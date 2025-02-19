5 примеров для «Сити» из истории ЛЧ. После победы в гостях «Реал» из плей-офф уже вылетал

«Манчестер Сити» едет в Мадрид на ответный стыковой матч Лиги чемпионов с задачей, которую почти невозможно решить. Команда Хосепа Гвардиолы должна победить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выйти в 1/8 финала. Домашнее поражение со счётом 2:3 оставляет минимальные шансы чемпиону Англии. Впрочем, в истории ЛЧ есть примеры, дающие надежду «Ман Сити».

Вспоминаем лучшие камбэки в плей-офф Лиги чемпионов после проигрышей в домашних встречах. Какой из них величайший? Голосуйте за самый поразительный случай и делитесь своим мнением в комментариях. Однажды было отыграно даже поражение с разницей в два мяча!

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.