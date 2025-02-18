Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Где сейчас игроки Аталанты и как играют — Хойлунд, Госенс, Гомес, Кристанте, Копмейнерс, Фройлер, Мурьель, Сапата

Бывшие звёзды «Аталанты» страдают без Гасперини. А ведь от их трансферов ждали так много!
Артём Никулин
Куда пропали главные герои «Аталанты»?
Аудио-версия:
Комментарии
Не выживают в других системах.

В футбольном фольклоре закрепился термин «налог на Бундеслигу». Это когда иностранный клуб приобретает футболиста из немецкой лиги и вынужден ждать и надеяться, что тот адаптируется и перенесёт свой уровень игры в АПЛ, Ла Лигу или другой чемпионат.

Подобное явление можно справедливо перенести на «Аталанту». Правильнее его будет назвать – «налог на Гасперини». Итальянец ежегодно привозит в Бергамо неизвестных талантов или откровенных середняков, а потом прокачивает их до топ-уровня. Сейчас в команде зажигает Матео Ретеги (самый скорострельный форвард топ-5 лиг), Адемола Лукман «выкручивает позвонки» соперникам по флангам, Эдерсон выжигает опорную, а Шарль Де Кетеларе воскрес после миланской комы.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не удивимся, если вскоре за ними придут денежные гегемоны. Но смогут ли они заиграть за пределами Бергамо? История говорит, что шансов немного. Особенно если вспомнить, как сейчас дела у экс-футболистов «Аталанты».

Расмус Хойлунд

Расмус Хойлунд

Расмус Хойлунд

Фото: Michael Regan/Getty Images

Расмуса окрестили датским клоном Эрлинга Холанда – схожая фамилия, тоже скандинав и так же не обременён талантом. Гасперини планировал сделать из Хойлунда топ-бомбардира, но на это требовалось время, которого не дал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцам резко потребовался нападающий, и те выписали «Аталанте» чек на € 74 млн.

Грамотное решение для зарплаты Расмуса, но, видимо, провальное в спортивном плане. В прошлом сезоне Хойлунд страдал из-за игровых проблем «МЮ»: партнёры просто игнорировали датчанина, так что тому приходилось даже спускаться в центр поля – лишь бы потрогать мяч. Хотя в моменте форвард показал, что может зажигать в АПЛ: забивал в шести матчах подряд и в итоге набрал 10 встреч за сезон в лиге.

В этом году, кажется, таких цифр мы не увидим. Рубен Аморим с трудом прививает новую игровую систему «Юнайтед», что не особо помогает Хойлунду. У него два мяча и столько же по xG в 20 турах. Для единственного чистого форварда команды – ужасные цифры. Но здесь, кажется, проблема всё же не в датчанине, поэтому в провалы пока не записываем.

Робин Госенс и другие фулбеки

Робин Госенс

Робин Госенс

Фото: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

Госенс обладал огромным влиянием на игру «Аталанты»: выносливый и работоспосбный немец выжигал бровку и кошмарил соперников кроссами. В 2022-м за Робином пришёл топ-клуб – «Интер» выложил € 27 млн и уже видел, как новичок вырезает навесы на Лаутаро Мартинеса.

И не сказать, что Робин тотально разочаровал. Но не повезло с травмами и конкурентом в лице Федерико Димарко, который в моменте был одним из лучших крайков Европы. Когда стало понятно, что Госенс тянет только на скамью (со своей-то зарплатой), его отправили в «Унион». Там вроде тоже выглядел неплохо (6+4 в Бундеслиге), но берлинцы в целом провалили сезон – амбиции, видимо, помешали Робину играть за немецкого аутсайдера, и он уехал в аренду в «Фиорентину».

У «фиалок» Госенс потихоньку напоминает самого себя – хотя это всё равно не тот бешеный уровень, который был в «Аталанте». В Бергамо это был икс-фактор, который может принести победу – после расставания с Гасперини немец превратился в просто специфического крайка.

Тимоти Кастань

Тимоти Кастань

Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Схожая история приключилась с другим фулбеком. Из «Аталанты» Тимоти Кастань перешёл в «Лестер», где его заставили играть в четвёрке защитников: понятно, тут уже совсем другие требования. К ним он не смог адаптироваться. Бельгиец продолжает играть в АПЛ (уже в «Фулхэме»), но совсем невзрачно.

Такая же судьба у Ханса Хатебура – в праймовом состоянии он был если не круче, то на уровне Госенса. Но прошлым летом уехал в «Ренн» и тоже скучает. В общем, с латералями «Аталанты» надо быть осторожнее. Но справедливости ради есть пример Йоакима Мехле, который неплох в «Вольфсбурге». Однако здесь, кажется, просто исключение из правил.

Алехандро Гомес

Алехандро Гомес

Алехандро Гомес

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Алехандро был одним из самых стильных плеймейкеров Серии А и образовал убийственную связку с Йосипом Иличичем – но буйный латиноамериканский нрав поставил крест на его отношениях с Гасперини. Даже чуть не дошло до драки. Руководство встало на сторону Джан Пьеро и выслало аргентинца в «Севилью». А там вместо Гасперини уже поджидал Хулен Лопетеги, который сковал Гомеса в тактические рамки, лишив привычной свободы перемещения.

Алехандро вяло отыграл в Испании два с половиной года, зато взял со сборной Аргентины катарский ЧМ – правда, в статусе глубокого запасного. Папу всё-таки набрался мотивации уйти из «Севильи» и вернуться в Италию – «Монца» собирала дрим-тим из сбитых лётчиков. Но Гомес даже не долетел: через месяц после трансфера его дисквалифицировали за употребление допинга. Запрет на участие в матчах снимут этой осенью, но, кажется, аргентинец уже не покажет ничего интересного.

Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Наверное, самый успешный представитель этого списка. Но и тут есть нюанс: Ромеро перешёл в «Тоттенхэм», где играл по схожей системе. При Антонио Конте была тройка защитников, а при Ангелосе Постекоглу играют в адский персональный прессинг. Настолько адский, что страдают сами игроки «Тоттенхэма» – нагрузки так высоки, что каждую неделю то и дело кто-то отлетает в больницу. Сам Ромеро не играет уже с ноября, однако до этого показывал приличный уровень. А в клубе хотят продлить с ним контракт и сделать его самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Луис Мурьель и Дуван Сапата

Луис Мурьель и Дуван Сапата

Луис Мурьель и Дуван Сапата

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Какое-то время главный бомбардирский дуэт «Аталанты», который вскоре изжил себя. Начнём с Мурьеля – он и до знакомства с Гасперини прослыл специфическим форвардом. Талантливым, безусловно, но до его головы достучаться было крайне тяжело. Колумбийца называли наследником Роналдо – как в техническом плане, так и в психологическом. Мурьель был очень ленив и вообще не парился о своём весе. Но, в отличие от бразильца, стеснялся поставлять голы на регулярной основе. Получилось только у Гасперини, когда Луис на определённом отрезке был одним из сильнейших форвардов Европы. Особенно когда выходил на замену.

Возможно, на результативность Луиса повлиял уход Гомеса и Иличича. После сезона-2021/2022 колумбиец забил суммарно пять мячей в Серии А – а в 2024-м уехал в МЛС. Но даже там не особо радует: те же пять мячей в 38 играх, но два из них – с пенальти.

С карьерой не везёт не только игрокам экс-бергамасков:
Про этих топ-игроков прошлого могли забыть. Но они напомнили о себе трансферами зимой
Про этих топ-игроков прошлого могли забыть. Но они напомнили о себе трансферами зимой

Его коллега, Дуван Сапата, сдал примерно в тот же отрезок. Хотя играл и забивал в «Аталанте» даже регулярнее, чем Мурьель. Потому что был стабильнее и работоспособнее, а ещё идеально выдерживал высокий прессинг бергамасков. К последним сезонам потерял мотивацию, и в 2023-м его отправили в «Торино» – там забил 12 мячей за сезон. Но есть нюанс: тренируют туринцев, как правило, тренеры схожего с Гасперини типажа. Сначала был Иван Юрич, теперь – Паоло Ваноли. Сапата в этом сезоне забил три мяча в семи матчах, но вскоре выбыл из-за тяжелой травмы. Говорят, ещё не скоро вернётся на поле.

Ремо Фройлер, Тён Копмейнерс, Бриан Кристанте

Ремо Фройлер

Ремо Фройлер

Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Ремо Фройлер долгое время был мозгом «Аталанты» в глубине поля, но к 30 годам захотел попробовать себя в сильнейшей лиге мира – АПЛ. Правда, интерес был только от «Ноттингем Форест». А это совсем не «Аталанта», и там Ремо выглядел безобразно. Возможно, дотяни он до прихода Нуну Эшпириту Санту, мог и заиграть в Англии, но швейцарец уже уехал в «Болонью». Повезло попасть к Тьяго Мотте, с которым Фройлер с ходу сработался. А сейчас Мотты нет, как и Фройлера – но там вся команда в кризисе, и хавбеку её спасти не по силам.

В то же время мозгом «Аталанты» стал Тён Копмейнерс, который так ярко дирижировал центром поля бергамасков, что дошёл с ней до победы в ЛЕ и финала Кубка Италии. А потом его забрал в «Ювентус» тот же Мотта. Но пока что Тён не идёт по стопам Фройлера и с трудом адаптируется под систему тренера, которая разительно отличается от того, что делал Гасперини.

Бриан Кристанте

Бриан Кристанте

Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Другой образец потерявшегося хавбека – Бриан Кристанте. Он уехал из Бергамо в «Рому» ещё в 2018-м, мог стать лидером сборной Италии и вообще одним из главных универсалов Европы. В теории Кристанте умеет всё: отлично играет головой, цепкий при отборе, имеет неплохой пас и великие дальние удары. Но «Рому» вечно штормит, никакой системы в помине нет, вот и играет Бриан через раз. А то и реже.

Главные ньюсмейкеры прошедшего трансферного окна:
Самая смелая закупка зимнего трансферного окна. Больше в Европе потратил только «Сити»
Самая смелая закупка зимнего трансферного окна. Больше в Европе потратил только «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android