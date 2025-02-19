Пожалуйста, отстаньте от Марцела Лички

Вокруг тренера «Динамо» уже долгое время нервозная обстановка. Всё чаще можно услышать, что Марцел Личка не справляется. Товарищеские матчи этой зимой оставляют вопросики. На днях в наш подкаст «Премьер-Лига несправедилвости» приходил комментатор Константин Генич и сказал, что тренера уволили бы, если бы «Динамо» в последнем туре не победило «Химки» (4:1). От других источников тоже доносились сигналы, что позиции Лички весьма шатки. А в СМИ уже называлось имя его возможного преемника – Валерия Карпина. Но так ли плох Личка?

Тренер работает в «Динамо» полтора года. Первый сезон – однозначный успех. Были в одном точном ударе от чемпионства, которое последний раз брали в далёком 1976 году. Да, команде везло во втором круге прошлого сезона – были и голы на последних минутах, и победы не всегда по игре, но на такой дистанции без удачи почти нереально забрать титул у более мощных конкурентов. И у «Ливерпуля», и у «Спартака» при последних чемпионствах тоже хватало побед на последних минутах.

Открываем таблицу этого сезона, и что мы видим? «Динамо» на четвёртом месте за счёт дополнительных показателей (столько же очков у «Локо»). И вот тут кроется самое интересное. А какое вообще место должно быть у «Динамо»? Есть три клуба с бóльшим ресурсом. У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» состав дороже. Насколько мы понимаем, и зарплаты там выше. Так почему «Динамо» обязано идти в тройке? Четвёртое место – это нормальная адекватная позиция. Странно, если кто-то ждёт от Лички, что он каждый год будет превосходить ожидания.

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Происходит подмена понятий. Следите за руками. Вот у клубов есть цель на сезон. Она может быть любой: хоть попадание в тройку, хоть чемпионство. Задачи нужно ставить максимальные. Амбиции – это, как правило, хорошая штука. Было бы странно, если руководство любого клуба заявило: «Ну, мы примерно четвёртый клуб РПЛ, так давайте и станем четвёртыми в таблице». Само собой, так не работает. Но оценка работы тренера – это уже другая история. Если «Динамо» закончит сезон на том самом четвёртом месте, то какие претензии к тренеру?

Когда вообще «Динамо» было в тройке до Лички? В 2008 году. Так почему мы слышим инсайды, что либо попадание в тройку, либо победа в Кубке, либо тренер на выход? Задача ведь изначально завышена, судя по составу. Насколько мы понимаем, о трансферах Хуана Касереса и Данила Глебова вот-вот объявят. Хорошо, если так. Жаль только, что игроков берут в последний момент, и они пропустили вообще все сборы. Случись эти трансферы летом, было бы больше оснований спрашивать сейчас с тренера.

Марцел Личка Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

При этом Личка вёл себя корректно, не жаловался. У него вообще хороший имидж. Один из самых нетоксичных тренеров в РПЛ, хотя давление он ощущает не только на родине. В России есть пул экспертов, которые недолюбливают иностранных тренеров, продвигая российских. Однако тяжело предъявлять Личке – обаятельному мужику, который с ошибками говорит по-русски, но даже в этом прибавляет.

Ну и отдельно про игру в обороне. Всё-таки тут кроется главная претензия к тренеру. Прежде всего — руководство «Динамо» было в курсе, кого оно приглашало? Вроде стиль Лички был максимально понятен по «Оренбургу». Но самое странное во всей этой истории – рассматривать оборону в отрыве от атаки. Очевидно, что это связанные вещи. Баланс сильно смещён в сторону нападения. Если смотреть совокупно, то разве это плохо?

Футболисты «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футбол вообще хорош разнообразием стилей. Я не считаю, что игра от обороны – это что-то неправильное. До сих пор тяжело свыкнуться с увольнением Владимира Ивича из «Краснодара» из-за недостаточно атакующего стиля. Впрочем, ладно, ту логику ещё можно понять. Но тут!? С каких пор футбол с креном в атаку подаётся как минус? Зрелищная игра – это то, что привлекает болельщиков. А ещё атакующий футбол позволяет лучше развивать игроков. В том числе для последующей продажи. Так зачем убирать такого тренера?

Нельзя сказать, что «Динамо» проваливается со своим футболом (учитывая и атаку, и оборону совокупно). Место в таблице — нормальное. Первые по созданным моментам, но шестые по допущенным (источник – Understat). По ожидаемым очкам – третьи в лиге (источник – «Рустат»). Плохие результаты на сборах? Малоинформативно. Доказано примерно всеми клубами РПЛ. Если вторую часть сезона «Динамо» завалит, вот тогда об увольнении тренера и станет уместно говорить. Если руководство «Динамо» в разговоре со своим окружением даёт понять, что тренер уже сейчас на грани отставки (не исходят же эти разговоры от самого Лички), то клуб просто стреляет себе в ногу, создавая нервозную обстановку в команде.