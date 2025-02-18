Сменили руководство, взяли игроков «Спартака» и «Динамо». «Крылья» резко обновились

Под конец зимней паузы в РПЛ веселье пришло к «Крыльям Советов». Хотя самарцы шумели и в первой половине сезона: драма с потенциальным увольнением тренера Игоря Осинькина, скандал после заявления губернатора области Федорищева, нестабильные результаты… Сейчас же «Крылья» переживают ключевые изменения в руководстве, подписывают игроков и определяют будущее Игоря Осинькина. Разбираемся, что уже случилось и должно случиться в ближайшее время.

Новое руководство клуба

В понедельник, 17 февраля, Вячеслав Федорищев опубликовал заявление после совета директоров «Крыльев Советов».

Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области «Принято решение о смене генерального директора клуба. Вадим Юрьевич Андреев покидает эту должность. Благодарю его за работу, профессиональное отношение к делу. Многое было сделано на благо «Крыльев». Спасибо и дальнейших успехов! По моему предложению новым генеральным директором утвержден Роберт Эдуардович Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги. У него серьёзный опыт в спортивном менеджменте, в том числе в привлечении партнёров и спонсоров, увеличении доходов клубов. Сейчас перед ним поставлены аналогичные задачи, а также повышение эффективности управления «Крыльями», финансовая дисциплина клуба, создание условий для достижения командой высоких спортивных результатов, развитие местных игроков, увеличение посещаемости домашних матчей».

Также Федорищев отметил, что в Самаре остаётся тренер Игорь Осинькин: «Впереди у «Крыльев» непростая вторая часть сезона. Команда под руководством главного тренера Игоря Витальевича Осинькина должна достигнуть тех целей, которые мы вместе определили. Будем поддерживать и болеть за нашу команду».

Андреев работал в Самаре с мая 2021 года. Информация о потенциальном увольнении гендиректора клуба появилась ещё в конце 2024-го, однако тогда его оставили на посту. «Уверен, что передаю клуб в надёжные руки. У нового руководства искренние и благие намерения развивать команду, и я верю, что они справятся с этой задачей достойно», – отметил Андреев.

Новый гендиректор «Крыльев» – Тер-Абрамян – ранее работал коммерческим директором ФНЛ (с апреля 2022 года), до этого – в хоккее, а с 2015 по 2018 год возглавлял спонсорские проекты «Спартака». Также Тер-Абрамян был боссом департамента спонсорских проектов КХЛ, директором по коммерции и маркетингу в узбекистанском «Хумо», а с 2020 по 2022 год — коммерческим директором омского «Авангарда».

Тер-Абрамян Фото: Правительство Самарской области

А во вторник, 18 февраля, «Крылья» объявили о ещё одном назначении. Экс-форвард сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов стал заместителем гендиректора самарцев. «Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора «Крыльев Советов», на которой будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого, специалист возьмёт на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиаблок», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

Будущее Осинькина

Интересно, что Пименова с «Крыльями Советов» связывали ещё до назначения в клуб. Ещё 11 февраля мы писали, что тренера Игоря Осинькина хотят уволить зимой, а не летом 2025-го. Пименову же предложили руководящую должность в клубе. А сам он позвонил Осинькину, чтобы лично обо всём рассказать и обсудить сложившуюся ситуацию. Пименов пытался убедить тренера покинуть «Крылья Советов» бесплатно. Осинькин отказался.

При этом источники «Чемпионата» отметили, что «Крылья» рассматривали на должность главного тренера Сергея Игнашевича (снова) и Сергея Гуренко. Первый отказал самарцам, а со вторым встретились на прошлой неделе. Предполагалось, что в штаб Гуренко в «Крыльях» войдёт Динияр Билялетдинов (инициатива Пименова). Однако заявление губернатора Федорищева фиксирует: Осинькин завершит сезон-2024/2025 в Самаре.

Трансферы

Зимой «Крылья Советов» не проявили высокую активность на трансферном рынке. Клуб расстался с арендованными Виктором Мендесом (принадлежал ЦСКА, перешёл в чилийский «Коло-Коло») и Франко Ороско (вернулся в аргентинский «Ланус»). Однако в последние дни самарцы близки к нескольким важным сделкам. По нашей информации, бразильский «Васко да Гама» арендует у «Крыльев» вингера Бенхамина Гарре с обязательным выкупом в € 4 млн.

И ещё пара официальных новостей: в Самару возвращается Антон Зиньковский. Вингер не проходит в основу «Спартака», поэтому аренда – логичный вариант. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, самарцы договорились с москвичами на разделение зарплаты футболиста (2,5 млн рублей в месяц с каждой стороны). Арендное соглашение подпишут до конца сезона, в контракте не будет опции выкупа. Также сегодня клуб объявил об аренде Луки Гагнидзе из «Динамо».