Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Спортинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Что стоит за разговорами об увольнении тренера Марцела Лички из московского Динамо, статистика, разбор, мнение

Пожалуйста, отстаньте от Марцела Лички
Григорий Телингатер
Пожалуйста, отстаньте от Марцела Лички
Аудио-версия:
Комментарии
Тот случай, когда количество претензий к тренеру неадекватно положению «Динамо». Колонка Григория Телингатера.

Вокруг тренера «Динамо» уже долгое время нервозная обстановка. Всё чаще можно услышать, что Марцел Личка не справляется. Товарищеские матчи этой зимой оставляют вопросики. На днях в наш подкаст «Премьер-Лига несправедилвости» приходил комментатор Константин Генич и сказал, что тренера уволили бы, если бы «Динамо» в последнем туре не победило «Химки» (4:1). От других источников тоже доносились сигналы, что позиции Лички весьма шатки. А в СМИ уже называлось имя его возможного преемника – Валерия Карпина. Но так ли плох Личка?

Тренер работает в «Динамо» полтора года. Первый сезон – однозначный успех. Были в одном точном ударе от чемпионства, которое последний раз брали в далёком 1976 году. Да, команде везло во втором круге прошлого сезона – были и голы на последних минутах, и победы не всегда по игре, но на такой дистанции без удачи почти нереально забрать титул у более мощных конкурентов. И у «Ливерпуля», и у «Спартака» при последних чемпионствах тоже хватало побед на последних минутах.

Открываем таблицу этого сезона, и что мы видим? «Динамо» на четвёртом месте за счёт дополнительных показателей (столько же очков у «Локо»). И вот тут кроется самое интересное. А какое вообще место должно быть у «Динамо»? Есть три клуба с бóльшим ресурсом. У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» состав дороже. Насколько мы понимаем, и зарплаты там выше. Так почему «Динамо» обязано идти в тройке? Четвёртое место – это нормальная адекватная позиция. Странно, если кто-то ждёт от Лички, что он каждый год будет превосходить ожидания.

Марцел Личка

Марцел Личка

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Происходит подмена понятий. Следите за руками. Вот у клубов есть цель на сезон. Она может быть любой: хоть попадание в тройку, хоть чемпионство. Задачи нужно ставить максимальные. Амбиции – это, как правило, хорошая штука. Было бы странно, если руководство любого клуба заявило: «Ну, мы примерно четвёртый клуб РПЛ, так давайте и станем четвёртыми в таблице». Само собой, так не работает. Но оценка работы тренера – это уже другая история. Если «Динамо» закончит сезон на том самом четвёртом месте, то какие претензии к тренеру?

Когда вообще «Динамо» было в тройке до Лички? В 2008 году. Так почему мы слышим инсайды, что либо попадание в тройку, либо победа в Кубке, либо тренер на выход? Задача ведь изначально завышена, судя по составу. Насколько мы понимаем, о трансферах Хуана Касереса и Данила Глебова вот-вот объявят. Хорошо, если так. Жаль только, что игроков берут в последний момент, и они пропустили вообще все сборы. Случись эти трансферы летом, было бы больше оснований спрашивать сейчас с тренера.

Марцел Личка

Марцел Личка

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

При этом Личка вёл себя корректно, не жаловался. У него вообще хороший имидж. Один из самых нетоксичных тренеров в РПЛ, хотя давление он ощущает не только на родине. В России есть пул экспертов, которые недолюбливают иностранных тренеров, продвигая российских. Однако тяжело предъявлять Личке – обаятельному мужику, который с ошибками говорит по-русски, но даже в этом прибавляет.

Ну и отдельно про игру в обороне. Всё-таки тут кроется главная претензия к тренеру. Прежде всего — руководство «Динамо» было в курсе, кого оно приглашало? Вроде стиль Лички был максимально понятен по «Оренбургу». Но самое странное во всей этой истории – рассматривать оборону в отрыве от атаки. Очевидно, что это связанные вещи. Баланс сильно смещён в сторону нападения. Если смотреть совокупно, то разве это плохо?

Футболисты «Динамо»

Футболисты «Динамо»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футбол вообще хорош разнообразием стилей. Я не считаю, что игра от обороны – это что-то неправильное. До сих пор тяжело свыкнуться с увольнением Владимира Ивича из «Краснодара» из-за недостаточно атакующего стиля. Впрочем, ладно, ту логику ещё можно понять. Но тут!? С каких пор футбол с креном в атаку подаётся как минус? Зрелищная игра – это то, что привлекает болельщиков. А ещё атакующий футбол позволяет лучше развивать игроков. В том числе для последующей продажи. Так зачем убирать такого тренера?

Нельзя сказать, что «Динамо» проваливается со своим футболом (учитывая и атаку, и оборону совокупно). Место в таблице — нормальное. Первые по созданным моментам, но шестые по допущенным (источник – Understat). По ожидаемым очкам – третьи в лиге (источник – «Рустат»). Плохие результаты на сборах? Малоинформативно. Доказано примерно всеми клубами РПЛ. Если вторую часть сезона «Динамо» завалит, вот тогда об увольнении тренера и станет уместно говорить. Если руководство «Динамо» в разговоре со своим окружением даёт понять, что тренер уже сейчас на грани отставки (не исходят же эти разговоры от самого Лички), то клуб просто стреляет себе в ногу, создавая нервозную обстановку в команде.

Популярный комментатор – о том, что творится в чемпионате России:
«Зенит» был и остаётся фаворитом, кто бы что ни делал». Генич — об РПЛ и трансферах
«Зенит» был и остаётся фаворитом, кто бы что ни делал». Генич — об РПЛ и трансферах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android