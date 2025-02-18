Главная надежда «Милана» в Лиге чемпионов

Сантьяго Хименес перебрался в «Милан» в начале февраля 2025-го. «Фейеноорд» получил за форварда € 32 млн, а итальянцы – новую надежду в атаке. Со стороны маркетинга «Милан» трансфером Хименеса уже сделал отличный ход. Сразу после сделки у клуба увеличился общий объём продаж футболок (в первые дни – аж на 543%!). Интересно, что доля продаж в США составила 42%, в Мексике и Италии – 18%, а в Нидерландах – 9%. За «Милан» у мексиканца уже два гола (один победный) за 4 неполных матча.
Хименес родился в 2001 году в Аргентине. Его отец – Кристиан – также был профессиональным футболистом и в тот момент выступал за «Бока Хуниорс». Интересно, что папа Хименеса является аргентинцем, но в 2013-м его натурализовала сборная Мексики. У Сантьяго в целом интересная родословная: дед по отцовской линии – из Парагвая, а мама футболиста имеет итальянские корни. Так что отчасти его переезд в «Милан» предопределён семейной историей.
Сантьяго же оказался в Мексике в возрасте трёх лет (после трансфера отца в «Веракрус»), где и начался его футбольный путь. Он воспитывался в системе клуба «Крус Асуль», за основу которого дебютировал в 2017-м в Кубке Мексики. Ещё через два года – первый матч за команду в чемпионате. А в 2021-м Сантьяго помог «Крус Асулю» взять золото мексиканской лиги (впервые за 23 года). Также форвард дебютировал за главную сборную Мексики. Да, у него был шанс выступать за Аргентину, но игрок сам объяснил свой выбор: «Чувствую себя больше мексиканцем, чем аргентинцем».
Хименес не отмечался высокой результативностью: за 105 встреч за клуб забил 21 мяч. Однако летом 2022-го за ним пришёл «Фейеноорд». Возможно, клуб привлекла история, что вместе с Сантьяго «Крус Асуль» впервые за долгое время стал чемпионом Мексики. Хоп – и роттердамцы в сезоне-2022/2023 взяли золото Эредивизии впервые за шесть лет. Хименес же забил 15 мячей в чемпионате и финишировал четвёртым в гонке бомбардиров. Всего же он отметился 23 голами в 45 матчах. Удивительное преображение. В Мексике Сантьяго не был так результативен.
Сантьяго Хименес
Фото: Broer van den Boom/BSR Agency/Getty Images
Летом 2023-го Хименес привлёк внимание топ-клубов Европы. СМИ отмечали, что мексиканца рассматривают «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси». Однако форвард остался в команде Арне Слота и сыграл с ней в Лиге чемпионов. Сезон-2023/2024 Сантьяго провёл ещё круче: 23 мяча в Эредивизии (третье место в списке бомбардиров), а всего 27 голов за 41 игру. Он помог «Фейеноорду» взять Кубок Нидерландов и финишировать вторыми в чемпионате. Стало очевидно, что надолго Хименес в клубе не задержится.
Представляете Сантьяго в РПЛ? А история могла случиться! Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал работал над трансфером нападающего «Фейеноорда» летом 2024-го, прежде чем подписать Виллиана Жозе. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, португалец один раз созвонился с представителями Хименеса, однако дальше переговоры не продвинулись. «Фейеноорд» запросил за лучшего бомбардира € 30 млн, а на таких условиях сделка для «Спартака» оказалась невозможна. Роттердамцы в итоге снова удержали Хименеса в команде, отбив его и от европейских клубов.
Мексиканец продолжил заколачивать мячи: 16 голов в 19 встречах за «Фейеноорд» в первой части сезона-2024/2025. Хименес помог роттердамцам выйти в стыки ЛЧ, хотя в чемпионате клуб идёт всего лишь пятым. Сохранить форварда «Фейеноорду» не удалось. Нынешней зимой забивной нападающий понадобился «Милану». Ранее итальянцы уже контактировали по поводу Хименеса летом 2024 года, однако лишь в январе 2025-го пошли в трансферную атаку. «Милан» договорился с «Фейеноордом» и представителем форварда Рафаэлой Пиментой, а 3 февраля игрок подписал четырёхлетний контракт с новым клубом. За день до этого Хименес прибыл в Милан и посмотрел дерби с «Интером» (1:1) в компании со Златаном Ибрагимовичем.
А после объявления трансфера в интернете появились милые фотографии. На них Сантьяго одет в форму «Милана» в детстве. Мечты Хименеса превратились в реальность.
Сантьяго Хименес в детстве
Фото: ФК «Милан»
«Одним из моих главных мечтаний с детства было играть в Европе, и я его осуществил. Хотел выступать за большую команду и оставить свой след. В детстве я обожал «Милан». Когда мне позвонили из клуба, я сказал «вау!»
Сантьяго дебютировал в матче Кубка Италии с «Ромой» (3:1). Он вышел на 59-й минуте, а уже на 71-й ассистировал Жоау Феликсу. Затем – гол в игре Серии А с «Эмполи» (2:0). В первой же встрече стыков ЛЧ мексиканец не огорчил «бывших» из «Фейеноорда» (0:1). Помешало, что соперники очень хорошо знают форварда. «Я действовал с Хименесом плотно, а он этого не любит. Мы хорошо сработали в паре с другим защитником и заблокировали всё, что шло или летело в нашу штрафную», – отметил защитник «Фейеноорда» Давид Ганцко.
А затем принёс миланцам победу во встрече чемпионата с «Вероной» (1:0). Хименес — лишь третий футболист с 1994 года, забивший в двух первых матчах за «Милан» в Серии А. Ранее это удавалось только Андрею Шевченко и Кристиану Пулишичу. Мощный старт! Теперь Хименесу необходимо вытащить «Милан» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В битве с бывшим клубом. Сантьяго – одна из последних надежд «Милана», если учитывать нестабильную форму Рафаэла Леау.
«Я ожидал, что он будет так действовать, потому что он игрок, который любит забивать голы, а в этой команде мячи доходят до штрафной, и нужно быть готовым их забивать. Это правда, что иностранному игроку нелегко приехать в Италию и сразу же добиться успеха. Но это также наша ответственность — помочь ему и поставить его в положение, чтобы он делал всё правильно».
Что же делает Хименеса таким крутым?
Сантьяго – классический центрфорвард, действующий в современной манере. Мексиканец классно открывается в опасных зонах, грамотно отлипает от опекунов и крут в завершении атаки. Но при этом Хименес работает в прессинге: футбол тренера «Милана» Сержиу Консейсау требует от нападающего умение начать давление на соперника. Прежде всего игрок обязан не совершить отбор, а заставить чужую защиту суетиться. В этом плане итальянцы не сильно потеряли от размена работоспособного Альваро Мораты на мексиканца.
Сантьяго Хименес
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
А вот в атаке Хименес круче: в среднем он забивает 0,79 мяча за игру в нынешнем сезоне, показатель испанца – 0,33. Конечно, нерелевантно сравнивать чемпионаты Нидерландов и Италии. Но старт Сантьяго в «Милане» показывает, что форварду комфортно и на более высоком уровне.
Хименес не обладает выдающимися физическими данными (182 см), но при этом достаточно силён и умён, чтобы бороться даже с самыми крутыми защитниками. Часто он выходит победителем из-за правильного выбора позиции. Скорости мексиканцу всё же не хватает. Однако она не так сильно нужна при игровом стиле Сантьяго: он обожает располагаться в финальной трети, выступая как ориентир для передач партнёров. Хименес – завершитель, а не помощник. Поэтому в отлаженной системе он гарантирует «Милану» забитые мячи.