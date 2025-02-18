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Расписание спортивных матчей 19 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Реал» — «Манчестер Сити», биатлон и Медведев в теннисе
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 19 февраля: регулярка КХЛ, «ПСЖ» — «Брест» и ПСВ — «Ювентус» в Лиге чемпионов, а таке ЧМ по биатлону! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 16:00*: Зизу Бергс (Бельгия) — Даниил Медведев (Россия, 4), Доха, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 16:00 МСК
Зизу Бергс
58
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как далеко пройдёт Медведев на «пятисотнике» в Дохе?

Россиянин Даниил Медведева на старте «пятисотника» в Дохе одержал волевую победу над соотечественником Кареном Хачановым и теперь за место в 1/4 финала сразится с 58-й ракеткой мира Зизу Бергсом из Бельгии. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель далее сыграет либо с кем-то из пары Стефанос Циципас — Хамад Меджедович, либо с лучшим теннисистом из матча Кентен Алис — Феликс Оже-Альяссим.

Даниил вышел победителем из непростого дерби с Хачановым:
Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика
Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика

🏒 16:30: «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

Обе команды не знают поражений после паузы на Матч звёзд КХЛ – и «Авангард», и «Металлург» набрали по два очка в каждой из трёх последних игр. Однако у «ястребов» победная серия чуть подлиннее – они, в отличие от «сталеваров», взяли верх и в той встрече, которая предваряла звёздный уикенд. Кто же окажется сильнее в битве двух грозных сил Востока КХЛ?

«Авангард» сохранит капитана ещё на пять лет:
Официально
«Авангард» достиг соглашения о новом пятилетнем контракте с капитаном команды Шарипзяновым

🎯 17:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Не началось

Интрига: Йоханнес Бё близок к 23-му золоту ЧМ

Норвежский биатлонист уже выиграл в Ленцерхайде два старта подряд и имеет все шансы одержать и третью победу. Тем более что с этой дистанцией у него в последние годы проблем не было — он побеждал и в Оберхофе, и в Нове-Место. Если живая легенда биатлона будет так же великолепен и сейчас, то он имеет все шансы сравняться с Владимиром Меланьиным, Александром Тихоновым и Хейкки Иколой по числу побед в индивидуалках на ЧМ. Предшественники Йоханнеса как раз оформляли хет-трик.

Александр Тихонов отреагировал на достижения Йоханнеса Бё:
Тихонов: рекорд Йоханнеса Бё не должен быть засчитан, потому что россияне отстранены

🏒 18:00: «Лада» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли Джош Ливо к рекорду Сергея Мозякина?

Канадский нападающий уфимцев с большим отрывом возглавляет гонку снайперов КХЛ. Победы в этой номинации ему не миновать, но куда интереснее, сможет ли Ливо побить рекорд Сергея Мозякина по количеству голов в одном чемпионате. До повторения достижения осталось семь шайб и 13 матчей – сможет ли Джош сделать ещё один шаг в Тольятти?

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🏒 19:30: ЦСКА — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА потерпит третье поражение подряд?

Обе команды никак не могут обрести стабильность – подопечные Дмитрия Квартальнова в последнее время чередуют победы с поражениями, а вот московские армейцы и вовсе устроились на серию из неудачных матчей, дважды подряд проиграв худшей команде Запада «Сочи». Получится ли у команды Ильи Воробьёва вернуться на победный трек или же минчане нанесут ЦСКА очередной болезненный удар?

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⚽️ 20:45: «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг», Лига чемпионов, стыковой матч

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» не испытает проблем в ответной игре?

Дортмундская «Боруссия» в первом матче стыков разгромила в гостях «Спортинг» — 3:0. Только чудо помешает немцам выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальцы ни разу не выиграли в последних пяти встречах в ЛЧ. Теперь «Спортингу» необходима гостевая победа в минимум три мяча, чтобы просто перевести дело в экстра-таймы. Увидим мегакамбэк или всё завершится буднично?

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⚽️ 22:30: «Астон Вилла» — «Ливерпуль», АПЛ, 29-й тур

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
19 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» обыграет тяжёлого соперника на пути к золоту?

«Ливерпуль» после 25 туров АПЛ занимает первое место, опережая «Арсенал» на семь очков. Ещё ни разу в истории лиги такой отрыв не отыгрывался после 25 матчей. Но «Ливерпулю» нельзя рассчитывать на статистику — побеждать всё равно нужно. Да и в следующем туре команде предстоит тяжёлое испытание — выезд к «Астон Вилле». Бирмингемцы ещё надеются забраться в топ-5, поэтому очки им нужны не меньше, чем «Ливерпулю». Важнейшая встреча для обеих клубов.

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Истории
Трент побил рекорд Джеррарда в «Ливерпуле»

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, стыковой матч

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» оформит выход в 1/8 финала?

Мадридский «Реал» выдал очередную магию в ЛЧ, в первом матче с «Манчестер Сити» забив два мяча в концовке и вырвав победу — 3:2. Перед ответной встречей у команды Карло Анчелотти отличные шансы на проход в 1/8 финала. Достаточно не проиграть дома «Манчестер Сити». Но вряд ли англичане отдадут место в следующем раунде без боя. Нас ждёт ещё одна великая битва двух грандов.

«Реал» воюет с судьями в Испании:
Скандальное судейство лишило «Реал» победы. Арбитр принимал решения в одну сторону?
Скандальное судейство лишило «Реал» победы. Арбитр принимал решения в одну сторону?

⚽️ 23:00: «ПСВ Эйндховен» — «Ювентус», Лига чемпионов, стыковой матч

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ювентус» удержит преимущество в серии?

«Ювентус» не без проблем обыграл ПСВ в первом матче стыков в Турине (2:1). Теперь серия переезжает в Эйндховен. У ПСВ остаются немалые шансы на камбэк и проход дальше. Тем более нидерландцы недавно обыграли дома «Ливерпуль» (3:2). Поэтому «Юве» придётся выложиться на 100%, чтобы забронировать место в 1/8 финала.

«Ювентус» на выходных выиграл в Дерби Италии:
Чумовая победа «Юве» над «Интером». Как же мощно заиграл Коло Муани после «ПСЖ»!
Чумовая победа «Юве» над «Интером». Как же мощно заиграл Коло Муани после «ПСЖ»!

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Брест», Лига чемпионов, стыковой матч

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Брест
Брест, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли на ответный матч в старте Сафонов?

«ПСЖ» уже на 99,9% обеспечил себе выход в 1/8 финала. В первом матче в гостях парижане разгромили «Брест» — 3:0. Теперь команды ждёт ответка на «Парк де Пренс». Наверняка Луис Энрике предоставит шанс на отдых основе. Поэтому ждём в воротах «ПСЖ» Матвея Сафонова. И надеемся, что россиянин проведёт убедительную игру.

Сафонов мощно продвинулся в изучении французского:
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