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Барселона — Райо Вальекано — 1:0, обзор матча 24-го тура Ла Лиги, гол Роберта Левандовского, статистика, таблица, 17 февраля 2025

«Барса» наказала «Реал» за осечку и теперь первая! Но как же она отскочила в концовке
Кирилл Закатченко
«Барселона» — «Райо Вальекано» — 1:0
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Для победы над «Райо Вальекано» хватило одного гола с пенальти.

«Барселона» и «Райо Вальекано» закрыли программу 24-го тура чемпионата Испании. По её итогам «Реал» остался без первого места в таблице.

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Левандовски – 28'    

Каталонский клуб получил хороший подарок по итогам уикенда. «Реал» потерял очки в матче с «Осасуной» (1:1), а «Атлетико» — с «Сельтой» (1:1). Таким образом, «Барса» вернула бы себе первое место в таблице в случае победы в игре с «Райо Вальекано». Этот клуб, в свою очередь, располагался на шестом месте и не проигрывал в чемпионате с 1 декабря 2024 года. Более того, в одной из встреч он отобрал очки у «Реала» (3:3).

Матч «Реала» получился скандальным:
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Первые 20 минут прошли без моментов. Да, «Барселона» долго владела мячом (кто-то вообще удивлён?), но с созданием остроты у чужих ворот были проблемы. Правда, вторая половина первого тайма прошла гораздо веселее. Рафинья мог забивать дважды в течение четырёх минут. Сначала бразилец не попал в дальний угол, а потом с его ударом справился вратарь гостей Аугусто Баталья.

Не получилось забить с игры — «Барса» сделала это с пенальти. Арбитр Мария Мелеро Лопес не увидел никакого фола после единоборства Пате Сисса и Иньиго Мартинеса, но в дело вмешались видеопомощники. Сисс действительно схватил руками соперника, но мяч в любом случае не долетел бы до футболиста «Барселоны», поскольку вратарь «Райо Вальекано» сыграл на выходе. Тем не менее судья назначил пенальти, а Роберт Левандовски переиграл Баталью — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. 20-й гол поляка в чемпионате (лучший бомбардир Примеры).

Роберт Левандовски реализует пенальти

Роберт Левандовски реализует пенальти

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Почти сразу после этого Ламин Ямаль проверил вратаря ударом в ближний угол — Баталья справился. «Райо» осмелел в концовке тайма и создал пару неплохих моментов. Войцех Щенсны с большим трудом остановил мяч после выстрела Ранди Нтекья, а потом не позволил добить Альваро Гарсии. Чуть позже «Райо» забил (это сделал Хорхе де Фрутос), но судьи увидели офсайд. Он действительно был у Нтекья, который не касался мяча в атаке. Видимо, арбитры посчитали, что футболист «Райо» блокировал Мартинеса, следовательно, принимал участие в эпизоде.

После перерыва запомнился трюк Дани Ольмо. Испанец классно развернулся и одним движением ушёл от двух защитников, после чего оказался на газоне после контакта с вратарём. Показалось, что Баталья зацепил чемпиона Европы, но судья не указал на «точку».

Момент с падением Дани Ольмо

Момент с падением Дани Ольмо

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Был шанс и у Рафиньи, но бразилец завершил быстрый прорыв ударом выше ворот из убойной позиции.

А потом «Барса» откровенно отскочила. «Райо» создал жирный момент на 90+1-й минуте, но де Фрутос головой не попал в створ ворот, хотя его никто не держал. Правда, футболисту «Райо» пришлось тянуться за мячом, но это было очень опасно. Каталонцы всё-таки удержали победный результат, однако матч получился для команды Ханс-Дитера Флика довольно тяжёлым.

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