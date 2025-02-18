Главная надежда «Милана» в Лиге чемпионов

Хименес прекрасно стартовал в клубе, о которой мечтал с детства. Теперь ему нужно выбить свою бывшую команду из стыков.

Сантьяго Хименес перебрался в «Милан» в начале февраля 2025-го. «Фейеноорд» получил за форварда € 32 млн, а итальянцы – новую надежду в атаке. Со стороны маркетинга «Милан» трансфером Хименеса уже сделал отличный ход. Сразу после сделки у клуба увеличился общий объём продаж футболок (в первые дни – аж на 543%!). Интересно, что доля продаж в США составила 42%, в Мексике и Италии – 18%, а в Нидерландах – 9%. За «Милан» у мексиканца уже два гола (один победный) за 4 неполных матча.

Хименес родился в 2001 году в Аргентине. Его отец – Кристиан – также был профессиональным футболистом и в тот момент выступал за «Бока Хуниорс». Интересно, что папа Хименеса является аргентинцем, но в 2013-м его натурализовала сборная Мексики. У Сантьяго в целом интересная родословная: дед по отцовской линии – из Парагвая, а мама футболиста имеет итальянские корни. Так что отчасти его переезд в «Милан» предопределён семейной историей.

Сантьяго же оказался в Мексике в возрасте трёх лет (после трансфера отца в «Веракрус»), где и начался его футбольный путь. Он воспитывался в системе клуба «Крус Асуль», за основу которого дебютировал в 2017-м в Кубке Мексики. Ещё через два года – первый матч за команду в чемпионате. А в 2021-м Сантьяго помог «Крус Асулю» взять золото мексиканской лиги (впервые за 23 года). Также форвард дебютировал за главную сборную Мексики. Да, у него был шанс выступать за Аргентину, но игрок сам объяснил свой выбор: «Чувствую себя больше мексиканцем, чем аргентинцем».

Хименес не отмечался высокой результативностью: за 105 встреч за клуб забил 21 мяч. Однако летом 2022-го за ним пришёл «Фейеноорд». Возможно, клуб привлекла история, что вместе с Сантьяго «Крус Асуль» впервые за долгое время стал чемпионом Мексики. Хоп – и роттердамцы в сезоне-2022/2023 взяли золото Эредивизии впервые за шесть лет. Хименес же забил 15 мячей в чемпионате и финишировал четвёртым в гонке бомбардиров. Всего же он отметился 23 голами в 45 матчах. Удивительное преображение. В Мексике Сантьяго не был так результативен.

Сантьяго Хименес Фото: Broer van den Boom/BSR Agency/Getty Images

Летом 2023-го Хименес привлёк внимание топ-клубов Европы. СМИ отмечали, что мексиканца рассматривают «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси». Однако форвард остался в команде Арне Слота и сыграл с ней в Лиге чемпионов. Сезон-2023/2024 Сантьяго провёл ещё круче: 23 мяча в Эредивизии (третье место в списке бомбардиров), а всего 27 голов за 41 игру. Он помог «Фейеноорду» взять Кубок Нидерландов и финишировать вторыми в чемпионате. Стало очевидно, что надолго Хименес в клубе не задержится.

Представляете Сантьяго в РПЛ? А история могла случиться! Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал работал над трансфером нападающего «Фейеноорда» летом 2024-го, прежде чем подписать Виллиана Жозе. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, португалец один раз созвонился с представителями Хименеса, однако дальше переговоры не продвинулись. «Фейеноорд» запросил за лучшего бомбардира € 30 млн, а на таких условиях сделка для «Спартака» оказалась невозможна. Роттердамцы в итоге снова удержали Хименеса в команде, отбив его и от европейских клубов.

Мексиканец продолжил заколачивать мячи: 16 голов в 19 встречах за «Фейеноорд» в первой части сезона-2024/2025. Хименес помог роттердамцам выйти в стыки ЛЧ, хотя в чемпионате клуб идёт всего лишь пятым. Сохранить форварда «Фейеноорду» не удалось. Нынешней зимой забивной нападающий понадобился «Милану». Ранее итальянцы уже контактировали по поводу Хименеса летом 2024 года, однако лишь в январе 2025-го пошли в трансферную атаку. «Милан» договорился с «Фейеноордом» и представителем форварда Рафаэлой Пиментой, а 3 февраля игрок подписал четырёхлетний контракт с новым клубом. За день до этого Хименес прибыл в Милан и посмотрел дерби с «Интером» (1:1) в компании со Златаном Ибрагимовичем.

А после объявления трансфера в интернете появились милые фотографии. На них Сантьяго одет в форму «Милана» в детстве. Мечты Хименеса превратились в реальность.

Сантьяго Хименес в детстве Фото: ФК «Милан»

Сантьяго Хименес нападающий «Милана» «Одним из моих главных мечтаний с детства было играть в Европе, и я его осуществил. Хотел выступать за большую команду и оставить свой след. В детстве я обожал «Милан». Когда мне позвонили из клуба, я сказал «вау!»



Сантьяго дебютировал в матче Кубка Италии с «Ромой» (3:1). Он вышел на 59-й минуте, а уже на 71-й ассистировал Жоау Феликсу. Затем – гол в игре Серии А с «Эмполи» (2:0). В первой же встрече стыков ЛЧ мексиканец не огорчил «бывших» из «Фейеноорда» (0:1). Помешало, что соперники очень хорошо знают форварда. «Я действовал с Хименесом плотно, а он этого не любит. Мы хорошо сработали в паре с другим защитником и заблокировали всё, что шло или летело в нашу штрафную», – отметил защитник «Фейеноорда» Давид Ганцко.

А затем принёс миланцам победу во встрече чемпионата с «Вероной» (1:0). Хименес — лишь третий футболист с 1994 года, забивший в двух первых матчах за «Милан» в Серии А. Ранее это удавалось только Андрею Шевченко и Кристиану Пулишичу. Мощный старт! Теперь Хименесу необходимо вытащить «Милан» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В битве с бывшим клубом. Сантьяго – одна из последних надежд «Милана», если учитывать нестабильную форму Рафаэла Леау.

Златан Ибрагимович советник президента «Милана» «Я ожидал, что он будет так действовать, потому что он игрок, который любит забивать голы, а в этой команде мячи доходят до штрафной, и нужно быть готовым их забивать. Это правда, что иностранному игроку нелегко приехать в Италию и сразу же добиться успеха. Но это также наша ответственность — помочь ему и поставить его в положение, чтобы он делал всё правильно».

Что же делает Хименеса таким крутым?

Сантьяго – классический центрфорвард, действующий в современной манере. Мексиканец классно открывается в опасных зонах, грамотно отлипает от опекунов и крут в завершении атаки. Но при этом Хименес работает в прессинге: футбол тренера «Милана» Сержиу Консейсау требует от нападающего умение начать давление на соперника. Прежде всего игрок обязан не совершить отбор, а заставить чужую защиту суетиться. В этом плане итальянцы не сильно потеряли от размена работоспособного Альваро Мораты на мексиканца.

Сантьяго Хименес Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

А вот в атаке Хименес круче: в среднем он забивает 0,79 мяча за игру в нынешнем сезоне, показатель испанца – 0,33. Конечно, нерелевантно сравнивать чемпионаты Нидерландов и Италии. Но старт Сантьяго в «Милане» показывает, что форварду комфортно и на более высоком уровне.

Хименес не обладает выдающимися физическими данными (182 см), но при этом достаточно силён и умён, чтобы бороться даже с самыми крутыми защитниками. Часто он выходит победителем из-за правильного выбора позиции. Скорости мексиканцу всё же не хватает. Однако она не так сильно нужна при игровом стиле Сантьяго: он обожает располагаться в финальной трети, выступая как ориентир для передач партнёров. Хименес – завершитель, а не помощник. Поэтому в отлаженной системе он гарантирует «Милану» забитые мячи.