Какой трансфер до закрытия зимнего окна РПЛ вы ждёте больше всего?

До закрытия зимнего трансферного окна в чемпионате России осталось всего несколько дней. После 20 февраля клубы РПЛ уже не смогут дозаявлять новичков, если не учитывать свободных агентов. Время на исходе, тем не менее ещё несколько громких переходов может состояться.

«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо» и «Краснодар» продолжают работу на рынке, да и другие клубы РПЛ, возможно, кого-то подпишут «на флажке». Какой трансфер вы особенно ждёте до закрытия зимнего окна? Участвуйте в голосовании и помогите выбрать лучшего из потенциальных новичков.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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