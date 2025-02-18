«Барса» наказала «Реал» за осечку и теперь первая! Но как же она отскочила в концовке

«Барселона» и «Райо Вальекано» закрыли программу 24-го тура чемпионата Испании. По её итогам «Реал» остался без первого места в таблице.

Каталонский клуб получил хороший подарок по итогам уикенда. «Реал» потерял очки в матче с «Осасуной» (1:1), а «Атлетико» — с «Сельтой» (1:1). Таким образом, «Барса» вернула бы себе первое место в таблице в случае победы в игре с «Райо Вальекано». Этот клуб, в свою очередь, располагался на шестом месте и не проигрывал в чемпионате с 1 декабря 2024 года. Более того, в одной из встреч он отобрал очки у «Реала» (3:3).

Первые 20 минут прошли без моментов. Да, «Барселона» долго владела мячом (кто-то вообще удивлён?), но с созданием остроты у чужих ворот были проблемы. Правда, вторая половина первого тайма прошла гораздо веселее. Рафинья мог забивать дважды в течение четырёх минут. Сначала бразилец не попал в дальний угол, а потом с его ударом справился вратарь гостей Аугусто Баталья.

Не получилось забить с игры — «Барса» сделала это с пенальти. Арбитр Мария Мелеро Лопес не увидел никакого фола после единоборства Пате Сисса и Иньиго Мартинеса, но в дело вмешались видеопомощники. Сисс действительно схватил руками соперника, но мяч в любом случае не долетел бы до футболиста «Барселоны», поскольку вратарь «Райо Вальекано» сыграл на выходе. Тем не менее судья назначил пенальти, а Роберт Левандовски переиграл Баталью — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. 20-й гол поляка в чемпионате (лучший бомбардир Примеры).

Роберт Левандовски реализует пенальти Фото: Alex Caparros/Getty Images

Почти сразу после этого Ламин Ямаль проверил вратаря ударом в ближний угол — Баталья справился. «Райо» осмелел в концовке тайма и создал пару неплохих моментов. Войцех Щенсны с большим трудом остановил мяч после выстрела Ранди Нтекья, а потом не позволил добить Альваро Гарсии. Чуть позже «Райо» забил (это сделал Хорхе де Фрутос), но судьи увидели офсайд. Он действительно был у Нтекья, который не касался мяча в атаке. Видимо, арбитры посчитали, что футболист «Райо» блокировал Мартинеса, следовательно, принимал участие в эпизоде.

После перерыва запомнился трюк Дани Ольмо. Испанец классно развернулся и одним движением ушёл от двух защитников, после чего оказался на газоне после контакта с вратарём. Показалось, что Баталья зацепил чемпиона Европы, но судья не указал на «точку».

Момент с падением Дани Ольмо Фото: Alex Caparros/Getty Images

Был шанс и у Рафиньи, но бразилец завершил быстрый прорыв ударом выше ворот из убойной позиции.

А потом «Барса» откровенно отскочила. «Райо» создал жирный момент на 90+1-й минуте, но де Фрутос головой не попал в створ ворот, хотя его никто не держал. Правда, футболисту «Райо» пришлось тянуться за мячом, но это было очень опасно. Каталонцы всё-таки удержали победный результат, однако матч получился для команды Ханс-Дитера Флика довольно тяжёлым.