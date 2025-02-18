«Зенит» был и остаётся фаворитом, кто бы что ни делал». Генич — об РПЛ и трансферах

Комментатор Константин Генич стал гостем очередного выпуска подкаста «Премьер-Лига несправедливости». И ответил на множество вопросов в преддверии рестарта РПЛ. До него, кстати, осталось меньше двух недель.

О Зимнем Кубке РПЛ

«Мне кажется, на Медиалиге даже поживее было. Организация была топовой — шесть команд, здорово. Многие тренеры любят работать в тишине, им не нужна такая показуха. Когда работаешь в спокойной атмосфере, к тебе нет лишних и ненужных вопросов. Они ведь появились к «Спартаку». Появились к «Динамо» после того, как они не забили ни одного мяча. Гораздо спокойно играть где-нибудь в Катаре с «Уралом» или сборной Иордании. А когда такое нагнетание, возможно, такой команде, как «Зенит», это не нужно».

О чемпионской гонке

«Зенит» был и остаётся фаворитом чемпионской гонки, кто бы что ни делал. Какие бы трансферы ни совершал «Спартак». Как бы ни был стабилен и хорош в целом «Краснодар». Есть «Зенит» и все остальные. Если отталкиваться от увиденного на зимнем турнире, от потенциала и скамейки сине-бело-голубых, то, конечно, это фаворит. Нам только на радость, что интрига ещё не умерла. «Зенит» её сам поддерживает неудачами в матчах с «Акроном» и «Крыльями». Многое зависит от травм. «Зенит» ворвался в сезон с невероятным КПД, с голами Глушенкова. А потом Максим получил глупую травму, и всё рассеялось».

О «Краснодаре»

«По поводу отсутствия трансферов «Краснодара» — логика клуба понятная и аргументированная. Есть костяк, есть сыгранный состав. Они выполнили ключевую задачу на зиму — подписали новый контракт с Кордобой. Это большое событие. Они успокоили Джона, успокоились сами. У «Краснодара» есть стартовый состав и четыре-пять футболистов на замену. Видимо, они хотят этой группой игроков доехать до конца сезона и боятся кого-то туда ввести. «Краснодар» каким-то образом научился правильно восстанавливать футболистов в условиях непростой логистики. Они семь раз подряд выходили на матч РПЛ с одним и тем же составом. «Краснодар» вёл много игроков. «Быки» считают всё не в евро, а в рублях».

О тратах «Спартака» на новых футболистов

«Гарсия должен понять, куда он попал. Он провёл первый матч с «Зенитом», но там не было «Спартака» в целом. Я смотрел его нарезку. Мне, кстати, сразу сказали, что это фланговый нападающий. На зимнем турнире в его действиях была вальяжность. Не хватило концентрации. Раньше в «Спартаке» решение по трансферам принимал один Леонид Федун. А сейчас всё делается коллективно. Неудивительно, что красно-белые готовы тратить такие средства».

О Соболеве

«Для меня вообще не странно, что Соболеву не дали сыграть со «Спартаком». Семак любит тишину. Ему нравится, когда всё спокойно. Думаю, повышенное внимание Семака чуть-чуть напрягает. Решение тренера выглядит оправданным. Соболев забивает. Но Семак говорил, что Александр должен быть чаще в штрафной площади соперника. Не надо, чтобы он получал мячи на флангах. Семаку важнее интегрировать Соболева в понятный для «Зенита» футбол. Я уверен, что Александр не начнёт вторую часть сезона в основе. Там будут играть Лусиано и Кассьерра. Соболев не рассматривается как основной игрок».

Вильмар Барриос и Александр Соболев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

О Сперцяне

«Мне кажется, летом Сперцяна отпустят куда угодно. Вопрос в предложении. На мой взгляд, реальная цена Эдика — € 12-15 млн. Сперцяну нужен клуб в Европе, в котором он бы постоянно играл. «Лидс» — хороший вариант. Но мне не кажется, что Эдику нужно в 25 лет ехать в АПЛ. Тем более в команду, которая только поднимается в элитный дивизион. Кстати, Сперцян после борьбы не стоит на ногах, часто падает. Нам сказали, что это появилось после прихода Ивича. И сейчас это искоренить не получается. В связи с этим много симуляций, недоработка в силовой борьбе. И мы говорим про английскую лигу, где мощный футбол».

О Захаряне

«Динамо» предлагало Захаряну вернуться. Аренда до конца нынешнего сезона. Был разговор с Арсеном. Ему предлагали перезагрузиться, помочь «Динамо» на весеннем отрезке. Хотели понять позицию Арсена. Он отказался от возвращения. Шансы у него в «Реале Сосьедад» будут. Вопрос, как он ими воспользуется. Я узнал по поводу травмы Захаряна. Молодой парень из второй команды решил себя показать на тренировке и заехал туда, куда не надо было. К сожалению, всё произошло на ровном месте».

О «Динамо»

«Динамо» не забило ни одного мяча на зимнем турнире, но паниковать по поводу команды не надо. Они подписали Касереса — окей. Укрепили проблемную позицию. Взяли защитника сборной Парагвая, который «сожрал» Винисиуса. По поводу центра обороны — возможно, ждут возвращения Майсторовича. В атаке — Артур, Нгамалё, Тюкавин, Бителло вернулся. Всё нормально. Если придёт Глебов, то Лаксальта можно отправить на фланг обороны».

О «Ростове» и Глебове

«Ростов» не поднимется выше шестого места и не опустится ниже восьмого-девятого. Непонятно, зачем удерживать Глебова, когда нет особенных задач. Думаю, в «Ростове» понимают, что со спортивной точки зрения Данила нужно отпускать. С точки зрения финансов — видимо, клуб не намерен продавать игрока ниже определённой суммы. Понятно, что они сейчас не найдут ему замену. Наигрывайте тогда других на этой позиции. Есть Кучаев, Миронов, Шанталий. В ОАЭ была идеальная ситуация, когда «Ростов» и «Динамо» играли за пятое место. Глебов мог отыграть один тайм за донской клуб, второй — за московский. В перерыве сделали бы презентацию, сфоткали бы Данила с футболкой «Динамо». Это было бы красиво! Такого никто никогда не делал».

Данил Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О Личке

«Я слышал из хороших источников, что Марцела могли уволить, не обыграй «Динамо» «Химки» в заключительном туре перед зимним перерывом. Претензия к Личке — нет баланса. Но как ему помогают? Зачем продлевать контракт с Дасой? Вы ищете опорного полузащитника, покупаете Чавеса, а выяснятся, что это не опорник. И Личке приходится в эту зону ставить Лаксальта. Вам нужен такой футболист, как Барриос. Или Глебов. Трансфер Артура пока выглядит как приобретение по рекомендации кого-то. Молодцы, что не прогнулись в ситуации с Бителло. Тут респект».

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О Карпине

«Насколько мне известно, жена Карпина хотела бы попробовать себя на телевидении. В этом плане вариант с Москвой более привлекательный, нежели с Ростовом-на-Дону. Валерий Георгиевич уже столько дал «Ростову», что пора его вытаскивать из этого рабства. Это супервариант для «Динамо». Но не уверен, что московский клуб согласится, чтобы Карпин совмещал работу в сборной. А он там кайфует. Плюс друзья все пристроены. С другой стороны, если нас в скором времени вернут в международные турниры, Карпин скажет: «А я что, просто переждал?» Есть вопросы, хочет ли он оставить пост тренера сборной. А «Динамо», мне кажется, категорически против совмещения».

О ЦСКА и «Локомотиве»

«Думаю, ЦСКА хотел отдать Гуарирапу обратно в «Сочи», а черноморский клуб сказал: «Не надо». «Ромб» — тяжёлое построение для соперника. Я общался с футболистами «Краснодара». Все говорили, что это необычное построение, в РПЛ никто так не играет. Пьянич, на мой взгляд, играет не там, где надо Николичу. Кисляк и Обляков немного потеряли в своём функционале. Пьянич всё время отходит в глубину, а ему тренерский штаб показывал, что ты не там получаешь мяч. Файзуллаев, видимо, не подходит для этой схемы. Думаю, у ЦСКА будут проблемы с позиционной атакой с таким Пьяничем.

Я ездил на тренировку «Локомотива». Никогда не видел, чтобы Галактионов так орал. А зачем «Локомотиву» нужен форвард? Мне кажется, там переизбыток игроков впереди».

О претендентах на вылет

«Думаю, что «Оренбург» не вылетит напрямую, а окажется в стыках. Не очень хорошие перспективы у «Факела». Плюс ушёл Марков. «Ахмат» выберется. Не хотелось бы, чтобы «Пари НН» глубоко упал. Но пока непонятно, как в состав вольются новички, а их много. «Химки» по составу должны быть в десятке. Мне кажется, у Махачкалы будут проблемы. Главное — не перестилать поле на домашнем стадионе. Тогда будут шансы. По составу они должны быть как минимум в зоне стыков».

О Промесе

«В ОАЭ сделал фото с Промесом. После чего словил столько говна в комментариях. Не понимаю, зачем его возвращать в «Спартак»? Красно-белые — молодцы, что поддерживают его. Правильно, что «Спартак» не отнекивается от Квинси. Но не вижу смысла в его возвращении».

О том, каким будет топ-3 в РПЛ по итогам сезона

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Думаю, «Краснодара» не будет в тройке. ЦСКА точно окажется в пятёрке. Мне кажется, у армейцев будет хороший спурт весной».