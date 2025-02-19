5 примеров для «Сити» из истории ЛЧ. После победы в гостях «Реал» из плей-офф уже вылетал

«Манчестер Сити» едет в Мадрид на ответный стыковой матч Лиги чемпионов с задачей, которую почти невозможно решить. Команда Хосепа Гвардиолы должна победить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выйти в 1/8 финала. Домашнее поражение со счётом 2:3 оставляет минимальные шансы чемпиону Англии. Впрочем, в истории ЛЧ есть примеры, дающие надежду «Ман Сити».
Вспоминаем лучшие камбэки в плей-офф Лиги чемпионов после проигрышей в домашних встречах. Какой из них величайший? Голосуйте за самый поразительный случай и делитесь своим мнением в комментариях. Однажды было отыграно даже поражение с разницей в два мяча!
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Лига чемпионов — 2018/2019: «Аякс» — «Реал» — 1:2 и 4:1
В плей-офф Лиги чемпионов сезона-2018/2019 в матчах с участием «Аякса» были два феноменальных камбэка. Перед тем как упустить в полуфинале преимущество в три мяча над «Тоттенхэмом», команда Эрика тен Хага красиво вынесла действующего обладателя трофея в 1/8 финала.
Всё шло к тому, что «Аякс» вылетит уже в первом раунде плей-офф. «Реал» под руководством Сантьяго Солари приехал в Нидерланды и ожидаемо забрал победу. Счёт открыл Карим Бензема, которому оставалось только не промахнуться после яркого прохода Винисиуса Жуниора. Потом хозяева отыгрались благодаря нелепой потере «Реала» на свой половине — Давид Нерес покатил мяч Хакиму Зиешу, и тот огорчил Тибо Куртуа. Однако в концовке Марко Асенсио забил победный гол, реализовав прострел Дани Карвахаля.
Но какое шоу устроил в Мадриде «Аякс»! Для начала команда тен Хага положила пару быстрых мячей. Уже на седьмой минуте ошибка Серхио Регилона привела к контрвыпаду амстердамцев и голу Зиеша. Вскоре после этого Тадич ловко убрал с пути Каземиро и сделал пас в штрафную на Нереса — бразилец забил, ускользнув от Луки Модрича. По истечении часа матча Тадич отличился и сам, доведя преимущество «Аякса» до крупного. Серб впечатляюще зарядил в девятку. «Реал» попытался вернуться в игру, когда Регилон исправился голевым пасом на Асенсио — хавбек попал с линии штрафной. Но команда тен Хага тут же добила фаворита. Лассе Шоне то ли пробил, то ли подал со штрафного, и мяч по дуге залетел в сетку ворот Куртуа. Это был день «Аякса».
Лига чемпионов — 2018/2019: «Тоттенхэм» — «Аякс» — 0:1 и 3:2
В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/2019 «Тоттенхэм» выкопал себя из могилы, когда все близкие ему уже простились и ушли в слезах. Противостояние команд Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага началось в Лондоне. Исход матча на стадионе «Хотспур» решил единственный гол Донни ван де Бека: получив пас от Хакима Зиеша, нидерландец выдержал паузу и точно пробил в угол.
Вторая встреча в Амстердаме тоже складывалась в пользу «Аякса» в течение почти что часа игры. Быстрый гол хозяев после углового забил Маттейс де Лигт. А незадолго до перерыва счёт в двухматчевом противостоянии стал 3:0. Душан Тадич ассистировал Зиешу, который положил мяч под штангу.
Но дальше случилось чудо! Матч всей жизни выдал Лукас Моура. На 55-й минуте бразилец сократил отставание «Тоттенхэма», забив ударом в касание с передачи Деле Алли. А когда заканчивался час игры, Моура преуспел на добивании и сотворил дубль. Правило выездного гола давало «шпорам» надежду выиграть, поразив ворота «Аякса» ещё раз. И это случилось на 90+6-й минуте. Амстердамцам каких-то секунд не хватило, чтобы удержать победу. Фернандо Льоренте выцарапал мяч и отдал его Алли, а тот снова ассистировал Моуре — бразилец идеально попал в правый нижний угол. Жаль, что герои той битвы уже подзабыты. Сегодня ещё совсем не старые Алли и Моура пылят соответственно в «Сан-Паулу» и «Комо».
Лига чемпионов — 2010/2011: «Интер» — «Бавария» — 0:1 и 3:2
В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2010/2011 «Интер» с «Баварией» развлекли болельщика яркой дуэлью с камбэком. Впрочем, первый раунд этого боя команд Леонардо и Луи ван Гала в Милане мог пройти без главного — забитых мячей, если бы на 90-й минуте мюнхенцы всё же не нашли свой гол. Победу немецкой команде добыл Марио Гомес, который оказался в нужное время в нужном месте на добивании после прохода и удара Арьена Роббена.
Всё самое сладкое команды оставили на ответную игру в Мюнхене. Будущий форвард «Анжи» Самуэль Это’О как следует поработал на гигантский контракт в Махачкале — сперва камерунец быстро отыграл пропущенный мяч, реализовав выход один на один. Вероятно, при современных технологиях гол отменили бы из-за офсайда, ведь Самуэль частью своего дорогого тела оказался ближе к чужим воротам в момент паса, но тогда так можно было. «Бавария» ответила на это двумя точными выстрелами до перерыва. Гомес сотворил красоту — зажёг «свечу», находясь спиной к воротам. Томас Мюллер, в свою очередь, показал, что умеет решать эпизоды один в один не хуже Это’О.
Команда Леонардо «горела», но в итоге победила благодаря правилу выездного гола. За полчаса до конца Уэсли Снейдер здорово пробил с паса Это’О. А на 88-й минуте Горан Пандев подарил праздник той части Милана, которая болеет за «Интер». Защитник Брено допустил ляп, подарив мяч неугомонному Это’О, и камерунец тонко сыграл в завершающей стадии. Не стал бить сам — покатил мяч Пандеву под удар в касание. Македонец не промахнулся.
Лига чемпионов — 2018/2019: «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» — 0:2 и 3:1
Плей-офф Лиги чемпионов сезона-2018/2019 вошёл в историю несколькими потрясающими волевыми победами и даже единственным до сих пор выездным камбэком после поражения с разницей в два мяча.
После первого матча 1/8 финала на «Олд Траффорд» казалось, что команда Томаса Тухеля решила задачу выхода в следующий раунд. «ПСЖ» выиграл благодаря двум голам в начале второго тайма. Сначала Преснел Кемпембе открыл счёт, придя на угловой, а затем Килиан Мбаппе ударом в касание замкнул прострел Анхеля Ди Марии во вратарскую. Нокаут? Нет, рано радовался Париж!
Через три недели команда Уле-Гуннара Сульшера сотворила невероятное на «Парк де Пренс». Камбэк манкунианцев стартовал с быстрого гола на второй минуте — Тило Керер подарил мяч Ромелу Лукаку, и бельгиец наказал соперника за ошибку. Правда, вскоре «ПСЖ» отыгрался. Мбаппе доставил мяч Хуану Бернату, который поразил ворота ударом с нескольких метров. Но футболисты «МЮ» не сдались и продолжили писать свою сказку. На исходе получаса матча Лукаку снова получил подарок — на сей раз от Буффона, который выпустил мяч из рук после дальнего удара. А на 90+4-й минуте Маркус Рашфорд реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Кимпембе. Стечение обстоятельств, конечно, помогло манкунианцам. Как и правило выездного гола — сейчас бы «МЮ» с «ПСЖ» пришлось играть дополнительное время.
«Фантастика! — ликовал Сульшер. — Вера в парней была тем, на что мы рассчитывали. Мы всегда знали, что можем это сделать. Это такой клуб! Это просто «Манчестер Юнайтед».
Лига чемпионов — 1995/1996: «Аякс» — «Панатинаикос» — 0:1 и 3:0
История из хорошо забытых времён Лиги чемпионов, когда в обороне «Аякса» лупил по ногам ещё Блинд-старший, а у чужих ворот играл на скрипке Клюйверт-старший. Первый полуфинал в Амстердаме закончился огромной сенсацией — никто не ожидал, что «Панатинаикос» сможет обыграть команду Луи ван Гала на её поле. Победный гол на 87-й минуте забил Кшиштоф Варжиха. В быстрой атаке Георгиос Донис протащил мяч и вывел поляка один на один, а форвард «Панатинаикоса» эффектно перебросил Эдвина ван дер Сара.
Но греки всё же не запрыгнули в финал. Ответный матч в Афинах превратился в бенефис Яри Литманена и его друзей. Благодаря двум голам финна «Аякс» перевернул ход противостояния с командой Хуана Рочи. На четвёртой минуте после стандарта и удара по воротам Литманен дослал мяч в сетку ворот «Панатинаикоса». Ничья сохранялась очень долго, но за четверть часа до финального свистка «десятка» нидерландцев оформил дубль. Классный гол сотворил Яри! Открывшись под кросс Нванкво Кану, принял мяч правым коленом и затем точно пробил с левой ноги. А окончательно лишил греков надежд на трофей Нордин Вотер, добивший мяч из вратарской. «Аякс» отправился за вторым подряд кубком Лиги чемпионов, но всё же не сумел защитить трофей — передал его «Ювентусу».