт на какое-то время, а потом, наоборот, вырастет. Бюджетное финансирование только вредит футболу. Оно может быть у академий. А у профессионального футбола основными источниками доходов должны быть телевизионные права, призовые, выручка с матч-дэй, трансферы, мерчандайзинг. Если клуб по всем этим направлениям работает хорошо, он будет выходить на самоокупаемость. Просто надо жить в рамках своих денег и работать — привлекать болельщиков, находить лучших и недорогих футболистов и так далее. Всё цепляется одно за другое, но главное, что везде должны быть профессионалы. Вот когда весь этот институт заработает и между собой начнут конкурировать квалифицированные спортивные директора, начальники команд, администраторы, доктора, маркетологи, тогда можно будет говорить и о самоокупаемости.

— Звучит красиво, но осуществимо ли в наших реалиях?

— Я уверен, что к этому придёт. Уже поднялась стоимость телевизионных прав, спонсоры выплачивают совершенно другие деньги. Сегодня даже условный «Оренбург» получает плюс-минус € 10 млн от телевизионного, беттинговых контрактов. Значит, у них и бюджет уже € 12-15 млн. Если при этом умеешь продавать футболистов и воспитывать вместо них новых, тогда будешь жить на самоокупаемости. Просто всё должно быть гармонично. Ты не можешь продать всех своих лидеров и остаться с одной молодёжью — вылетишь. Соответственно, подготовка к продаже и интеграция молодых в состав должна готовиться планово, из года в год. Это целая профессиональная работа.

Сейчас очень тяжело конкурировать с «Зенитом». Хотя он задорого берёт футболистов и задорого продаёт. У «Зенита» лучший мерчандайзинг и самая высокая посещаемость в России. Но всё равно их трансферные цифры пугают. Покупка одного футболиста за € 35 млн — это бюджет трёх команд Премьер-Лиги, условно Воронежа, «Оренбурга» и «Химок». Но мы понимаем, что «Зенит» может летом или через год продать того же Энрике за € 50 млн. В топ-клуб Европы или в арабские страны. Они уже показали, что умеют это делать. Каждый клуб должен знать свой уровень и жить в рамках этого уровня.

— «Зенит» нашёл в Бразилии свой рынок?

— Это факт. Раньше этого не было, но, видимо, в какой-то момент они приняли такое решение у себя кулуарно. Адаптация бразильских футболистов очень хорошая в России, поэтому «Зенит» и сделал такой выбор. И он очень правильный. «Зенит» — молодцы, что к этому пришли. Посмотрите на «ПСЖ», «Реал» Мадрид — там тоже по полкоманды бразильцев. Это нормально. Они выбрали рынок и начали на нём работать. У них получается. «Зенит» — чемпион шести последних лет. У него сумасшедшие трансферы как «на вход», так и «на выход». Грех жаловаться.

«Краснодар» в меньшей степени этому вектору следует. Сейчас они продали своего воспитанника за хорошие деньги в «ПСЖ». Того же Ленини можно было бы продать дороже, чем купили. Но у «Краснодара» стоит задача — побороться за чемпионство. Поэтому они не продают ни Ленини, ни Батчи, ни Эдика. Начнут продавать — соответственно, пойдёт тоже денежный оборот. Бразильский рынок сильный — это факт. Там очень много хороших футболистов, плюс они хорошо адаптируются во всём мире.

«Аплодирую Шапи. У этого парня железные яйца»

— У вас потенциальные покупатели наводят справки о футболистах «Краснодара»? Есть интерес?

— Есть, конечно. Есть клубы, готовые покупать футболистов «Краснодара», но в этом клубе есть негласное правило: если кто-то хочет приобрести их футболиста, это надо делать заблаговременно. То есть, чтобы купить игрока «Краснодара» летом, переговоры по нему нужно начинать уже сейчас, зимой. Чтобы «Краснодар» мог к этой продаже подготовиться и освободившуюся позицию усилить. В последний день трансферного окна «Краснодар» редко кого-то отпускает.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: ФК «Канзас Сити»

— Недавний переезд в США вслед за Миранчуком Сулейманова — это уже начало тенденции к потеплению с Западом в спорте?

— А вы посмотрите: европейские футболисты из РПЛ уехали, а североамериканские хоккеисты в КХЛ играют. Я думаю, у России больше с Европой проблем, чем с Соединёнными Штатами. У нас в МЛС не только Сулейманов, но и Миранчук. А Шапи я просто аплодирую. У этого парня железные яйца. Он столько всего прошёл — и везде доказывал, что он футболист. Переезд в США лишний раз подтверждает это. Я очень рад за Шапи, дай бог ему удачи в МЛС.

«И вдруг тебя публично объявляют людоедом и весь твой проект просто убивают»

— К «Лейрии» вы больше никакого отношения не имеете?

— Абсолютно никакого, к сожалению. Но «Лейрия» останется в моём сердце навсегда. Я там провёл шесть лет, пять сезонов. Это был великолепный проект. К сожалению, из-за политической ситуации случилось так, что я сейчас не там. И не достиг тех целей которые были прописаны в моём проекте. Но ничего страшного: это огромный опыт, и результаты мы показали очень хорошие.

— Что прежде всего поставите себе в заслугу?

— Несмотря на то что у меня там были довольно сложные времена, мы каждый год боролись за выход в Сегунду. Два с половиной сезона не проигрывали дома. Когда я приехал, на стадион ходили 100 человек, когда уезжал — 15 тысяч. Мы делали трансферы в такие клубы, как «Бенфика», «Брага», «Хетафе», «Спортинг», «Зенит», «Спартак», «Рубин». Ни один клуб третьей португальской лиги такого повторить не мог и вряд ли когда-то сможет. При мне команда жила практически на самоокупаемости вплоть до 2020 года. Не передать словами, как было сложно, но до ковида мы прожили. А после я продал клуб.

— Ваша версия спустя годы: что же привело к тюремному сроку в 2016 году?

— Это была политическая история на 100%. Процесс длился шесть с половиной лет. В итоге суд сказал: извините, на вас нет ничего. Если вы помните, в 2014 или 2015 году у нас было сказано: ребята, если вы делаете бизнес за границей, возвращайтесь в Россию. Я это слышал, как и все, но даже представить не мог, что могу пострадать, занимаясь благим делом. Я давал местным жителям рабочие места, деньги никуда из клуба не уходили — всё же проверено. И вдруг тебя публично объявляют каким-то людоедом и весь твой проект просто убивают. Я же говорю: чисто политическая история, которая прогремела на весь мир. И всё. Слава богу, всё это время меня поддерживало посольство РФ, за неделю до моего освобождения ко мне приходил консул. Российские дипломаты очень хорошо бились за своего гражданина, и я вышел из тюрьмы спустя два месяца, что крайне редко бывает. Обычно временное заключение длится не меньше трёх.

— Так в чём была цель вашего задержания?

— Показать русским своё место, вот и всё. Что это за «экономическое преступление», при котором не был закрыт ни один счёт — ни у «Лейрии», ни у меня? У них ничего не было, абсолютно! Мы были единственным клубом третьей лиги, который платил все налоги. Кто-то написал анонимку, и на её основании запустили процесс и довели его до безумия.

Александр Толстиков в Португалии Фото: Из личного архива Александра Толстикова

— Несколько лет назад я делал интервью с вашим тёзкой и соотечественником Гринбергом. Он пытался поднять «Марбелью» из третьей лиги Испании — и тоже оказался за решёткой. Параллели уместны?

— Одно и то же. Я очень хорошо знаю Александра. «Лейрия» играла товарищеские матчи с его «Марбельей». Мне было приятно, что мой соотечественник тоже продвигает такой классный проект. Мы с ним даже отчасти по-доброму конкурировали — кто же сделает лучше? Когда с ним случилась такая же неприятность, как и со мной, сразу понял — очередная акция безумия. Истории очень похожи. В итоге и к нему никаких санкций не последовало.

— Два месяца в португальской тюрьме — какими они были?

— Обошлось без эксцессов. Но я всё это время боролся за справедливость, как лев в клетке. Объявлял голодовку — семь дней не ел. Каждый день как рабочий был. И слава богу, всё закончилось.

— Почему же после освобождения не довели свой проект до конца?

— Было очень сложно. Процесс длился ещё шесть с половиной лет. Я не мог покидать страну. Те партнёры, которые были, естественно, ушли. Они боялись! Никто не будет инвестировать в проект, в котором неизвестно что происходит. Я остался один, по сути, но как владелец не мог бросить клуб. Мы смогли продержаться ещё четыре сезона и все эти годы оставаться в борьбе. Однако в конце концов у меня просто не осталось сил продолжать. А через полгода процесс был закрыт.

«Лысцов должен был играть вместо Линделёфа в «Манчестер Юнайтед»

— Почему из множества русскоязычных ребят из «Лейрии» мало кто достиг высот в футболе?

— Ну смотрите, Ванька Злобин до сих пор играет в Португалии, был основным вратарём «Фамаликана», пока не получил травму. Лысцов из «Лейрии» попал в «Бенфику», а сейчас как свободный агент подписал контракт с «Боавиштой». В «Бенфике» Виталя был на реально очень хорошем счету! В «Бенфике-Б» играл в паре с Линделёфом. Все физические и технические показатели у Лысцова были выше. После этого он перешёл в «Крылья Советов», потом в «Локомотив», и нельзя говорить, что это плохо. В «Зенит» из «Лейрии» перешли Бавин и Томас Рукас. Если бы они были слабыми, вряд ли их туда взяли бы. Увы, до уровня первой команды в Питере не дотянули. Но у каждого из них были качества, которые могли позволить играть на высоком уровне, к сожалению, они не смогли их развить.

— За кого особенно обидно?

— Лысцов точно должен был играть вместо Линделёфа в «Манчестер Юнайтед».

— Даже так?

— Просто потрясающие данные у парня. К сожалению, только Виталик, наверное, знает, почему этого не получилось.

— Проверка слуха напоследок: правда, что летом 2021-го вы могли стать спортдиректором «Спартака»?

— Я даже знаю, как этот слух родился (улыбается). Меня пригласили экспертом на ТВ на игру «Спартака» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. На матче было много португальских журналистов, и я с кем-то в шутку перебросился парой слов на эту тему. Разговор ни о чём. А они взяли и написали! И пошло-поехало.