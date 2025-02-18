ЦСКА мог красиво завершить зимнюю кампанию. Но клуб кинули с трансфером

Ещё в начале февраля казалось, что ЦСКА эталонно работает на трансферном рынке. Особенно с учётом ограниченности в финансах и санкций. В 10-х числах месяца один из ведущих журналистов Бразилии Вене Касагранде сообщил: московский клуб закрывает сделки по двум игрокам — нападающему Алеррандро и вингеру Лоррану.

Для этого представители ЦСКА лично прилетели в Бразилию, переговорили с руководителями «РБ Брагантино» и «Фламенго» и с самими игроками, и вскоре те должны были отправиться на медосмотр. По Алеррандро всё так и случилось. Он уже в Турции, прошёл все медицинские тесты и в скором времени подпишет контракт. А вот с Лорраном ситуация куда сложнее. В момент, когда он уже ждал вылета в Турцию, в бразильский клуб пришла бумага из ЦСКА. И там сообщалось, что российский клуб вышел из переговоров по трансферу игрока.

Клубы обо всём договорились, но, похоже, сделку сорвали агенты

Как сообщает всё тот же Касагранде, Лорран вместе со своими представителями уже прибыл в аэропорт Рио-де-Жанейро. И пока ожидал вылета, ему сообщили, что он остаётся в Бразилии. По сведениям инсайдера, у каждой стороны были свои причины спровоцировать срыв сделки. «Фламенго» обвиняет агентов игрока, которые якобы в последний момент решили изменить условия в сторону увеличения комиссии. Агенты винят, с одной стороны, «Фламенго», который якобы запросил у ЦСКА подписанный с игроком контракт, чтобы гарантировать будущую сделку. С другой — ЦСКА, который этот документ не прислал. В московском клубе не пошли на это и захотели, чтобы Лорран сначала прошёл медосмотр.

«После обсуждения нескольких деталей было достигнуто соглашение между двумя клубами и спортсменом, — сказал «Чемпионату» агент футболиста Тьяго Фрейтас. — Лорран приготовился к немедленной поездке, пока клубы разбирались с вопросами, связанными с документами. Было решено, что спортсмен будет отпущен «Фламенго» для поездки, после того как ЦСКА отправит подписанный контракт на трансфер. ЦСКА же сказал, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и поэтому «Фламенго» не отпустил Лоррана».

Лорран Фото: Getty Images

Инсайдер Иван Карпов добавляет, что дело всё-таки в представителях игрока. Они отказались вылетать в Турцию до момента получения подписанного контракта и агентского договора. В ЦСКА, естественно, не пошли на такой шантаж. Клуб был готов оформить все документы только после прохождения 18-летним вингером полного медосмотра. Один раз армейцы уже обожглись так на истории с Фуксом. С того момента существует чёткий регламент трансферной работы. И нарушить его не захотели даже после сложных и долгих переговоров с «Фламенго». Получается, игрок остался в Бразилии. И едва ли за оставшиеся три дня ситуация может резко измениться.

Хотя потенциально это могла бы быть самая крупная сделка ЦСКА в зимнее трансферное окно. По разным данным, клуб был готов заплатить около € 8 млн за 80% прав на футболиста. € 4 млн «Фламенго» получил бы сразу, а ещё по € 2 млн — двумя траншами в течение года. Причём других предложений по игроку у клуба не было. Так что там были максимально заинтересованы в трансфере с учётом того, что летом или через год такие деньги уже мог бы никто и не предложить. Однако план шантажа не сработал. Теперь пришлось откатиться назад.

Официальную позицию клуба в своём телеграм-канале высказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. И его пост подтверждает инсайды:

— Не секрет, что последний месяц шли переговоры, которые частично являлись достоянием общественности. Поэтому считаем логичным и важным закрыть этот вопрос. Накануне (16 февраля. — Прим. «Чемпионата») должен был состояться вылет игрока в Турцию для прохождения медобследования и последующего подписания контракта. Однако за пару часов до вылета стороной футболиста было предложено изменить условия сделки, по которым все необходимые бумаги должны быть подписаны ещё до вылета и прохождения медосмотра.

И если трансферный контракт с «Фламенго» мы были готовы подписать, то в случае подписания трудового договора с самим футболистом наш клуб уже ничего бы не смог сделать, если бы игрок не прошёл медосмотр. ЦСКА работает на бразильском рынке более 20 лет, и ни у кого никогда не было вопросов в надёжности нас как партнёров или в силе нашего слова, готовности договариваться. И в этой ситуации мы не хотим затрагивать игрока или уважаемое нами руководство «Фламенго».

Кирилл Брейдо директор по коммуникациям ЦСКА «Каждая из сторон во время сделки преследует свои интересы, что абсолютно нормально. Однако ситуация, при которой все бумаги внезапно должны подписаться ещё до медосмотра, невозможна. О соответствующем видении ситуации и срывающейся сделке мы уже уведомили руководство «Фламенго».



А чем тогда поможет Алеррандро?

Алеррандро — более предсказуемый и понятный трансфер, в отличие от 18-летнего Лоррана. Нападающий «РБ Брагантино» подтвердил свой уровень в прошлом сезоне, став одним из лучших бомбардиров чемпионата Бразилии. На его счету 15 мячей и две голевые передачи в 34 матчах. При этом такую статистику он набил, выступая за дебютанта чемпионата — клуб «Витория» из Баии. Там Алеррандро провёл прошлый сезон на правах аренды. Удивительно, что его стоимость особо не изменилась после таких успехов. Transfermarkt оценивает футболиста в € 4 млн.

Алеррандро в клубе «Витория» Фото: Wagner Meier/Getty Images

При этом у ЦСКА были конкуренты. Когда только появилась новость о возможном трансфере в Россию, сам футболист отказался от такого варианта. Ведь у него были предложения из Мексики и Испании, где его хотела видеть «Севилья». И сам бразилец был не против поиграть в Ла Лиге. Но в итоге история с трансфером туда не продвинулась, регистрационный период в европейских лигах закончился, и вариантов осталось немного. Либо оставаться в «РБ Брагантино» на сезон, либо ехать в ЦСКА на более интересные финансовые условия. 25-летний нападающий выбрал второй вариант. Никаких осуждений.

Плюс игрок действительно заморочился ради этого трансфера. Ведь официально компания Red Bull, которой принадлежит бразильский клуб, не ведёт никакой бизнес с Россией. Так что Алеррандро пришлось самостоятельно выкупать свой контракт, платить с этого налог, чтобы поиграть в РПЛ. Он справился. Вскоре начнёт подготовку с командой, а уже в марте наверняка дебютирует в чемпионате.