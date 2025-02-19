Какое противостояние в ЛЧ — самое культовое? «Реал» творил историю не только с «Сити»

«Реал» и «Манчестер Сити» встречаются в плей-офф Лиги чемпионов в пятый раз за шесть лет. Это повод вспомнить и о других памятных противостояниях в главном клубном турнире Европы. Мы отобрали команды, которые часто играли друг с другом в плей-офф ЛЧ в течение пяти-шести лет.
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«Реал» — «Бавария» (2012-2018)
На отрезке в шесть лет команды четыре раза играли друг с другом в плей-офф (трижды — в полуфинале). В 2012 году команды обменялись победами со счётом 2:1, и всё решилось в серии пенальти. Именно тогда Рамос запустил мяч выше ворот, что поспособствовало созданию большого количества мемов. Помимо него, свои попытки не реализовали Криштиану Роналду и Кака. А Тони Кроос тогда ещё выступал за «Баварию».
В 2014 году «Реал» взял убедительный реванш. Он победил с общим счётом 5:0 (четыре мяча забили в Мюнхене) и вышел в финал. «Реал» тогда уже тренировал Карло Анчелотти, а не Жозе Моуринью, «Баварию» — Хосеп Гвардиола, а не Юпп Хайнкес. Рамос и Роналду забили по два мяча в Мюнхене. Реабилитировались за нереализованные пенальти двухгодичной давности.
2017 год, четвертьфинал. «Бавария» проиграла дома (1:2), поскольку опять зарешал Роналду. Криштиану забил дважды после перерыва и превратил 0:1 в волевую победу. Дома «Реал» проиграл 1:2 в основное время, но потом забил три мяча в дополнительное — 4:2. Роналду опять не простил «Баварию» — на этот раз португалец оформил хет-трик.
В сезоне-2017/2018 «Бавария» снова проиграла «Реалу». На этот раз в полуфинале. Сценарий первого матча в Мюнхене был похож на то, что было годом ранее. «Бавария» забила первой, а потом дважды пропустила. В Мадриде Карим Бензема сделал дубль, а у мюнхенцев забивали Йозуа Киммих и Хамес Родригес.
«Реал» — «Манчестер Сити» (2020-2025)
«Реал» дважды уступил «Ман Сити» в плей-офф в 2020 году. Тогда команда Гвардиолы не пустила соперника в четвертьфинал. «Сити» дважды обыграл «Реал» с одинаковым счётом 2:1. В Мадриде английский клуб забил на 78-й и 83-й минутах, а в Манчестере уже играли без зрителей из-за пандемии коронавируса. Габриэл Жезус забил в обоих матчах.
В 2022 году «Реал» взял реванш и в очередной раз применил магию. Первый матч в Англии получился очень результативным — хозяева победили со счётом 4:3. А потом вели 1:0 до 90-й минуты ответной игры. Дальше Родриго забил на 90-й и 90+1-й минутах. В дополнительное время всё решил гол Бензема.
Через год «Сити» справился с «Реалом» в полуфинале. В Мадриде соперники забили по одному мячу, а в Манчестере хозяева разгромили гостей — 4:0. Бернарду Силва сделал дубль в первом тайме, в концовке преимущество хозяев укрепили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. «Сити» в итоге возьмёт Лигу чемпионов впервые в своей истории.
В прошлом сезоне команды добрались до серии пенальти. 3:3 в Мадриде, 1:1 в Манчестере. В серии пенальти удача оказалась на стороне «Реала». Модрич не реализовал пенальти в составе «Реала», а Силва и Ковачич — у «Ман Сити».
«Реал» — «Ливерпуль» (2018-2023)
В 2018 году команды встретились в финале Лиги чемпионов. Игра получилась довольно фактурной. Травмы Мохамеда Салаха и Дани Карвахаля в первом тайме, провальная игра вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, чудо-гол Гарета Бэйла ударом через себя. И всё это при судействе Милорада Мажича. 3:1 — с таким счётом испанский клуб обыграл соперника, после чего превратился в криптонит для «Ливерпуля».
Сезон-2020/2021, четвертьфинал. «Ливерпуль» проиграл в Мадриде (1:3), несмотря на гол Салаха. У победителей феерил Винисиус Жуниор — бразилец оформил дубль. Через неделю зрители не увидели голов на «Энфилде», и английский клуб завершил выступления в турнире. Через год команды снова встретились в финале — на этот раз в Париже. Гол Винисиуса оказался единственным, но нельзя не отметить надёжную игру вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Не сыграй он так классно, его команда вряд ли бы взяла трофей.
В 2023-м «Реал» снова огорчил «Ливерпуль». Английский клуб забил два мяча к 14-й минуте первого матча 1/8 финала. Казалось, у хозяев всё хорошо. Но дальше что-то пошло не так. Винисиус и Карим Бензема оформили по дублю, и «Реал» разгромил соперника на «Энфилде» — 5:2. А потом ещё обыграл «Ливерпуль» и дома (1:0). В этом сезоне «Ливерпуль» наконец-то прервал проклятье матчей с «Реалом» — 2:0 в домашней игре на общем этапе.
«Реал» — «Атлетико» (2014-2017)
Первое противостояние двух мадридских клубов в Лиге чемпионов сразу пришлось на финал. В 2014 году «Реал» справился с соперником, хотя был в нескольких секундах от поражения. Серхио Рамос забил в добавленное время, а потом команда Карло Анчелотти добила соседей в дополнительное. Итоговый счёт — 4:1 в пользу «Реала».
Через год мадридские клубы встретились в четвертьфинале. На этот раз они забили всего один мяч в двух матчах. Первая игра на стадионе «Атлетико» завершилась без голов, а на «Сантьяго Бернабеу» всё решил точный удар Хавьера Эрнандеса (он же Чичарито) за две минуты до конца основного времени.
В 2016 году «Реал» и «Атлетико» снова сыграли в финале. И снова не уложились в основное время. На этот раз дело дошло до серии пенальти, где «Реал» оказался точнее. Рамос опять забил, но теперь сделал это в первом тайме. А сразу после перерыва вратарь «Реала» Кейлор Навас отразил удар Антуана Гризманна с 11-метровой отметки. В серии пенальти же дрогнул Хуанфран.
Через год «Атлетико» снова не справился с соседом. На этот раз «Реал» остановил соперника в полуфинале. Роналду решил всё ещё в первом матче — забил три, а его команда победила со счётом 3:0. Правда, в ответном матче «Реал» пропустил дважды уже к 16-й минуте, но Иско успокоил всех перед свистком на перерыв после сумасшедшего прохода Карима Бензема по бровке. «Атлетико» хоть и победил, однако остался без финала.
«Ливерпуль» — «Челси» (2005-2009)
В нулевые годы «Челси» и «Ливерпуль» так часто играли друг с другом в плей-офф Лиги чемпионов, что наверняка устали от этого. Будто было мало разборок во внутренних турнирах. В 2005 году «Ливерпуль» оставил «Челси» без финала. После нулевой ничьей на «Стэмфорд Бридж» последовала победа мерсисайдцев 1:0 благодаря голу-фантому Луиса Гарсии на четвёртой минуте.
«Ливерпуль» в итоге взял трофей (нереально забыть «стамбульское чудо») и в следующем сезоне снова сыграл с «Челси» в ЛЧ. На этот раз в группе — оба матча завершились без голов. В 2007 году «Челси» сделал то, что не мог в четырёх предыдущих матчах с «Ливерпулем» в главном клубном турнире Европы. Лондонцы забили и обыграли соперника дома в первом полуфинале — 1:0. Но мерсисайдцы снова высадили столичную команду из турнира. Даниэль Аггер забил в основное время, а в серии пенальти прекрасно проявил себя вратарь Пепе Рейна.
Через год соперники снова зарубились друг с другом в полуфинале. «Ливерпуль» был близок к победе на «Энфилде», но Йон Арне Риисе срезал мяч в свои ворота в добавленное время — 1:1. На «Стэмфорд Бридж» команды обменялись голами и перенесли выяснение отношений на экстра-таймы. Там «Челси» забил дважды, а «Ливерпуль» — только один раз.
Новая встреча команд в ЛЧ состоялась спустя год — они сыграли в четвертьфинале. «Челси» пропустил уже на шестой минуте на «Энфилде», но ответил тремя голами (дубль сделал Бранислав Иванович). Выездная победа со счётом 3:1 — высокая гарантия прохода в следующий раунд. Но «Ливерпуль» чуть не организовал камбэк. Крышесносная игра завершилась со счётом 4:4, хотя мерсисадцы вели 2:0 и 4:3.
«Барселона» — «ПСЖ» (2013-2017)
В сезоне-2012/2013 «Барселона» не пустила «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов. Любопытно, что всё решили гостевые голы. В Париже сыграли 2:2 («ПСЖ» дважды уступал в счёте), а в Каталонии — 1:1 (на этот раз «Барса» была в роли догоняющей стороны).
А далее был сезон-2014/2015. Сначала команды встретились в группе и обменялись домашними победами. «ПСЖ» выиграл со счётом 3:2, «Барса» — 3:1. Потом сыграли друг с другом в четвертьфинале. На этот раз сине-гранатовые не оставили сопернику никаких шансов. «Барса» обыграла парижан на выезде (3:1) благодаря голу Неймара и дублю Луиса Суареса. А потом сине-гранатовые добили «ПСЖ» дома — 2:0. На этот раз Неймар оформил дубль.
В 2017 году «Барселона» опять высадила «ПСЖ» из Лиги чемпионов. На это раз в 1/8 финала. И как! Каталонцы влетели в столице Франции — 0:4. Казалось, шансов на проход нет никаких. А потом был тот самый легендарный камбэк с теннисным счётом 6:1. Пусть и не без вопросов к работе арбитра. «Барса» забила два мяча в добавленное время и прошла в четвертьфинал. А «ПСЖ» вляпался в историю со знаком минус.
«Реал» — «Ювентус» (2015-2018)
В сезоне-2014/2015 туринский клуб оставил болельщиков без «класико» в финале Лиги чемпионов. «Барселона» туда пробралась, а вот «Реал» споткнулся о «Ювентус». Главным героем противостояния стал бывший нападающий мадридского клуба Альваро Мората. Он забил по мячу в каждом из двух матчей, а мадридскому клубу не помогли два гола Криштиану Роналду. В Турине хозяева победили со счётом 2:1, в Мадриде была зафиксирована ничья — 1:1.
«Реал» взял реванш через два года и сделал это в финале Лиги чемпионов. Испанский клуб отгрузил три мяча после перерыва, а «Ювентусу» не помог даже роскошный гол Марио Манджукича (хорват забил ударом через себя). Итоговый счёт — 4:1 в пользу Мадрида (Роналду оформил дубль).
Через год соперники порадовали интересным сюжетом в четвертьфинале. «Реал» раскатал «Ювентус» в Турине (3:0) благодаря дублю Роналду. Именно тогда Криштиану оформил тот самый гол «ножницами», после которого ему аплодировали болельщики чёрно-белых. Но ответный матч не был формальностью. «Ювентус» реанимировал интригу — забил трижды к 61-й минуте. А в добавленное время арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота итальянского клуба и удалил вратаря Джанлуиджи Буффона. После этого голкипер скажет, что у судьи «мусорный бак вместо сердца». Роналду реализовал пенальти, и «Реал» с большим трудом прошёл в полуфинал. Проиграл дома 1:3, но этого хватило для итоговой победы.