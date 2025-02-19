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Реал Мадрид — Манчестер Сити: прямая онлайн-трансляция стыкового матча Лиги чемпионов, 1/16 финала, где смотреть, 19 февраля 2025

«Реал» и «Сити» рубятся за 1/8 финала Лиги чемпионов! Будет ли чудо-камбэк Гвардиолы? LIVE
Никита Паглазов
«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». LIVE
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Пепу нужна победа в Мадриде. Следим вместе!

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Друзья, всем привет! Стыки Лиги чемпионов в самом разгаре. Сегодня нас ждёт главный матч на этой стадии. «Реал» и «Манчестер Сити» окончательно решат, кому играть в 1/8 финала.

В первой встрече мы сполна получили то, чего ждали. «Реал» и «Сити» устроили настоящую зарубу: англичане сделали 2:1 на 80-й минуте, и, казалось, поедут в Мадрид с преимуществом. А потом все вспомнили, что «Реал» — это «Реал». 86-я минута, 90+2-я — два гола превратили поражение в победу.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь «Сити» нужен камбэк, да ещё и на выезде. Правило выездного гола, к счастью для них, уже не действует, но побеждать в Мадриде нужно в любом случае — преимущество в один мяч подарит хотя бы дополнительное время. В противном случае в 1/8 финала отправится «Реал».

«Чемпионат» будет внимательно следить за главным матчем дня. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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