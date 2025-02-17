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Расписание спортивных матчей 18 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Медведев против Хачанова в Дохе, хоккей и «Бавария» — «Селтик»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 18 февраля: ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА, США — Швеция в Турнире четырёх наций, а также Кубок содружества по биатлону!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 4:00: Хоккей, Турнир четырёх наций, США — Швеция

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
США
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли этот матч иметь турнирное значение?

Шведы поставили себя в положение, когда не всё зависит от них. Даже победа в основное время над лидером не гарантирует им выхода в финал – нужно, чтобы канадцы и финны закончили основное время вничью и ушли в овертайм. Но турнир не носит какого-то очень большого значения, это не Олимпиада или чемпионат мира, а значит, можно расслабиться и спокойно играть. Получится ли у «Тре Крунур» покусать фаворита?

Реакция Америки на сумасшедший матч Канады и США:
«Это был беспредел». Суперматч Канада — США свёл фанатов хоккея с ума
«Это был беспредел». Суперматч Канада — США свёл фанатов хоккея с ума

🎾 16:00*: Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия, 4), Доха, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: кто успешнее сыграет в российском дерби на старте «пятисотника» в Дохе?

Российские теннисисты не очень успешно начали сезон и теперь в первом круге «пятисотника» в Дохе сразятся друг с другом. До этого Даниил Медведев и Карен Хачанов в рамках профессионального тура играли друг с другом семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу Даниила. Причём их последнее сражение в Монте-Карло-2024 осталось как раз за Кареном. Победитель нового матча встретится во втором круге с кем-то из пары Зизу Бергс — Роберто Баутиста-Агут.

Даниил сейчас пребывает в далеко не лучшем спортивном состоянии:
Глубокий кризис Медведева. Лучшему теннисисту России надо выигрывать здесь и сейчас
Глубокий кризис Медведева. Лучшему теннисисту России надо выигрывать здесь и сейчас

🎯 16:30: Биатлон, Кубок содружества, мужчины и женщины, индивидуальная гонка, 15 и 20 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
18 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
18 февраля 2025, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Интрига: оформят ли Наталия Шевченко и Антон Смольский «золотой» хет-трик?

На Кубке сильнейших пока прошло по две личных гонки. У мужчин обе выиграл Антон Смольский, а у женщин — Наталия Шевченко. Оба спортсмена прямо доминировали над своими соперниками. Получится ли у белоруса и россиянки оформить в Раубичах «золотой» хет-трик?

Шевченко очень красиво вырвала победу в пасьюте:
«У меня всё плыло в глазах». Россиянка чуть не упустила победу, пока брала флаг на финише
«У меня всё плыло в глазах». Россиянка чуть не упустила победу, пока брала флаг на финише

🎯 17:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, женщины, индивидуальная гонка, 15 км

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
18 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
Не началось

Интрига: время для победы Лу Жанмонно пришло?

Французская биатлонистка в этом сезоне выиграла обе индивидуальные гонки: в Контиолахти и Рупольдинге. У неё один из самых высоких процентов точности в стрельбе, и она пока не завоевала личное золото ЧМ. Для Лу индивидуалка в Ленцерхайде — предпоследняя возможность закрыть гештальт и добиться победы. Воспользуется ли она моментом?

Перед ЧМ Лу была великолепна!
Главный фаворит чемпионата мира известен? Француженка Жанмонно выносит всех подряд!
Главный фаворит чемпионата мира известен? Француженка Жанмонно выносит всех подряд!

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы прежний «Ак Барс»?

Казанский клуб после перерыва на Матч звёзд так и не может найти свою игру – команда Гатиятулина потерпела три поражения подряд с разностью шайб 3:14. А ведь ещё совсем недавно некоторые называли «Ак Барс» главным претендентом на победу в Восточной конференции. Серию надо однозначно надо прерывать, но позволит ли это сделать «Нефтехимик», который в последнем матче победил СКА и продолжает цепляться за призрачные шансы на плей-офф?

Почему нет борьбы за плей-офф в этом году?
За месяц до плей-офф в КХЛ определены все участники Кубка Гагарина. Почему так произошло?
За месяц до плей-офф в КХЛ определены все участники Кубка Гагарина. Почему так произошло?

⚽️ 20:45: «Милан» — «Фейеноорд», Лига чемпионов, стыковой матч

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Милан» пройти в 1/8 финала?

«Фейеноорд» поменял тренера за несколько дней до первого матча с «Миланом». И это сработало — клуб из Роттердама обыграл соперника (1:0) в Нидерландах. Хотя не обошлось без грубой ошибки вратаря итальянского клуба Мика Меньяна. После этого «Милан» одолел «Верону» (1:0) в Серии А, а «Фейеноорд» сгонял по нулям с «Бредой» (0:0) в Эредивизии. Итальянский клуб не проигрывает дома с октября 2024 года, а нидерландский — не побеждает на выезде в течение пяти матчей. Кому достанется путёвка в следующий раунд плей-офф?

Согласны с мнением Феликса?
Жоау Феликс: Консейсау преуспел везде, где бы он ни был, и преуспеет в «Милане»

⚽️ 23:00: «Аталанта» — «Брюгге», Лига чемпионов, стыковой матч

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: избежит ли «Аталанта» вылета из Лиги чемпионов?

«Аталанта» считалась фаворитом противостояния с «Брюгге». Бергамаски хорошо смотрелись в общем этапе — им не хватило чуть-чуть для попадания в топ-8. Но первая игра в Бельгии сложилась для команды Джан Пьеро Гасперини неудачно — поражение со счётом 1:2. В концовке арбитр назначил спорный пенальти в ворота итальянского клуба, чем взбесил главного тренера «Аталанты». В последнее время команда из Бергамо сильно буксует — одна победа в шести матчах. А «Брюгге» не проигрывает в течение четырёх встреч. Сможет ли бельгийский клуб оставить «Аталанту» без 1/8 финала?

Отличное достижение тренера «Аталанты»:
Гасперини стал вторым тренером в истории Серии А, набравшим 600+ очков с одним клубом

⚽️ 23:00: «Бавария» — «Селтик», Лига чемпионов, стыковой матч

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Баварии»?

Результат первого матча оставляет «Селтику» небольшие шансы на выход в 1/8 финала. Для этого столичному клубу нужно обязательно побеждать в Мюнхене. В этом сезоне «Бавария» проиграла дома только один раз — «Байеру» (0:1) в Кубке Германии. С трудом верится, что «Селтик» повторит результат команды Хаби Алонсо, хотя нельзя ничего исключать. «Бавария», в свою очередь, забивает не меньше трёх мячей в семи предыдущих встречах на домашнем стадионе. Кажется, оборону шотландского клуба ждёт тяжелейшее испытание.

Как «Бавария» сыграла в минувший уикенд:
Худший матч «Баварии» в этом сезоне
Худший матч «Баварии» в этом сезоне

⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Монако», Лига чемпионов, стыковой матч

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Монако» без Головина?

«Монако» в этом сезоне неудачно играет с «Бенфикой». Уступили в общем этапе ЛЧ (2:3), а потом не справились с соперником в первом стыковом матче плей-офф (0:1). Португальский клуб набрал приличную форму и одержал пять побед подряд во всех турнирах. Правда, команда дважды проиграла дома в 2025 году. «Монако» перед поездкой в Лиссабон хорошо размялся на «Нанте» (7:1) в чемпионате Франции. Ранее тренер французского клуба Ади Хюттер сообщил, что Александр Головин пропустит ответную встречу с «Бенфикой».

Куда стоит уйти Головину, если будет такая возможность?
Александр Головин определил топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру
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