Ещё сенсация в ЛЧ! «Аталанта» пропустила три от главного аутсайдера турнира — и вылетела!

«Брюгге» сенсационно выбил «Аталанту» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов! Такого провала от команды Джан Пьеро Гасперини не ждал никто.

После неожиданного поражения в Бельгии со счётом 1:2 «Аталанте» требовалось побеждать в Бергамо с разницей в два гола, чтобы выйти в 1/8 финала, не надеясь на серию пенальти. Команда Гасперини попыталась максимально взвинтить темп с самого начала, заработала угловой и нанесла опасный удар. Болельщики «Брюгге», видимо, готовились к худшему, тем не менее именно гости забили быстрый гол на третьей минуте! Хозяева увлеклись, раскрылись, а команда Ники Хайена здорово использовала свободное пространство. Провал по центру в обороне «Аталанты» привёл к тому, что Жутгла прорвался к штрафной и сделал передачу правее на Тальби. Вингер, выдержав паузу, пробил из-под защитника Джимсити. «Брюгге» забил первым же ударом.

«Аталанту» пропущенный гол подбил. Бергамаски, конечно, продолжали давить и спешили забрасывать мяч в штрафную голкипера Миньоле, но бельгийцы выигрывали ключевые единоборства в обороне. Гости удивительно хладнокровно играли под прессингом команды Гасперини. Спокойно контролировали мяч за счёт хорошей подстройки футболистов друг под друга, да и сами эпизодически включали прессинг. Правда, ближе к середине первого тайма «Аталанта» забила, вот только Ретеги залез в очевидный офсайд перед кроссом Куадрадо. Гол отменили.

У «Брюгге» и дальше получались опасные контрвыпады, и один из них на исходе получаса матча завершился вторым голом бельгийцев. Впрочем, их результативная атака началась с того, что Мехеле в единоборстве на своей половине поля попал рукой по лицу Де Кетеларе. Тем не менее судьи, изучив повтор, решили, что это не причина для отмены гола. Видимо, воспитанника «Брюгге» не посчитали за чужого. Затем Яшари совершил впечатляющий проход, ускользнув от двоих, а Тальби преуспел на добивании и оформил дубль.

Только в компенсированное время «Аталанта» показала свою силу, но и тут пропустила! Удивительная реализация от «Брюгге». Яркий отрезок перед перерывом завершился попаданием Дзаппакосты в штангу и выносом мяча с линии ворот после удара Куадрадо, а затем – голом команды Хайена. Бельгийцы убежали «два в три», Дзолис сделал передачу Жутгле. У штрафной Колашинац в роли зрителя наблюдал за тем, как экс-форвард «Барсы» обрабатывает мяч двумя касаниями и точно бьёт с левой на средней высоте. Казалось, это нокаут!

Ферран Жутгла Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Однако «Аталанту» внезапно оживил Лукман. Нигериец в этот вечер остался на скамейке, но вышел на замену в перерыве и забил уже через минуту. Дзаппакосте помогла завладеть мячом на левом углу штрафной «Брюгге» и прострелить в район 11-метровой позиционная ошибка Тальби в обороне. Адемола остался без опеки – точно пробил низом. Так хозяева сделали первый из четырёх шагов к спасению.

Следующий шаг должен был случиться по истечении часа игры. «Аталанта» заработала пенальти! Бергамаски по-прежнему давили через Дзаппакосту и Лукмана, комбинируя в левом фланге и в полуфланге. Латераль подал на дальний угол вратарской, а Эдерсон попал в штангу. Пока игроки «Аталанты» переживали из-за упущенного момента, судьи разглядели фол Дзолиса на Куадрадо. Защищались вингеры «Брюгге» не так хорошо, как нападали. Лукман взял исполнение 11-метрового на себя, но ударил плохо, и Миньоле потащил.

Эмоции Симона Миньоле после отбитого пенальти Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Оставшаяся часть игры, разумеется, превратилась в бесконечную позиционную атаку «Аталанты». Команда Гасперини катала мяч на чужой половине поля, а «Брюгге» отбивался, хорошо закрывал створ. У бергамасков не очень-то клеилось с созданием голевых моментов. По такой игре в концовке не выдержали нервы у Толоя. Поддавшись на провокацию Де Кёйпера, капитан итальянцев грубо толкнул соперника в спину и заработал заслуженную красную карточку. Это был конец для «Аталанты».

У команды Гасперини красивая статистика по итогам игры: 30 ударов против семи у бельгийцев (из штрафной – 22:4, в створ – 11:4). Но все эти цифры не имеют никакого значения. Дальше идёт удививший Европу «Брюгге».

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