Глупейшее удаление выкинуло «Милан» из плей-офф ЛЧ! О чём думал Тео?!

«Милан» сенсационно уступил проблемному «Фейеноорду» (0:1) в первом квалификационном матче плей-офф Лиги чемпионов. Забрав у него главного бомбардира Хименеса. И как раз мексиканец вполне мог решить исход противостояния. Если бы не сумасбродный поступок Тео.

Нидерландцы недавно уволили главного тренера и пока не назначили нового, застряли вне топ-3 Эредивизии. У них уйма травм. 90 минут первого матча миланцам не хватило, чтобы подсветить уязвлённость «Фейеноорда». А тут и одной было достаточно! Пулишич забросил на дальнюю штангу, никем не прикрытый Тшау скинул во вратарскую, Хименес перевисел Белена и чётко кивнул головой с близкого расстояния. Мексиканец не праздновал. Логично, осенью он пять раз забил в ЛЧ как раз за нидерландцев.

Стало окончательно ясно — «Милан» вышел предельно злым и заряженным, «Фейеноорду» не поздоровится. Итальянцы спокойно добирались до чужой штрафной не только в контратаках, но и позиционно. Хименес классной закидушкой отправлял на дуэль с Велленройтером Феликса — того подвела точность. Португалец исправился и опасно бил низом — Тео увидел сейв и с добивания пальнул в штангу. 8:1 по ударам к 25-й минуте — как вам такое соотношение? Гостям повезло пропустить к тому моменту лишь один раз.

Кстати! Знаете, как отлично мотивировать соперника перед ответной встречей? Поинтересуйтесь у правого защитника Рида, который высказался про несовершенство Леау: «Он не такой уж и быстрый». В итоге миланский вингер частенько обыгрывал нидерландцев на дриблинге, а когда те фолили на нём, что случалось нередко, улыбался. В конце первого тайма Рафа опередил Рида и выбежал один на один с вратарём — медленный, ага. Но с реализацией проблемы действительно есть — Велленройтер прикрыл ближний угол и спас интригу.

Рафаэл Леау Фото: Claudio Villa/Getty Images

Если бы в перерыве футболистам «Фейеноорда» предложили сразу перейти к серии пенальти, они бы наверняка согласились. А так пришлось терпеть и далее. Однако затем произошло необъяснимое. На 52-й минуте Тео симулировал в чужой штрафной нарушение всё того же Рида, нырнул и увидел перед собой жёлтую. Которая стала для него второй. Зачем француз так поступил? Как можно настолько глупо подставить команду в столь важный момент? Вероятно, не ответит даже он сам. Актёрское мастерство — явно не про этого парня. Первая карточка ему прилетела, к слову, тоже за неспортивное поведение.

Не сказать, что игра моментально перевернулась. Хотя уже «Фейеноорд» больше владел мячом, пусть на моментах это никак и не сказывалось. «Милан» всем составом засел на своей половине и успешно отбивался. Пока выскочивший с лавки Карранса на 73-й минуте не замкнул очередную подачу Буэно.

Консейсау прямо перед голом поменял Пулишича и Хименеса на оборонительных Бартезаги и Фофана. Сохранить положение это не помогло. Как не помог перевести игру в овертайм и выход Чуквезе с Абрахамом под конец основного времени. «Милан» полностью всё контролировал, чтобы в итоге отдать инициативу и вылететь из-за необъяснимого поступка Тео. Француза ждёт серьёзный разговор в раздевалке.