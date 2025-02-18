Бывшие звёзды «Аталанты» страдают без Гасперини. А ведь от их трансферов ждали так много!

В футбольном фольклоре закрепился термин «налог на Бундеслигу». Это когда иностранный клуб приобретает футболиста из немецкой лиги и вынужден ждать и надеяться, что тот адаптируется и перенесёт свой уровень игры в АПЛ, Ла Лигу или другой чемпионат.

Подобное явление можно справедливо перенести на «Аталанту». Правильнее его будет назвать – «налог на Гасперини». Итальянец ежегодно привозит в Бергамо неизвестных талантов или откровенных середняков, а потом прокачивает их до топ-уровня. Сейчас в команде зажигает Матео Ретеги (самый скорострельный форвард топ-5 лиг), Адемола Лукман «выкручивает позвонки» соперникам по флангам, Эдерсон выжигает опорную, а Шарль Де Кетеларе воскрес после миланской комы.

Не удивимся, если вскоре за ними придут денежные гегемоны. Но смогут ли они заиграть за пределами Бергамо? История говорит, что шансов немного. Особенно если вспомнить, как сейчас дела у экс-футболистов «Аталанты».

Расмус Хойлунд

Расмус Хойлунд Фото: Michael Regan/Getty Images

Расмуса окрестили датским клоном Эрлинга Холанда – схожая фамилия, тоже скандинав и так же не обременён талантом. Гасперини планировал сделать из Хойлунда топ-бомбардира, но на это требовалось время, которого не дал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцам резко потребовался нападающий, и те выписали «Аталанте» чек на € 74 млн.

Грамотное решение для зарплаты Расмуса, но, видимо, провальное в спортивном плане. В прошлом сезоне Хойлунд страдал из-за игровых проблем «МЮ»: партнёры просто игнорировали датчанина, так что тому приходилось даже спускаться в центр поля – лишь бы потрогать мяч. Хотя в моменте форвард показал, что может зажигать в АПЛ: забивал в шести матчах подряд и в итоге набрал 10 встреч за сезон в лиге.

В этом году, кажется, таких цифр мы не увидим. Рубен Аморим с трудом прививает новую игровую систему «Юнайтед», что не особо помогает Хойлунду. У него два мяча и столько же по xG в 20 турах. Для единственного чистого форварда команды – ужасные цифры. Но здесь, кажется, проблема всё же не в датчанине, поэтому в провалы пока не записываем.

Робин Госенс и другие фулбеки

Робин Госенс Фото: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

Госенс обладал огромным влиянием на игру «Аталанты»: выносливый и работоспосбный немец выжигал бровку и кошмарил соперников кроссами. В 2022-м за Робином пришёл топ-клуб – «Интер» выложил € 27 млн и уже видел, как новичок вырезает навесы на Лаутаро Мартинеса.

И не сказать, что Робин тотально разочаровал. Но не повезло с травмами и конкурентом в лице Федерико Димарко, который в моменте был одним из лучших крайков Европы. Когда стало понятно, что Госенс тянет только на скамью (со своей-то зарплатой), его отправили в «Унион». Там вроде тоже выглядел неплохо (6+4 в Бундеслиге), но берлинцы в целом провалили сезон – амбиции, видимо, помешали Робину играть за немецкого аутсайдера, и он уехал в аренду в «Фиорентину».

У «фиалок» Госенс потихоньку напоминает самого себя – хотя это всё равно не тот бешеный уровень, который был в «Аталанте». В Бергамо это был икс-фактор, который может принести победу – после расставания с Гасперини немец превратился в просто специфического крайка.

Тимоти Кастань Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Схожая история приключилась с другим фулбеком. Из «Аталанты» Тимоти Кастань перешёл в «Лестер», где его заставили играть в четвёрке защитников: понятно, тут уже совсем другие требования. К ним он не смог адаптироваться. Бельгиец продолжает играть в АПЛ (уже в «Фулхэме»), но совсем невзрачно.

Такая же судьба у Ханса Хатебура – в праймовом состоянии он был если не круче, то на уровне Госенса. Но прошлым летом уехал в «Ренн» и тоже скучает. В общем, с латералями «Аталанты» надо быть осторожнее. Но справедливости ради есть пример Йоакима Мехле, который неплох в «Вольфсбурге». Однако здесь, кажется, просто исключение из правил.

Алехандро Гомес

Алехандро Гомес Фото: Fran Santiago/Getty Images

Алехандро был одним из самых стильных плеймейкеров Серии А и образовал убийственную связку с Йосипом Иличичем – но буйный латиноамериканский нрав поставил крест на его отношениях с Гасперини. Даже чуть не дошло до драки. Руководство встало на сторону Джан Пьеро и выслало аргентинца в «Севилью». А там вместо Гасперини уже поджидал Хулен Лопетеги, который сковал Гомеса в тактические рамки, лишив привычной свободы перемещения.

Алехандро вяло отыграл в Испании два с половиной года, зато взял со сборной Аргентины катарский ЧМ – правда, в статусе глубокого запасного. Папу всё-таки набрался мотивации уйти из «Севильи» и вернуться в Италию – «Монца» собирала дрим-тим из сбитых лётчиков. Но Гомес даже не долетел: через месяц после трансфера его дисквалифицировали за употребление допинга. Запрет на участие в матчах снимут этой осенью, но, кажется, аргентинец уже не покажет ничего интересного.

Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро Фото: Marc Atkins/Getty Images

Наверное, самый успешный представитель этого списка. Но и тут есть нюанс: Ромеро перешёл в «Тоттенхэм», где играл по схожей системе. При Антонио Конте была тройка защитников, а при Ангелосе Постекоглу играют в адский персональный прессинг. Настолько адский, что страдают сами игроки «Тоттенхэма» – нагрузки так высоки, что каждую неделю то и дело кто-то отлетает в больницу. Сам Ромеро не играет уже с ноября, однако до этого показывал приличный уровень. А в клубе хотят продлить с ним контракт и сделать его самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Луис Мурьель и Дуван Сапата

Луис Мурьель и Дуван Сапата Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Какое-то время главный бомбардирский дуэт «Аталанты», который вскоре изжил себя. Начнём с Мурьеля – он и до знакомства с Гасперини прослыл специфическим форвардом. Талантливым, безусловно, но до его головы достучаться было крайне тяжело. Колумбийца называли наследником Роналдо – как в техническом плане, так и в психологическом. Мурьель был очень ленив и вообще не парился о своём весе. Но, в отличие от бразильца, стеснялся поставлять голы на регулярной основе. Получилось только у Гасперини, когда Луис на определённом отрезке был одним из сильнейших форвардов Европы. Особенно когда выходил на замену.

Возможно, на результативность Луиса повлиял уход Гомеса и Иличича. После сезона-2021/2022 колумбиец забил суммарно пять мячей в Серии А – а в 2024-м уехал в МЛС. Но даже там не особо радует: те же пять мячей в 38 играх, но два из них – с пенальти.

Его коллега, Дуван Сапата, сдал примерно в тот же отрезок. Хотя играл и забивал в «Аталанте» даже регулярнее, чем Мурьель. Потому что был стабильнее и работоспособнее, а ещё идеально выдерживал высокий прессинг бергамасков. К последним сезонам потерял мотивацию, и в 2023-м его отправили в «Торино» – там забил 12 мячей за сезон. Но есть нюанс: тренируют туринцев, как правило, тренеры схожего с Гасперини типажа. Сначала был Иван Юрич, теперь – Паоло Ваноли. Сапата в этом сезоне забил три мяча в семи матчах, но вскоре выбыл из-за тяжелой травмы. Говорят, ещё не скоро вернётся на поле.

Ремо Фройлер, Тён Копмейнерс, Бриан Кристанте

Ремо Фройлер Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Ремо Фройлер долгое время был мозгом «Аталанты» в глубине поля, но к 30 годам захотел попробовать себя в сильнейшей лиге мира – АПЛ. Правда, интерес был только от «Ноттингем Форест». А это совсем не «Аталанта», и там Ремо выглядел безобразно. Возможно, дотяни он до прихода Нуну Эшпириту Санту, мог и заиграть в Англии, но швейцарец уже уехал в «Болонью». Повезло попасть к Тьяго Мотте, с которым Фройлер с ходу сработался. А сейчас Мотты нет, как и Фройлера – но там вся команда в кризисе, и хавбеку её спасти не по силам.

В то же время мозгом «Аталанты» стал Тён Копмейнерс, который так ярко дирижировал центром поля бергамасков, что дошёл с ней до победы в ЛЕ и финала Кубка Италии. А потом его забрал в «Ювентус» тот же Мотта. Но пока что Тён не идёт по стопам Фройлера и с трудом адаптируется под систему тренера, которая разительно отличается от того, что делал Гасперини.

Бриан Кристанте Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Другой образец потерявшегося хавбека – Бриан Кристанте. Он уехал из Бергамо в «Рому» ещё в 2018-м, мог стать лидером сборной Италии и вообще одним из главных универсалов Европы. В теории Кристанте умеет всё: отлично играет головой, цепкий при отборе, имеет неплохой пас и великие дальние удары. Но «Рому» вечно штормит, никакой системы в помине нет, вот и играет Бриан через раз. А то и реже.