Какое противостояние в ЛЧ — самое культовое? «Реал» творил историю не только с «Сити»

«Реал» — «Бавария» (2012-2018)

На отрезке в шесть лет команды четыре раза играли друг с другом в плей-офф (трижды — в полуфинале). В 2012 году команды обменялись победами со счётом 2:1, и всё решилось в серии пенальти. Именно тогда Рамос запустил мяч выше ворот, что поспособствовало созданию большого количества мемов. Помимо него, свои попытки не реализовали Криштиану Роналду и Кака. А Тони Кроос тогда ещё выступал за «Баварию».

В 2014 году «Реал» взял убедительный реванш. Он победил с общим счётом 5:0 (четыре мяча забили в Мюнхене) и вышел в финал. «Реал» тогда уже тренировал Карло Анчелотти, а не Жозе Моуринью, «Баварию» — Хосеп Гвардиола, а не Юпп Хайнкес. Рамос и Роналду забили по два мяча в Мюнхене. Реабилитировались за нереализованные пенальти двухгодичной давности.

2017 год, четвертьфинал. «Бавария» проиграла дома (1:2), поскольку опять зарешал Роналду. Криштиану забил дважды после перерыва и превратил 0:1 в волевую победу. Дома «Реал» проиграл 1:2 в основное время, но потом забил три мяча в дополнительное — 4:2. Роналду опять не простил «Баварию» — на этот раз португалец оформил хет-трик.

В сезоне-2017/2018 «Бавария» снова проиграла «Реалу». На этот раз в полуфинале. Сценарий первого матча в Мюнхене был похож на то, что было годом ранее. «Бавария» забила первой, а потом дважды пропустила. В Мадриде Карим Бензема сделал дубль, а у мюнхенцев забивали Йозуа Киммих и Хамес Родригес.