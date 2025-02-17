Топ-события вторника: Медведев против Хачанова в Дохе, хоккей и «Бавария» — «Селтик»

Яркое 18 февраля: ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА, США — Швеция в Турнире четырёх наций, а также Кубок содружества по биатлону!

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🏒 4:00: Хоккей, Турнир четырёх наций, США — Швеция

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК США Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: будет ли этот матч иметь турнирное значение?

Шведы поставили себя в положение, когда не всё зависит от них. Даже победа в основное время над лидером не гарантирует им выхода в финал – нужно, чтобы канадцы и финны закончили основное время вничью и ушли в овертайм. Но турнир не носит какого-то очень большого значения, это не Олимпиада или чемпионат мира, а значит, можно расслабиться и спокойно играть. Получится ли у «Тре Крунур» покусать фаворита?

🎾 16:00*: Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия, 4), Доха, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто успешнее сыграет в российском дерби на старте «пятисотника» в Дохе?

Российские теннисисты не очень успешно начали сезон и теперь в первом круге «пятисотника» в Дохе сразятся друг с другом. До этого Даниил Медведев и Карен Хачанов в рамках профессионального тура играли друг с другом семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу Даниила. Причём их последнее сражение в Монте-Карло-2024 осталось как раз за Кареном. Победитель нового матча встретится во втором круге с кем-то из пары Зизу Бергс — Роберто Баутиста-Агут.

🎯 16:30: Биатлон, Кубок содружества, мужчины и женщины, индивидуальная гонка, 15 и 20 км

Интрига: оформят ли Наталия Шевченко и Антон Смольский «золотой» хет-трик?

На Кубке сильнейших пока прошло по две личных гонки. У мужчин обе выиграл Антон Смольский, а у женщин — Наталия Шевченко. Оба спортсмена прямо доминировали над своими соперниками. Получится ли у белоруса и россиянки оформить в Раубичах «золотой» хет-трик?

🎯 17:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, женщины, индивидуальная гонка, 15 км

Интрига: время для победы Лу Жанмонно пришло?

Французская биатлонистка в этом сезоне выиграла обе индивидуальные гонки: в Контиолахти и Рупольдинге. У неё один из самых высоких процентов точности в стрельбе, и она пока не завоевала личное золото ЧМ. Для Лу индивидуалка в Ленцерхайде — предпоследняя возможность закрыть гештальт и добиться победы. Воспользуется ли она моментом?

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увидим ли мы прежний «Ак Барс»?

Казанский клуб после перерыва на Матч звёзд так и не может найти свою игру – команда Гатиятулина потерпела три поражения подряд с разностью шайб 3:14. А ведь ещё совсем недавно некоторые называли «Ак Барс» главным претендентом на победу в Восточной конференции. Серию надо однозначно надо прерывать, но позволит ли это сделать «Нефтехимик», который в последнем матче победил СКА и продолжает цепляться за призрачные шансы на плей-офф?

⚽️ 20:45: «Милан» — «Фейеноорд», Лига чемпионов, стыковой матч

Интрига: сможет ли «Милан» пройти в 1/8 финала?

«Фейеноорд» поменял тренера за несколько дней до первого матча с «Миланом». И это сработало — клуб из Роттердама обыграл соперника (1:0) в Нидерландах. Хотя не обошлось без грубой ошибки вратаря итальянского клуба Мика Меньяна. После этого «Милан» одолел «Верону» (1:0) в Серии А, а «Фейеноорд» сгонял по нулям с «Бредой» (0:0) в Эредивизии. Итальянский клуб не проигрывает дома с октября 2024 года, а нидерландский — не побеждает на выезде в течение пяти матчей. Кому достанется путёвка в следующий раунд плей-офф?

⚽️ 23:00: «Аталанта» — «Брюгге», Лига чемпионов, стыковой матч

Интрига: избежит ли «Аталанта» вылета из Лиги чемпионов?

«Аталанта» считалась фаворитом противостояния с «Брюгге». Бергамаски хорошо смотрелись в общем этапе — им не хватило чуть-чуть для попадания в топ-8. Но первая игра в Бельгии сложилась для команды Джан Пьеро Гасперини неудачно — поражение со счётом 1:2. В концовке арбитр назначил спорный пенальти в ворота итальянского клуба, чем взбесил главного тренера «Аталанты». В последнее время команда из Бергамо сильно буксует — одна победа в шести матчах. А «Брюгге» не проигрывает в течение четырёх встреч. Сможет ли бельгийский клуб оставить «Аталанту» без 1/8 финала?

Отличное достижение тренера «Аталанты»: Гасперини стал вторым тренером в истории Серии А, набравшим 600+ очков с одним клубом

⚽️ 23:00: «Бавария» — «Селтик», Лига чемпионов, стыковой матч

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Баварии»?

Результат первого матча оставляет «Селтику» небольшие шансы на выход в 1/8 финала. Для этого столичному клубу нужно обязательно побеждать в Мюнхене. В этом сезоне «Бавария» проиграла дома только один раз — «Байеру» (0:1) в Кубке Германии. С трудом верится, что «Селтик» повторит результат команды Хаби Алонсо, хотя нельзя ничего исключать. «Бавария», в свою очередь, забивает не меньше трёх мячей в семи предыдущих встречах на домашнем стадионе. Кажется, оборону шотландского клуба ждёт тяжелейшее испытание.

⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Монако», Лига чемпионов, стыковой матч

Интрига: справится ли «Монако» без Головина?

«Монако» в этом сезоне неудачно играет с «Бенфикой». Уступили в общем этапе ЛЧ (2:3), а потом не справились с соперником в первом стыковом матче плей-офф (0:1). Португальский клуб набрал приличную форму и одержал пять побед подряд во всех турнирах. Правда, команда дважды проиграла дома в 2025 году. «Монако» перед поездкой в Лиссабон хорошо размялся на «Нанте» (7:1) в чемпионате Франции. Ранее тренер французского клуба Ади Хюттер сообщил, что Александр Головин пропустит ответную встречу с «Бенфикой».