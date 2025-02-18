Какой трансфер до закрытия зимнего окна РПЛ вы ждёте больше всего?

До закрытия зимнего трансферного окна в чемпионате России осталось всего несколько дней. После 20 февраля клубы РПЛ уже не смогут дозаявлять новичков, если не учитывать свободных агентов. Время на исходе, тем не менее ещё несколько громких переходов может состояться.
«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо» и «Краснодар» продолжают работу на рынке, да и другие клубы РПЛ, возможно, кого-то подпишут «на флажке». Какой трансфер вы особенно ждёте до закрытия зимнего окна? Участвуйте в голосовании и помогите выбрать лучшего из потенциальных новичков.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Жедсон Фернандеш — в «Спартак»
Вариант с подписанием Фернандеша из «Бешикташа» стал, по всей видимости, приоритетным для «Спартака» после того, как «завис» трансфер Илича. Но заполучить бывшего игрока «Тоттенхэма» и одного из лучших полузащитников чемпионата Турции оказалось не так-то просто. Стало известно, что самого Жедсона устроили условия контракта, предложенного москвичами, а вот руководство стамбульского клуба пока не дало согласия на сделку, несмотря на впечатляющий оффер в размере € 25 млн. Если верить турецким СМИ, президент «Бешикташа» Сердал Адали отказывается от продажи португальца за эти деньги. Впрочем, возможно, таким образом он всего лишь пытается заставить «Спартак» заплатить больше.
Данил Глебов — в «Динамо» Москва
Переход опорного полузащитника сборной России из «Ростова» в «Динамо» мог бы стать главным трансфером зимы внутри РПЛ. Два клуба вели активные переговоры, а сделка оценивалась в € 8 млн. Сам капитан ростовчан согласовал пятилетний контракт с москвичами. «Динамо» очень нужно усиление на эту позицию, а главный тренер бело-голубых Марцел Личка прямо говорил, что хотел бы видеть в команде Глебова. Тем не менее в ходе переговоров у клубов возникли разногласия, которые по-прежнему не преодолены. Остаётся только гадать, доедет ли Данил этой зимой до столицы.
Другой трансфер — самый интересный
Вы ждёте с большим интересом какой-то другой трансфер? Тогда голосуйте за эту опцию и пишите в комментариях, какого игрока и в каком клубе РПЛ хотите видеть в зимнее окно. Правда, все более-менее интересные слухи связаны в основном с командами из топ-6 российского чемпионата — московским квартетом, «Краснодаром» и «Зенитом». Кстати, возможно, и чемпион России подпишет больше чем одного новичка. После аренды Огнена Мимовича гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб сделает ещё один-два трансфера. Значит, Саласар не единственная цель «Зенита».
Хуан Касерес — в «Динамо» Москва
«Динамо» фактически решило вопрос с усилением позиции правого защитника. Ещё несколько дней назад появилась информация, что Касерес прилетел в Москву, чтобы пройти медосмотр для московского клуба и подписать контракт до 2029 года. Ждём официального объявления о трансфере. Сообщалось, что «Динамо» заплатит € 3,4 млн «Ланусу» за покупку парагвайца. В сезоне-2024 Хуан сыграл 18 матчей в чемпионате Аргентины без результативных действий, а на старте нового сезона сделал одну голевую передачу в трёх играх. Будущий новичок бело-голубых выделяется высокой скоростью.
Родриго Саласар — в «Зенит»
История с переходом Саласара из «Браги» в «Зенит» превратилась в настоящий бразильский сериал, пусть даже в этом случае речь идёт о новичке из Уругвая, а не с любимого рынка сине-бело-голубых. Два клуба, казалось, договорились о сделке за € 15+5 млн, и центральный полузащитник прилетел на сборы чемпиона России. Однако сменщик Клаудиньо до сих пор так и не стал игроком петербургской команды. «Брагу» не устроили предложенные «Зенитом» гарантии перевода денег под санкциями. Саласар вернулся в Португалию, чтобы каким-то образом договориться о своём трансфере. Получится?
Новый форвард — в «Локомотив»
«Локомотив» очень хочет подписать нового нападающего, который конкурировал бы с Дмитрием Воробьёвым и Тимуром Сулеймановым. Вот только подходящий по соотношению «цена-качество» форвард никак не находится. Железнодорожники вели разных игроков — от бомбардира «Рубина» Мирлинда Даку до Сандро Куленовича из загребского «Динамо». Однако некоторые потенциальные новички оказалась слишком дорогими, а, например, от хорвата Патрика Мийича из австрийского «Хартберга» московский клуб отказался сам. С каждым днём всё меньше верится в трансфер «Локо» в атаку. Но ещё могут успеть.
Лорран — в ЦСКА
Трансфер молодого вингера «Фламенго» в ЦСКА казался уже решённым вопросом. Лоррану оставалось подписать контракт после медосмотра, а московскому клубу — официально объявить о переходе новичка. Сумма сделки должна была составить € 8 млн. Однако агенты футболиста в последний момент потребовали прислать контракт для подписания до медосмотра. ЦСКА такой расклад не устроил, и на данный момент сделка сорвана. Если же она всё-таки состоится, то в определённой мере станет трансфером на перспективу. В прошедшем чемпионате Бразилии 18-летний Лорран лишь восемь раз попал в основу, а всего сыграл 19 матчей и набрал 1+1.
Новый вингер — в «Краснодар»
Лидер РПЛ всю зиму думает о подписании легионера на фланг атаки, тем не менее до сих пор никого не купил. В январе сообщалось, что «Краснодар» близок к трансферу Уэсли Рибейро из «Интернасьонала», появлялись новости об интересе клуба Сергея Галицкого к другим вингерам из чемпионата Бразилии и даже к аргентинцу Пабло Солари, который в итоге оказался в «Спартаке». Но в «Краснодаре» как будто и сами не уверены в том, что рассматриваемые игроки — подходящие фигуры. Уже и Мурад Мусаев сомневается в появлении новичков. Впрочем, пока зимнее окно не закрывалось, всё возможно. Верите в трансфер от «Краснодара»?
Иван Илич — в «Спартак»
Серб из «Торино» изначально шёл под первым номером у «Спартака» на позицию центрального полузащитника. По крайней мере, именно Илича московский клуб пытался подписать, прежде чем переключился на Фернандеша. Не будет преувеличением сказать, что Иван был одной ногой в команде своего соотечественника Деяна Станковича. Как сообщали инсайдеры, Илич даже прилетал в Москву для завершения переговоров со «Спартаком». Тем не менее на финишной прямой все участники «трансферного забега» остановились. То ли «Торино» и самого серба не до конца устроили предложенные условия, то ли красно-белые засомневались из-за травматичности хавбека, но Иван вернулся в Италию. С тех пор ничего не происходит.